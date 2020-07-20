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Минск и Вашингтон могут быть взаимовыгодными партнёрами. Олег Кравченко рассказал о своих задачах в должности посла Беларуси в США
20.07.2020 22:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня, 20 июля назначили белорусского посла в США. История дипломатического взаимодействия двух стран не сказать, что простая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О возвращении послов договорились в феврале 2020 года во время визита в Минск Госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Александр Лукашенко:
Я с Нацбанком, с руководством встречался. Не правда, что сегодня кто-то там не хочет сотрудничать, ждут окончания выборов. Понятно: в электоральный период всегда так. Но в мире денег предостаточно и надо просто уметь работать на внешних рынках. Там у нас неплохие перспективы.
Опыт работы советником и временным поверенным в США, широкий круг контактов – от Конгресса до Госдепа – сыграли ключевую роль при выборе кандидата на должность главы дипмиссии.
Олег Кравченко иллюзий насчет белорусско-американских отношений не питает: есть принципиальные вопросы, по которым наши позиции расходятся, но вместе с тем посол считает: Минск и Вашингтон могут быть взаимовыгодными партнерами.
Олег Кравченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в США:
Поэтому, я считаю, придание устойчивого характера тем достижениям, той нормализации, которые нам удалось достичь сейчас, основной, приоритетной задачей.
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Минск и Вашингтон могут быть взаимовыгодными партнёрами. Олег Кравченко рассказал о своих задачах в должности посла Беларуси в США
Новости Беларуси. Сегодня, 20 июля назначили белорусского посла в США. История дипломатического взаимодействия двух стран не сказать, что простая, сообщили в...
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