Выступление кандидатов на госканале: главное

Вечером 21 июля по белорусскому государственному телевидению много говорили о низких рейтингах власти, заниженной статистике по коронавирусу, страхе и будущем. Выступление кандидатов в президенты получилось разноплановым, но если объединить все тезисы всех кандидатов - получается практически идеальная картина для будущей Беларуси.

Первой к гражданам обращалась Светлана Тихановская, выступление которой было самым коротким - всего около 15 минут, хотя каждый кандидат имел полчаса эфирного времени. Супруга известного блогера сразу отметила, что участвует в выборах для того, чтобы в случае победы провести честные и справедливые выборы с участием всех заинтересованных в этом людей.

Тихановская рассказала правду

«Я хочу стать президентом, чтобы восстановить справедливость в этой стране», - заявила кандидат в президенты, добавив, что не является политиком и пересказала историю своего мужа, создавшего канал «Страна для жизни», ставшего популярным и попавшего в итоге за решетку.

«Мой муж вместе с другими кандидатами разбудил белорусов, которые уже не вернутся в удобное для правительства спящее состояние», - подчеркнула Тихановская. Она также отметила, что по телевидению граждане страны не получают достоверной информации о ситуации в стране, о низком рейтинге действующей власти, о бесчинствах сотрудников ОМОНа.

«По телевизору вам не покажут, в какой нищете живет большая часть населения и как богато живут чиновники, но это правда. По телевизору вам не покажут, что от коронавируса умерло намного больше человек, чем говорит Минздрав, но это правда», - заявила она, отметив также, что большинство граждан страны хочет нового президента.

«Необходимо собрать рекордное количество наблюдателей, самое большое во всей истории независимой Беларуси. И зафиксировать реальный результат голосования», - заявила кандидат, призвав всех не голосовать досрочно и не бойкотировать выборы, а прийти на участки 9 августа. При этом она выразила уверенность, что и эти выборы не станут справедливыми, однако каждый должен прийти и проголосовать.

«Давайте вместе построим страну для жизни», - призвала она.

Канопацкая обещает рабочие места и вывод российских военных

Кандидат в президенты Анна Канопацкая была единственным из выступавших, кто начал свою речь на белорусском языке. Она отметила, что Беларусь падает в экономическую пропасть и этот процесс надо остановить.

«Мы имеем отсталую промышленность, неэффективное сельское хозяйство, полузадушенный частный сектор, гигантский внешний долг, огромный административный и репрессивный аппараты, беднеющее население и авторитарного лидера во главе государства», - заявила кандидат, отметив, что Беларусь потеряла уважение в мире, ее граждане уезжают и умирают, население сокращается.

Для выхода из кризисной ситуации Канопацкая предлагает налоговую и судебную реформы, приватизацию некоторых предприятий, пересмотр подхода к бюджетной политике. Кроме того, она предлагает усилить поддержку материнства для стимуляции рождаемости и решения демографической ситуации, проведение частичной реформы здравоохранения и пенсионной реформы. Канопацкая предлагает выбирать президента один раз на семь лет с предоставлением специальных гарантий сменяемому главе государства и членам его семьи.

Кроме того, политик полагает, что Беларусь не должна состоять в международных соглашениях и альянсах, которые противоречат нацбезопасности и интересам страны. Она предлагает вывести из страны российские войска, убрать военные базы, выйти из договора о Союзном государстве и из ОДКБ.

Черечень против непрозрачных интеграций и за референдумы

Кандидат в президенты Сергей Черечень во время своего выступления заявил, что Беларусь должна быть нейтральным от военной тематики государством, а армия в стране должна стать исключительно контрактной и профессиональной, и выполнять свою прямую функцию - защищать страну.

Он предлагает принять в стране новую Конституцию, сменив нынешнюю, но и не опираясь исключительно на Конституцию 94 года. Черечень уверен, что главный закон страны должен исправить все недочеты принятой ранее Конституции. При этом он уверен, что важнейшие государственные вопросы должны решаться не единолично президентом, а выноситься на суд граждан посредством референдума.

«Беларуси необходимо переходить от суперпрезидентской республики к усилению роли парламента, как это происходит во многих европейских странах. С развитием парламентаризма все больше полномочий президента должно переходить к парламенту, вплоть до перехода к парламентской республике», - отметил он, добавив, что в Беларуси необходимо вернуть ограничение в два президентских срока для одного лица.

Он также отметил, что страна нуждается в пересмотре деятельности госорганов, которые сейчас не помогают гражданам, а зачастую тормозят простейшие процессы. Черечень призвал перевести документооборот в электронный формат, чтобы упростить работу чиновников и жизнь граждан.

«Власть не должна проводить никакой интеграции по непрозрачным механизмам. Вступление в любые международные организации и союзы должно быть одобрено на всенародном референдуме, а интеграционные документы нельзя подписывать кулуарно», - заявил Сергей Черечень.

Дмитриев затронул все пласты населения и призвал не бояться

Заключительным выступал перед гражданами Андрей Дмитриев, который, как матерый политик и опытный оратор сумел в своем обращении затронуть всех граждан и обратился буквально ко всем пластам населения.

Дмитриев во время выступления также отметил, что число граждан страны стремительно уменьшается, тогда как власти все годы своего правления предлагают еще немного потерпеть из-за очередного кризиса. Дмитриев отметил, что президент не должен находиться у власти более двух сроков, что случилось с нынешней властью, которая «забронзовела и оторвалась от людей».

Дмитриев после смены власти предлагает сформировать переходное правительство из альтернативных кандидатов и уважаемых политиков, подготовить новый состав ЦИК и провести в течение года честные выборы. При этом он выразил уверенность, что выбирать белорусы должны не только президента и членов парламента, но и глав городов, которых сейчас назначает президент. Он пообещал, что после смены власти в стране не будет хаоса и призвал народ не бояться нового, а также отметил, что никто не будет разрушать старое, если оно хорошо работает, ведь это было создано не чиновниками, а людьми. При этом госаппарат Дмитриев намерен сократить, резиденции и самолеты продать, а вырученные деньги направить в социальную сферу.

Дмитриев, как сын офицера, призвал силовиков не выполнять преступные приказы, а военных и милицейских начальников призвал не порочить честь армии, которая должна защищать государство от внешнего врага, а не бороться со своим народом.

Он также обратился к врачам, учителям, рабочим, студентам, предпринимателям, работникам исполкомов с призывом не бояться сменить власть и не думать, что все держится на «старом президенте».

«Старый президент постоянно убеждает нас, белорусов, что мы ни на что больше не годимся, кроме как зависеть от него», - отметил он, добавив, что это не так и бояться смены власти не стоит.

Александр Лукашенко: выступал в Гомеле

Александр Лукашенко от выступления на телевидении отказался. Сегодня действующий президент посещал Гомель, где вспоминал девяностые, общался с людьми и открыл поликлинику.