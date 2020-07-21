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Как манипулируют массами и для чего людей втягивают в протесты. Понятная политика

21.07.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Манипуляция массами. Кто и зачем заставляет толпу плясать под свою дудку? Психология человека и влияние на подсознание при помощи ментальных приемов. Кто такие продавцы иллюзий, и как они обманывают людей, втягивая их в протесты?


О психологии и методах влияния на массы  в "Понятной политике"

Четыре года назад ВВС опубликовала материал под названием «Эффект большинства: почему мы глупеем в толпе». Её автор Майкл Бонд пытался разобраться, как же так происходит, что с виду умные люди поодиночке, становятся крайне агрессивными и нерациональными, когда собираются большой массой. 

  • К британской статье мы еще вернёмся и  в целом разберемся: 
  • Как манипулируют людьми и причём здесь психологи?  
  • Какое влияние оказывает толпа на наше поведение и мышление? 
  • Почему свое «я» в ней можно потерять всего за пару минут?
  • Наконец, кто, как и для чего управляет эффектом толпы?

Управление толпой 


Тема управления толпой не нова. О том, как массу людей преобразовать в движущую силу и использовать в своих целях задумались ещё в древние времена. Но современные контуры толпы как протестного явления стали чётко вырисовываться после череды революций 18-19 веков. Одним из первых изучил тему француз Гюстав Лебон. В своей работе «Психология народов и масс» - эту самую психологию сформулировал всего в нескольких предложениях.
Гюстав Лебон, французский психолог: 

 «Толпа никогда не стремилась к правде; она отворачивается от очевидности, не нравящейся ей, и предпочитает поклоняться заблуждению, если только заблуждение это прельщает её. Кто умеет вводить толпу в заблуждение, тот легко становится её повелителем; кто же стремится образумить её, тот всегда бывает её жертвой».

Толпе чужда демократия – ей нужен вождь


Изречению несколько столетий, но как видим, суть не изменилась. Кстати, именно Лебон попытался обосновать наступление «эры масс» и вполне преуспел в этом. Главный постулат французского психолога – «толпе чужда демократия – ей нужен вождь». Кстати, работы француза активно использовал Адольф Гитлер. Например, упрощённые и запоминающиеся лозунги, которыми нужно непременно подкармливать массы: «Один народ, один Рейх, один фюрер». Остальные и так известны, да и не хочется произносить их в эфире. 

Оксана Калаганова, психолог, гештальт-терапевт:

Анонимность и заражение - свойства толпы


В своей работе Лебон выделил несколько факторов, которые определяют свойства толпы:

  • Во-первых, анонимность - в толпе нет ни имён, ни социальных статусов. Личность здесь растворяется, и подобная безликость порой приводит к возникновению чувства безответственности. 
  • Во-вторых, заражение. Человек подвергается психическому влиянию и стремится подражать - делать то, что делают другие. 

Идеи француза поддержал испанец Хосе Ортега-и-Гассет. Да, это его книга «Восстание масс» наделала много шума в последнее время. Причём, кажется, что не все понимают, о чём она. А философ как раз критикует явление.

Хосе Ортега-и-Гассет, испанский философ: 

«Масса - это те, кто плывёт по течению и лишён ориентиров. Поэтому массовый человек не созидает, даже если возможности и силы его огромны».  Толпе хочется хлеба и иллюзий. Этому посвящено немало научных трудов. К примеру, Фрейд считал, что в толпе у человека снижается уровень ментальности. То есть, - способность соображать. Помните крылатое «Все побежали и я побежал», – это как раз и есть признак того самого психического заражения. 
 

Эксперимент по управлению толпой

  
В 1950-х гарвардский психолог Соломон Аш продемонстрировал, что люди часто принимают точку зрения большинства, даже если она заведомо неверна, и даже если при этом им приходится отрицать собственные ощущения. Но вернёмся к статье Майкла Бонда. Журналист согласился стать частью эксперимента по управлению толпой. Полигоном психологических испытаний выбрали не лабораторию, а самое британское место на земле – лондонский паб.
Для эксперимента участникам выдали пароль к специальному сайту, на котором через телефон можно было перемещать точку- курсор. Первый раз - поодиночке, а второй -данные видны всем. В итоге на вопрос «Стоит ли Британии выйти из ЕС?» поодиночке все ответили «ДА», а при массовом голосовании «НЕТ». Учёный объясняет это тем, что групповые решения более предвзяты и менее разумны - люди просто принимают точку зрения большинства.

