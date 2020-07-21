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Экспресс-тест на коронавирус с 21 июля можно сделать в любой поликлинике Гомеля

21.07.2020 07:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исчезнувшие за три дня экспресс-тесты для диагностики коронавирусной инфекции вновь поступили в Гомельскую центральную городскую поликлинику, сообщает газета ««Гомельская праўда».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Гомеле с 13 июля все желающие могут сдать экспресс-тест на COVID-19. Узнали где">Напомним, с 13 июля в Гомеле все желающие независимо от места жительства могли выполнить экспресс-тестирование на COVID-19 (забор крови из вены).
Однако спустя три дня гомельчане стали жаловаться что обещанные экспресс-тесты больше не делают. В центральной городской поликлинике объяснили — процедура оказалась такой востребованной, что тысяча приобретенных тестов закончилась буквально за три дня.

И вот с сегодняшнего дня тесты снова будут доступны. Платное экспресс-тестирование можно будет сделать как в Гомельской центральной городской поликлинике (улица Юбилейная, 7-а), так и в медучреждении по месту жительства. Стоимость процедуры 18 рублей 12 копеек.

Дополнительную информацию уточняйте в территориальных медучреждениях и по телефонам Гомельской центральной городской поликлиники: 53−06−34 (касса), 53−06−45 (регистратура).

 
Теги: Гомель
 
 
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Платное экспресс-тестирование можно будет сделать как в Гомельской центральной городской поликлинике (улица Юбилейная, 7-а), так и в медучреждении по месту...
 
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