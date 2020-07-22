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Белорусы подали в суд на Трампа

22.07.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выигравшие грин-карты, но не попавшие в США граждане ряда стран судятся с Дональдом Трампом



Группа граждан граждан, выигравших в лотерею госдепа право жить в Америке, но не допущенных в США, подали в суд на президента Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео с требованием впустить их в страну, говорится в исковом заявлении.

Американские консульства по всему миру де-факто не выдают визы и не проводят собеседования из-за пандемии коронавируса, кроме экстренных случаев. 

Кроме того, Трамп в апреле приостановил въезд ряда категорий иностранцев, в том числе и тех, кто выиграл в лотерею грин-карту и находился на разных стадиях оформления выезда в США.

Среди истцов — около полутора десятков граждан Армении, Беларуси, Украины, России, а также Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Палестины, Египта и Сирии.
 
 
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Выигравшие грин-карты, но не попавшие в США граждане ряда стран судятся с Дональдом Трампом
 
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