Иными словами, люди легко поддаются внушению в массе и жаждут подчинения сильному лидеру. Почему? Всё просто: снять с себя ответственность, избавиться от страха и якобы ненавистного настоящего во имя некого будущего. И получается, что даже самые умные и разумные «теряют» в толпе своё «Я» и растворяются в ее эмоциях и идеях.  

Алексей Авдонин,  аналитик БИСИ: 

Конечно, далеко не все, но большая часть массовых и стихийных выступлений носит разрушительный характер. Вы когда-нибудь видели, чтобы толпа в едином порыве пошла благоустраивать сквер например, ну или помогать детскому дому. Куда чаще – крушить витрины, нападать на полицейских, или поджигать машины". 

Структура толпы

 
За долгие годы изучения четко описаны и характерные слои толпы. Например, зачинщики, или ядро толпы – вот как раз они четко понимают, что делают и осознанно манипулируют массами. Неприметные дирижеры найдут способ увлечь человека туда, куда нужно именно им. Главное, чтобы вы вышли на улицу. Именно обычные жители и есть второй слой – то есть внушаемые, или восприимчивые люди. И те, кто пришел специально, и случайные участники, которые изначально настроены нейтрально, но подвергаются общему настроению. 

И конечно, в толпе, как правило, находится ряд безбашенных людей, которые не думают о последствиях. Это и есть третий слой. Самый опасный. Хулиганы - наиболее асоциальные личности, которые примыкают к толпе с чисто деструктивными целями. Как правило, от их действий толпа становится агрессивной и способна на самые опасные действия. 

Для того, чтобы собрать толпу сегодня – не обязательно ходить по улицам с транспарантами. Можно и вовсе находиться в другой стране. Вполне достаточно Интернета и кричащих посылов там. Бросил наживку аудитории и жди, пока клюнет. 
Дэниел Ричардсон, исследователь из университетского колледжа Лондона: 

«Мы думаем, что интернет - это информационная магистраль>. На самом деле это магистраль, по которой передвигаются наши ложные представления. «Твиттер» и «Фейсбук» - прекрасные инструменты обмена информацией, но не исключено, что наша тяга к использованию их для распространения предрассудков в действительности делает нас всех глупее».

У толпы есть только эмоции и чувства, интеллекта нет


Знакомьтесь: Арсен Даллакян. О психологии толпы и массовом поведении говорил много и на разных ресурсах.

Как манипулируют массами и для чего людей втягивают в протесты. Понятная политика


 Глава Российского Поведенческого департамента уверен, что у толпы есть только эмоции и чувства. Сознания, ментальности, интеллекта нет. Зато все это есть у лидера, и он на примитивном уровне управляет массами. Люди, которые свойства толпы хорошо знают – эти самые толпы всячески стараются избегать.
 Арсен Даллакян, управляющий партнер агентства по дизайну поведения:

"Если хотите высказать гражданскую позицию  и выйдете туда, Вы должны понимать - Вас не будет!   Вы выйдете туда, как ячейка большого организма. Если вы готовы себя потерять, хоть на время в жертву себя принести – идите.  Но мне жалко себя, потерять. У меня есть чувство, что мне будет потом стыдно, когда я останусь наедине с собой. А кто-то  абсолютно себя не имеет, только в толпе чувствует себя хоть кем-то". 
Как утверждают психологи в агрессивной толпе «человек опускается на несколько ступеней по лестнице цивилизации». Становится смелее, агрессивнее и безрассуднее. Он может совершать поступки, на которые бы никогда не решился в обычной жизни: крушить, оскорблять, а иногда и лишать жизни. Это как похмелье на следующий день после застолья.
  Эрик Хоффер, американский философ: 

 «Массовые движения обычно обвиняют в обмане их участников: в том, что они надеждами на будущее лишают их возможности наслаждаться настоящим. Но для неудовлетворённых настоящее и без того непоправимо исковеркано: удобства и удовольствия не могут улучшить для них настоящее. Только надежда может принести им чувство подлинного удовольствия». 
Толпой легко манипулировать – в этом мы уже разобрались. Людей заряжают чувством страсти, желанием перемен здесь и сейчас. Например знаменитое «свобода.равенство.братство», «заводы рабочим, землю крестьянам», ну или «Европа мы с тобой», «Я/МЫ» - надо только подставить цифру или имя человека. Шаблоны прописаны и известны. Остается подобрать нужный. 

