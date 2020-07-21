Милинкевич: «Лукашенко все хуже понимает свой достаточно современный и образованный народ»

«Народная Воля» обратилась к известному белорусскому политику, кандидату в президенты Беларуси в 2006 году Александру Милинкевичу. Что происходит в Беларуси накануне президентских выборов, как разобраться в ситуации и кого считать демократическим кандидатом? С этими и другими вопросамиобратилась к известному белорусскому политику, кандидату в президенты Беларуси в 2006 году Александру Милинкевичу.





— Александр Владимирович, как вы оцениваете обстановку в стране перед президентскими выборами–2020?





— Сначала всем казалось, что кампания будет малоинтересной и Александр Лукашенко в очередной раз назначит себя президентом. Однако все пошло не так. В Беларуси до сих пор не видели таких километровых очередей, желающих подписаться за оппонентов главы государства, общество резко политизировалось, в нем проявился симптом массового недовольства. Режим запрещает независимое изучение общественного мнения, но падение рейтинга власти очевидно. Люди устали от одного и того же лица в телевизоре, от постоянного неуважения к ним, грубости, вседозволенности власти. В экономике многолетняя стагнация, в обществе раскол и депрессия.





— Центризбирком зарегистрировал только пять кандидатов, а известные политики Виктор Бабарико, Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Павел Северинец находятся в заключении. Кого из сегодняшних кандидатов, по вашему мнению, можно считать представителем демократических сил?





— В авторитарных режимах никогда не бывает свободных справедливых выборов. В таких условиях ответом демократов должна быть их консолидация и избрание лидера. Тем более сегодня, когда традиционная оппозиция ослаблена и может реально собрать подписи при условии объединения только за одного кандидата. Мне очень больно, что с 2007 года ни разу не удалось даже созвать Конгресс демсил. В этом году провалилась и идея с праймериз, и демократы снова не имеют своего совместного легитимного представителя на президентских выборах.





— А можно ли нынешнего Александра Лукашенко считать пророссийским кандидатом?





— Александр Лукашенко был и будет очень советским человеком. Он промосковский, когда нужно получать нефть и газ по «братским» ценам или поставлять нашу продукцию на российский рынок. Но он тут же антироссийский, когда кукловоды «делают» налоговый маневр, а тем более если, по его мнению, хотят забрать у него власть.





— Незарегистрированных кандидатами в президенты Бабарико и Цепкало некоторые комментаторы называли именно пророссийскими, а Зенон Позняк даже сказал, что «газпромовская афера забуксовала». Что вы думаете по этому поводу? Видите ли вы российский след в нынешних белорусских выбора





— Практически во всех белорусских президентских выборах Кремль имел одного или нескольких оппозиционных кандидатов, участвовавших в реализации его стратегии. К этой кампании Москва никогда не ставила своей целью замену Лукашенко. Она каждый раз выдвигала три основные задачи: разрушить коалицию демократических сил, прекратить диалог Беларуси с Западом и напугать Лукашенко, чтобы он быстрее объединялся. Самый большой успех российского сценария был в 2010 году, когда в результате примитивной провокации с московским следом, организованной белорусскими силовиками, проиграли все: оппозиция, Лукашенко, Запад, все белорусы. А Кремль одержал чистую победу. Сегодня для России Беларусь — это последний шанс для реализации ее имперской идеи, ведь Украину Москва окончательно упустила. Наша страна с ее нереформированной экономикой и глубоко истребленной идентичностью критически уязвима к реализации планов «русского мира». Плюс отношения между Лукашенко и Путиным безнадежно плохие.





Я не болею комплексами поисков "врагов народа", но не исключаю, что в электоральной кампании 2020 года также реализуется и кремлевская стратегия. Время покажет. Продление полномочий Лукашенко ценой жестких репрессий и явных фальсификаций приведет к непризнанию результатов выборов международным сообществом и, возможно, к санкциям. Не исключено, что в подобной ситуации Кремлю впервые будет выгодно занять консолидированную с Западом позицию в оценке кампании 2020 года для легализации своей «политики принуждения к любви» по отношению к Беларуси и для улучшения отношений с Вашингтоном и Брюсселем. Тогда борьба за Беларусь после выборов разгорится с новой силой.





Но хочу подчеркнуть, что независимость и свободу нам принесет не победа одного из режимов — минского или московского, — а сами белорусы, и в первую очередь новое поколение гражданского общества страны.





— Никогда раньше не было таких демонстраций до начала президентских выборов. Означает ли масштаб протестов, что Беларусь пробудилась, или это попросту протест «молодежи из интернета»?





