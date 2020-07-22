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Минздрав объяснил впечатляющие цифры по коронавирусу, которые озвучила Лидия Ермошина

22.07.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Объясняя, зачем ограничивать количество наблюдателей на избирательном участке, глава ЦИК Лидия Ермошина сказала, что в стране сейчас около 41 тысячи белорусов являются контактами первого уровня либо заражены COVID-19 и находятся на карантине — и это не считая тех, кто в настоящее время в больницах. Минздрав в своем телеграм-канале объяснил, что это за данные.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По официальным данным на 22 июля, в Беларуси с начала вспышки коронавируса зафиксирован 66 тыс. 521 случай COVID-19, выздоровел и выписан 59 061 пациент, умерли 513 пациентов. То есть на данный момент инфицированы, по статистике ведомства, 6947 человек.

Однако при этом 22 июля Лидия Ермошина заявила, что около 41 тысячи белорусов являются контактами первого уровня либо заражены COVID-19 и находятся на карантине — и это не считая тех, кто в настоящее время в больницах.

Для сравнения: 24 апреля, когда заболевших в сутки был 751 человек, Минздрав сообщал, что «выявлено и изолировано более 30,5 тысячи контактных лиц как потенциальных источников распространения инфекции, за половиной из них медицинское наблюдение уже завершено». Сейчас же прирост в сутки — 173 человека, а зараженных и контактов — намного больше, чем в середине весны.

Вот как это объяснил Минздрав:

— Озвученные ЦИК данные касаются лиц, которые на сегодняшний день находятся под всеми видами медицинского наблюдения. В эту группу входят инфицированные COVID-19 пациенты (в том числе находящиеся в стационарах), контакты первого уровня (которые не болеют, но находятся на домашнем карантине, так как могут быть переносчиками заболевания), контакты второго уровня и еще одна группа — граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидобстановкой. Министерство здравоохранения в очередной раз призывает граждан воздержаться от выездов за пределы Беларуси в регионы с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. С началом летнего оздоровительного сезона увеличилось число лиц, которым после возвращения необходимо находиться под медицинским наблюдением в связи с тем, что они посетили страны, в которых все еще активно регистрируются случаи COVID-19.

Интересно, что в объяснении Минздрава говорится о контактах второго уровня, хотя на данный момент они не должны находиться в изоляции и за ними не устанавливается наблюдение.

 
 
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Объясняя, зачем ограничивать количество наблюдателей на избирательном участке, глава ЦИК Лидия Ермошина сказала, что в стране сейчас около 41 тысячи белорусов...
 
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