Оксана Калаганова – психолог, гештальт-терапевт

 

 И получается, что лидеры, манипулирующие толпой, это такие «продавцы иллюзий», а большего толпе и не надо. Ухо ласкают обещания, ну, например, про зарплаты по три тысячи евро, непременно успешные реформы и так далее. Как этого достичь? Абсолютно неважно – такие обещания продукт одноразового потребления.

 Крайне интересный и эффективный приём, который используют политтехнологи «тяга большинства к мнению большинства». Это не оговорка, он так и называется. Основан на мнимой демонстрации высокого процента протеста и якобы мизерного уровня поддержки действующей власти. За примером далеко ходить не надо: игру в проценты во время нынешней кампании активно навязывают обществу. 

Алексей Авдонин,  аналитик БИСИ


 Данный метод поддерживается вбросами через соцсети и высказываниями так называемых лидеров мнений. Простой человек психологически склонен прислушиваться к публичному лицу. Не важно, что он говорит, главное эмоционально и колоритно. Кстати, играя на эмоциях из человека можно слепить что угодно. Это хорошо показал немецкий фильм «Волна».

Как раскачать толпу 

 Разберём ещё один важный инструмент: циркулярную реакцию. К примеру, оказавшись среди множества громко смеющихся людей – Вы тоже начнёте громко веселиться. Придя на рок-концерт, публика впадает в коллективный экстаз. И это можно стимулировать, скажем, пришли на митинг, испытали страх, за ним ужас… а после и агрессию. Так раскачивают толпу к беспорядкам.

И вот здесь вполне себе парадоксальное. Специалисты уверяют: всегда самая «раскачиваемая» часть населения: средний класс и состоятельные люди. Как утверждает Хоффер, бедные рады тому, что просто могут выжить. А те, у кого хоть что-то есть, будут искать возможности получить больше и больше.

Эрик Хоффер, американский философ: 

«Наша неудовлетворённость сильнее тогда, когда мы многое имеем и хотим иметь ещё больше, чем когда мы ничего не имеем и хотим немногого. Мы меньше недовольны, когда нам не хватает многого, чем когда нам не хватает чего-либо одного».

И последнее – почему люди готовы умирать за идею? И есть ли такие в принципе? И, да и нет. Ведь массовое движение за изменение мира к лучшему даёт участникам самое опасное оружие: оно пренебрегает моральными нормами и ограничениями. Как говорится, в костёр мировой революции годится всё. 

 И здесь же эффект толпы: ведь пострадать за идею – значит быть частью добра. А все другие – плохие. Никакой индивидуальности, никакой серой морали: мы – воины света, они – предвестники тьмы. Разум спит и отдал себя коллективному. Помутнение сознания – эта фраза прочно вошла в обиход. Вот что говорит тот же Хоффер.

Эрик Хоффер, американский философ: 

«Мы должны быть особо осторожны «в дни, когда надежды и мечты носятся по улицам - они обычно являются предвестниками катастроф».

За все действия отвечать придется персонально


Как вы уже поняли - в толпе – организованной или стихийной произойти может все, что угодно. Давка, травмы и даже гибель людей. А потому в места массового скопления  важно не попадать. Если уж оказались – нужно выбраться. А если пришли намеренно -  помнить, что за все действия отвечать придется персонально и каждому. Судить толпу никто не будет. 

 Эффект толпы был и будет во все времена. Это наша биология, подчеркивают психологи. А значит во всем многообразии мнений, призывов и лозунгов  - говоря простым языком, важно слушать себя  и думать головой. Знания, касающиеся массовой психологии, таят в себе множество возможностей и угроз. Даже обычный флешмоб можно пошагово превратить в пожар и насилие. 

Арсен Даллакян, управляющий партнер агентства по дизайну поведения

Как избежать  заражения эффектом толпы?


Термин «психическое заражение» действительно популярен в  теории управления массами. Люди превращаются в толпу так же, как заболевают, скажем, коронавирусом: зараза безволия и безумия перекидывается с одного человека на другого, расползаясь все шире и шире. Раз так, выходит, что и меры защиты должны быть одинаковы. Во-первых, социальная дистанция, конечно же. Ну еще, безусловно, чистота рук, мыслей и намерений. И, понятное дело, осторожность — без нее ни от какой заразы точно не уберечься. Надеюсь, теперь и вам это будет понятно. 

 
 
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Манипуляция массами. Кто и зачем заставляет толпу плясать под свою дудку? Психология человека и влияние на подсознание при помощи ментальных приемов. Кто такие...
 
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