— Похоже, что Александр Лукашенко плохо понимает, что ему угрожают нет

только Путин и сетевые технологии, но и его собственный народ. Среди противников президента впервые так много белорусов с низкими доходами. Революционной ситуации пока нет, но в обществе зреет твердое желание перемен и реформ. Оно ищет альтернативу, в первую очередь в виде образованного и компетентного политика. В целях смены власти белорусы готовы массово голосовать даже за политических неофитов, поскольку воспринимают Лукашенко как президента из прошлого. Мир давно вступил в цифровую эпоху, и он все хуже понимает свой достаточно современный и образованный народ, более 80 процентов которого получает информацию преимущественно из интернета, а не из анахронических пропагандистских каналов БТ.





Молодое поколение разочаровано и встревожено бесперспективностью своего будущего. Глава государства — умелый тактик, но за долгие годы своего правления он так и не предложил обществу эффективной стратегии развития государства.





— Можно ли, по вашему мнению, ждать протестов после выборов и не понадобится ли для белорусской молодежи новая программа Калиновского?





— Программа Калиновского существует и сегодня, она только переформатировалась, так как на Беларуси во время диалога с Евросоюзом уменьшились репрессии против инакомыслия в академической среде. Но студенты, которые будут отчислены по политическим мотивам, по-прежнему могут претендовать на получение стипендий польского правительства. Комитет "Солидарность" продолжает работу и отслеживает ситуацию.





— По данным провластного Центра общественного мнения "Ecoom", за Александра Лукашенко уже готовы проголосовать около 70 процентов избирателей. На ваш взгляд, насколько это реальная цифра, учитывая то, что прежние независимые интернет-опросы давали Лукашенко всего 3 процента поддержки?





— Мы единственная страна в Европе, где запрещены независимые социологические исследования, а результаты официального изучения общественного мнения часто засекречены. По моему мнению, реальная электоральная поддержка Александра Лукашенко сегодня между четвертью и треть голосов избирателей.









— Как подход Лукашенко к борьбе с эпидемией коронавируса повлиял на его популярность в народе?





— Популярность явно снизилась во время пандемии. Большинство белорусов не поддержало решение Лукашенко присоединиться к ковид-диссидентам и его предложение лечить вирус баней, водкой и трактором. Люди сейчас широко информированы через интернет, они смотрят "Евроньюс", российские каналы. Повсеместно открытые дискуссии, подробные сведения, а на белорусских каналах о коронавирусе, как в репортажах с полей, — сплошные достижения. Так медиа сегодня не работают, это просто антипропаганда. И самое худшее — замалчивание правды, особенно цифры умерших. Никто не верит, что у нас их в 14 раз меньше, чем в Швеции, которая также не вводила карантин и имеет почти такую же численность населения.





Поведение власти во время тяжелой пандемической ситуации вызвало возмущение большинства населения и вывело во время кампании на улицы даже ранее пассивных граждан.





— Вскоре в Островце планируется открытие атомной станции. Может ли это событие стать фактором избирательной кампании?





— Не думаю, что это будет значительным фактором. Пропаганда частично сработала, и люди, к сожалению, в значительной степени перестали ощущать опасность Белорусской АЭС. Лично я категоричный ее противник.





— Почему у вас такое отношение к появлению атомной станции в Беларуси?





— В цивилизованном мире все меньше строят атомных станций, чаще это делают в Африке. Тенденция — зеленый мир и возобновляемые источники энергии. Немцы полностью отказались от АЭС и приступают к их ликвидации. Мы выбрали худшую из технологий: не французскую, не американскую, а российскую. Уже явно проблема экспорта электроэнергии, к тому же постоянно создаются все более дешевые способы ее производства. Для строительства АЭС выбрана сейсмически опасная зона. И, в конце концов, не существует надежного долгосрочного способа сохранения отходов. Достаточно, думаю.





— 12 июля закончились выборы в Польше, победил нынешний президент Анджей Дуда. Но в то же время почти половину голосов получил кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский, за которого отдали голоса избиратели в больших городах. Общество явно раскололось. Возможно ли такая ситуация в Беларуси на президентских выборах?





— Раскол общества в Беларуси существует давно, а благодаря жесткому поведению силовых структур он может превратиться во вражду и нетерпимость. После пандемии успешно выйти из кризиса смогут только те страны, которые перейдут к «новым нормальностям» и «новому мышлению» и построят в своих обществах атмосферу открытого диалога, доверия, прозрачности и взаимоуважения. Без этого ни одна власть уже не сможет решать сложные экономические, социальные и культурные проблемы. А что с другими? Они будут странами третьего мира.

— Чем сейчас занимается Александр Милинкевич, бывший кандидат в президенты? Почему вас мало слышно в политической жизни?





— Занимаюсь образовательной политикой в рамках Свободного Белорусского университета с дистанционным обучением. Очень близкая для меня тема из моей академической истории. Нам помогает потенциал нашей ИТ-страны, квалифицированные специалисты и доступность быстрого интернета. Мешает самоизоляция белорусской системы образования, которая после выборов-2020 может еще больше углубиться.