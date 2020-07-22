Алексей Протас: «В этом сезоне моей истории с минским «Динамо» не будет. Приоритетнее остаться в WHL»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Алексей Протас объяснил, почему решил не переходить в минское .

– Ты сейчас примерно представляешь, что ждет тебя в новом сезоне?

– Вроде бы определенность некоторая появилась. На почту пришло письмо от менеджера, что сезон в WHL стартует 2 октября. 15 сентября должны начаться предсезонные тесты. То есть, примерно в середине сентября надо вылетать в Канаду. Сезон сдвинули на пару недель.

– Коронавирус никак не отступает. В Северной Америке в том числе много новых случаев заражения в спортивных командах. Беспокоит эта ситуация?

– Сейчас в этой ситуации оказался весь мир. Страдают все. Надеюсь, мы вместе переживем это, а жизнь вернется в привычное русло.

– Ходило много слухов, что ты можешь подписаться с минским «Динамо». Из твоих ответов я понимаю, что этого не произойдет.

– В этом сезоне моей истории с минским «Динамо» не будет. Мы с агентом постоянно были на связи с представителями «зубров». Общались и с тренерами, и с . Они говорили, что заинтересованы во мне. В АХЛ я пока выступать не могу, поэтому у меня стоял выбор между «Принс-Альбертом» и «Динамо».

Поиграть в – это очень интересный опыт. Но все-таки мы решили, что для меня на данный момент приоритетнее остаться в WHL. Это и мое мнение также – не хочу так резко менять вектор развития. Но за предложение, оказанное доверие и заинтересованность хочу сказать Дмитрию Юрьевичу [Баскову] огромное спасибо.

Мы с «Динамо» разошлись на позитивной ноте. Команда ведет очень хорошую подписную кампанию, контракты с клубом оформили многие перспективные хоккеисты. Надеюсь, все будет хорошо. Поэтому хочется пожелать «Динамо» двигаться только вперед. Мои же мысли пока связаны с «Принс-Альбертом». Цель пробиться в и заиграть в этой лиге я не отменял. Посмотрим, как все сложится.

– На каких условиях тебя хотело видеть «Динамо»?

– Предлагалось несколько вариантов развития событий, но сейчас не вижу причин это обсуждать, потому что мы выбрали другой путь, – сказал Протас.

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