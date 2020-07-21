|
Экспресс-тест на коронавирус с 21 июля можно сделать в любой поликлинике Гомеля
21.07.2020 07:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Исчезнувшие за три дня экспресс-тесты для диагностики коронавирусной инфекции вновь поступили в Гомельскую центральную городскую поликлинику,
Гомеле с 13 июля все желающие могут сдать экспресс-тест на COVID-19. Узнали где">Напомним, с 13 июля в Гомеле все желающие независимо от места жительства могли выполнить экспресс-тестирование на COVID-19 (забор крови из вены).
И вот с сегодняшнего дня тесты снова будут доступны. Платное экспресс-тестирование можно будет сделать как в Гомельской центральной городской поликлинике (улица Юбилейная, 7-а), так и в медучреждении по месту жительства. Стоимость процедуры 18 рублей 12 копеек.
Дополнительную информацию уточняйте в территориальных медучреждениях и по телефонам Гомельской центральной городской поликлиники: 53−06−34 (касса), 53−06−45 (регистратура).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Платное экспресс-тестирование можно будет сделать как в Гомельской центральной городской поликлинике (улица Юбилейная, 7-а), так и в медучреждении по месту...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)