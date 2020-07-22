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Алексей Протас: «В этом сезоне моей истории с минским «Динамо» не будет. Приоритетнее остаться в WHL»
22.07.2020 09:24 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Алексей Протас объяснил, почему решил не переходить в минское
– Ты сейчас примерно представляешь, что ждет тебя в новом сезоне?
– Вроде бы определенность некоторая появилась. На почту пришло письмо от менеджера, что сезон в WHL стартует 2 октября. 15 сентября должны начаться предсезонные тесты. То есть, примерно в середине сентября надо вылетать в Канаду. Сезон сдвинули на пару недель.
– Коронавирус никак не отступает. В Северной Америке в том числе много новых случаев заражения в спортивных командах. Беспокоит эта ситуация?
– Сейчас в этой ситуации оказался весь мир. Страдают все. Надеюсь, мы вместе переживем это, а жизнь вернется в привычное русло.
– Ходило много слухов, что ты можешь подписаться с минским «Динамо». Из твоих ответов я понимаю, что этого не произойдет.
– В этом сезоне моей истории с минским «Динамо» не будет. Мы с агентом постоянно были на связи с представителями «зубров». Общались и с тренерами, и с
Поиграть в
Мы с «Динамо» разошлись на позитивной ноте. Команда ведет очень хорошую подписную кампанию, контракты с клубом оформили многие перспективные хоккеисты. Надеюсь, все будет хорошо. Поэтому хочется пожелать «Динамо» двигаться только вперед. Мои же мысли пока связаны с «Принс-Альбертом». Цель пробиться в
– На каких условиях тебя хотело видеть «Динамо»?
– Предлагалось несколько вариантов развития событий, но сейчас не вижу причин это обсуждать, потому что мы выбрали другой путь, – сказал Протас.
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Алексей Протас: «В этом сезоне моей истории с минским «Динамо» не будет. Приоритетнее остаться в WHL»
Нападающий Алексей Протас объяснил, почему решил не переходить в минское «Динамо».
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