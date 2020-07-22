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США обвиняют двух китайских граждан в краже данных о вакцине от коронавируса
22.07.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В Минюсте указывают на исчезновение терабайта данных.
В США выкрали наработки по вакцине против коронавируса.
Министерство юстиции США предъявило обвинения двум китайским гражданам во взломе компьютерных систем сотен организаций, включая правительственные,
По данным американских властей, в некоторых случаях хакеры действовали, исходя из собственной выгоды, в других — по поручению китайских спецслужб или правительства. В Минюсте указывают, что они украли терабайт данных, которые представляют угрозу для США.
«Теперь Китай наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей занял свое место в этом постыдном клубе стран, которые предоставляют убежище киберпреступникам в обмен на их готовность поработать в пользу государства», — заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон С. Демерс.
По его словам, среди данных, которые подверглись кибератаке, были и наработки по вакцине против коронавируса.
Напомним, в США стартовали финальные испытания двух экспериментальных вакцин от коронавируса SARS-CoV-2, сообщил американский президент Дональд Трамп. По его словам, в ближайшие недели к финальной стадий испытаний будут готовы еще четыре вакцины.
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В Минюсте указывают на исчезновение терабайта данных.
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