Белорусы подали в суд на Трампа









Группа граждан граждан, выигравших в лотерею госдепа право жить в Америке, но не допущенных в США, подали в суд на президента Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео с требованием впустить их в страну, говорится в исковом заявлении.





Американские консульства по всему миру де-факто не выдают визы и не проводят собеседования из-за пандемии коронавируса, кроме экстренных случаев.





Кроме того, Трамп в апреле приостановил въезд ряда категорий иностранцев, в том числе и тех, кто выиграл в лотерею грин-карту и находился на разных стадиях оформления выезда в США.





Среди истцов — около полутора десятков граждан Армении, Беларуси, Украины, России, а также Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Палестины, Египта и Сирии.