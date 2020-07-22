В Черногории вновь объявили эпидемию COVID-19 из-за роста заболеваемости

Источник материала: ОНТ

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории в ночь на 22 июля объявил эпидемию коронавируса на всей территории страны из-за роста числа заболевших, передает РИА Новости с заявления кабинета министров.

Вечером 21 июля Институт общественного здоровья в Подгорице сообщил о результатах тестирования на COVID-19. По этим данным, за прошедшие сутки в стране были протестированы 612 человек, у 98 из них – положительный результат. Умерших за последние 24 часа не было, но всего с момента возобновления эпидемии в июне скончались 26 человек. На данный момент в Черногории 1920 активных больных.

До 6 августа продлили запрет на работу дискотек и ночных клубов, проведение свадеб и других семейных торжеств. До 30 августа будет действовать запрет на живую музыку в общественных заведениях. В некоторых регионах ограничено время работы кафе и ресторанов.

Правительство Черногории утверждает: это все результат привезенной инфекции из других стран.

Новые случаи заражения выявили в июне, несмотря на то, что во второй половине мая власти Черногории объявили победу над эпидемией.

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости



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