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Президент принял участие в церемонии открытия новой городской поликлиники в Гомеле

22.07.2020 06:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Долгожданный объект. Сегодня же Президент принял участие в церемонии открытия новой городской поликлиники в Гомеле. Ее ждали 10 лет. Сегодня у здания собралось множество людей, чтобы оценить важный социальный объект, и, конечно, пообщаться с Главой государства.


Такого ажиотажа, признаться, журналисты не ожидали. Хотя посмотреть действительно есть на что. За символической красной лентой - поликлиника-эталон, которую будут брать за пример по всей стране. Впервые на таком звене здравоохранения, к примеру, был размещен аппарат компьютерной томографии. Чем еще удивила медицинская новостройка в Гомеле, узнаем из следующего репортажа. 

Этот комплекс ждали действительно многие: в зоне обслуживания новой поликлиники - 40 тысяч человек. А за одну смену здесь могут принять больше 800 пациентов. Плюс ко всему это и полторы сотни новых рабочих мест. Для растущего района областного центра - настоящий подарок. А вот если посмотреть в государственном масштабе - эталон того, как надо развивать здравоохранение.

Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси: "Она станет новым стандартом поликлинического звена в нашей стране. Действительно жители ждали достаточно давно эту поликлинику. Это быстрорастущий район и поэтому потребность в амбулаторной помощи возрастает. Но уникальность не в ее размерах, даже не в том, что она долгожданная. Уникальность – это первая областная поликлиника, где есть компьютерный томограф, где очень хорошее диагностическое отделение".

8 этажей и 15 тысяч квадратных метров высоких технологий. 7 клинических и 4 диагностических отделения. Начинка - электронная регистратура. На каждом шагу  удобная навигация, она подсказывает, где найти тот или иной кабинет. Удобным учреждение будет и для людей с ограниченными возможностями, в частности, с проблемами зрения и инвалидов-колясочников. 

Отдельный этаж  для узких специалистов - оториноларинголов. В арсенале  линейка суперсовременного оборудования. Онлайн-микроскоп  подключен к камере и имеет выход на монитор. Умная техника позволяет проверить, к примеру, органы слуха. 

Виктор Сорокин, врач-оториноларинголог Гомельской центральной городской поликлиники: "Уникальное рабочее место врача-оториноларинголога, которое по своим функциональным возможностям является лучшим в Гомельской области.  Это помогает в выявлении на ранних стадиях злокачественных новообразований".

Рядом пневмомассажер с ЖК-экраном и сенсорным управлением. С ним качество лечения станет на порядок выше. 

На открытие знакового объекта приехал и Президент страны. Александр Лукашенко  осмотрел и оценил возможности поликлиники, поговорил с персоналом. Примечательно, что наряду с классическими примерами медицины высоких технологий  всем знакомые кабинеты, но опять же в новом исполнении. По последнему слову техники оснащен и кабинет ЛФК, где есть самые разные тренажеры и специальное оборудование.

Президент принял участие в церемонии открытия новой городской поликлиники в Гомеле



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Это то, на что способна государственная медицина. В частной, если есть, то бешеные деньги за это заплатишь. Даже после COVID в санаторий мы отправляем. Они благодарны, потому что многие старики, старушки.. вы научили их там дышать, ходить". 


Высокие медицинские технологии


Информационные технологии плотно внедрили в самых разных отделениях. К примеру, это офтальмологический кабинет с проектором знаков и пультом дистанционного управления. А это уже ЭКГ-смартфон - такое вот народное название. Прибор объединил в себе возможности медицинской аппаратной диагностики и преимущества цифровых разработок. 

Такие тренажеры для активной и  пассивной реабилитации - шанс для людей, у которых остались тяжелые последствия после инсультов и различных травм. Оборудование довольно редкое. 

Оксана Михайлова, заведующая отделением медицинской реабилитации и физиотерапии Гомельской центральной городской поликлиники: "Смысл, принцип аппарата такой: устанавливается конечность на специальное ложе, фиксируется (здесь специальные есть устройства для фиксации), сгибание - разгибание в суставе производится. Техника уникальная, она не то что редкая, она уникальная. Тем более у нас, скажем так, целый блок таких аппаратов, поэтому мы очень довольны". 

Современный аппарат компьютерной томографии. Делает 64 среза. Среди областных центров в поликлиническом звене он первый. Маммограф последнего поколения, велоэргометры и УЗИ высокого класса, в том числе передвижные. Лаборатории новой поликлиники позволяют проводить около тысячи исследований по разным направлениям. 

Екатерина Цитко, главный врач Гомельской центральной городской поликлиники: "В государстве расставляются приоритеты на первичное звено. Сегодня мы присутствуем в данном учреждении и с гордостью можем сказать о том, что впервые в Республике Беларусь на уровне первичного звена вот такой уникальный высокотехнологично оснащенный, можно сказать, диагностический центр на базе Гомельской городской центральной поликлиники организован и начал свое функционирование". 


Глобальная цель - оснастить компьютерными томографами все центральные районные поликлиники Беларуси


Через полтора месяца эту планку возьмет столица. В Минск недавно поставили десяток аппаратов КТ. Большая модернизация всей системы здравоохранения в том числе смогла справиться и с весенней волной коронавируса.

Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси: "За последние 5 лет было модернизировано почти 250 лечебных учреждений. Мы планируем эту работу продолжать. Это и поликлиники города Минска, и необязательно это новое строительство. Мы стремимся, чтобы уровень оснащенности центральных поликлиник по всей стране в ближайшие годы соответствовал тому, что вы видите в этой поликлинике".

Самое главное - новейшим оборудованием смогут пользоваться жители не только этого, но и других районов Гомеля по направлению врача. Таким образом, центральная поликлиника станет экспериментальной площадкой по созданию центров коллективного пользования. А торжественного открытия комплекса местные жители действительно ждали. Ближе к середине дня у поликлиники собрались сотни людей. Городу нужен этот объект.


Президент в Гомеле пообщался с медиками и горожанами


Добрые слова и в адрес строителей, и в адрес медиков. В пиковый коронавирусный период именно люди в белых халатах оказались на передовой и успешно справились со своей задачей. Об этом, во-первых, вспомнил Глава государства. Ведь здесь же рядом  персонал новой поликлиники. Здравоохранение европейского уровня со знаком качества и доступности - тот комплект, который помогает преодолеть самые сложные барьеры. 

Президент принял участие в церемонии открытия новой городской поликлиники в Гомеле


Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Основной упор - здравоохранению. Основная забота - это лечение людей. И не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот эта пандемия нас подстегнула к этому. Должен вас поздравить. Вчера мне доложили, что вы не просто выходите из этой проблемы, а с ней справились. Вчера уже на вечер у вас было пневмоний всего за сутки 53. Это уже практически ничто. Значит, мы справились. И это благодаря тому, что мы уделяли серьезное внимание системе здравоохранения. Мы не закрыли инфекционные больницы, мы имеем хорошее медицинское образование. Мы вот этих  красавцев (девчонки в основном врачи) - их надо благодарить за то, что в тяжелейших условиях без вакцин, без лекарств, неизвестная болезнь - они научились лечить больных. Это подвиг, понимаете? А все говорят, что у нас здравоохранение плохое, врачи никакие, образование медицинское никакое. Если бы этого не было, нас бы штабелями складывали, как это было в продвинутых Италии, Испании, Франции, Великобритании и Америке. У нас это не произошло только потому, что у нас есть армия толковых людей в белых халатах, которые смогли победить эту болезнь".

Не обошлось и без обсуждения важных политических вопросов. Сейчас в самом разгаре главная электоральная кампания, которая по традиции проходит на фоне серьезного, в первую очередь информационного, давления. И его во всех смыслах надо выдержать для того, чтобы сохранить то, что имеем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Сейчас очень опасный момент, нам нельзя потерять то, что мы с вами создали. Нельзя! Это главное! Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать".

Не лишний раз вспомнить и то, каких усилий стоило большое государственное строительство суверенной Беларуси. Каждая из постсоветских республик пошла своим путем,  белорусы видят все плюсы и минусы соседних курсов. И в то же время уже привыкли жить своим умом, невзирая на советчиков, которые чаще всего преследуют только свои интересы. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Когда вам будут говорить о каких-то реформах, о том, что вам сейчас с вертолета деньги привезут и начнут разбрасывать, вы, пожалуйста, только не купитесь  на это. Мы с вами пережили Чернобыль, здесь, в Гомельской области.  Помню этот каждый день, когда мы собирали эти гроши. Сейчас время совсем другое. Тогда нам никто и ничего не обещал, никто сюда не ехал и не рассказывал эти байки. Не потеряйте свою страну".

Прямые ответы на любые вопросы. Гомельчане долго не отпускали Президента и пользовались возможностью пообщаться. Кто-то подходил с личными просьбами, кто-то поблагодарить за то, как налажена работа здравоохранения. Это, наверно, особо приятный отклик и для профильного министра.

Поднимались темы строительства детских и спортивных площадок во дворах, развития дорожной инфраструктуры. Александр Лукашенко пообещал поддержать предложенные проекты. 

И как без фото на память. Такие снимки точно будут украшением домашней коллекции. Главный подарок - новая поликлиника  - уже стала и украшением, и важным жизненным центром одного из крупных районов Гомеля.

Гомельчане об открытии новой поликлиники: 

- В другую поликлинику ходили. Она далеко, но все же лучше, чтобы на месте, рядышком. 

- Вообще это классно, конечно. Все-таки Гомель - это большой центр, поэтому все, кто здесь проживает, рады. 

- Ну да, конечно, детскую (поликлинику - прим.) открыли, теперь очень хорошо так расстраивается район, поэтому поликлиника очень нужна.

- Очень удобно, не надо на общественном транспорте ехать, от нашего дома можно пешком дойти.

Вообще встречи с активами в регионах уже с завидным постоянством перерастают вот именно в такое открытое общение с людьми. Когда любой желающий может, минуя столичные кабинеты, просто поговорить с Президентом. Самое важное, что на дискуссии все не заканчивается и слово не расходится с делом. 


 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Долгожданный объект. Сегодня же Президент принял участие в церемонии открытия новой городской поликлиники в Гомеле. Ее ждали 10 лет. Сегодня у здания собралось...
 
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