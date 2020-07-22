Минздрав объяснил впечатляющие цифры по коронавирусу, которые озвучила Лидия Ермошина

Источник материала: Tut.by

Объясняя, зачем ограничивать количество наблюдателей на избирательном участке, глава ЦИК Лидия Ермошина сказала, что в стране сейчас около 41 тысячи белорусов являются контактами первого уровня либо заражены COVID-19 и находятся на карантине — и это не считая тех, кто в настоящее время в больницах. Минздрав в своем телеграм-канале объяснил , что это за данные.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По официальным данным на 22 июля , в Беларуси с начала вспышки коронавируса зафиксирован 66 тыс. 521 случай COVID-19, выздоровел и выписан 59 061 пациент, умерли 513 пациентов. То есть на данный момент инфицированы, по статистике ведомства, 6947 человек.

Однако при этом 22 июля Лидия Ермошина заявила , что около 41 тысячи белорусов являются контактами первого уровня либо заражены COVID-19 и находятся на карантине — и это не считая тех, кто в настоящее время в больницах.

Для сравнения: 24 апреля, когда заболевших в сутки был 751 человек, Минздрав сообщал , что «выявлено и изолировано более 30,5 тысячи контактных лиц как потенциальных источников распространения инфекции, за половиной из них медицинское наблюдение уже завершено». Сейчас же прирост в сутки — 173 человека, а зараженных и контактов — намного больше, чем в середине весны.

Вот как это объяснил Минздрав:

— Озвученные ЦИК данные касаются лиц, которые на сегодняшний день находятся под всеми видами медицинского наблюдения. В эту группу входят инфицированные COVID-19 пациенты (в том числе находящиеся в стационарах), контакты первого уровня (которые не болеют, но находятся на домашнем карантине, так как могут быть переносчиками заболевания), контакты второго уровня и еще одна группа — граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидобстановкой. Министерство здравоохранения в очередной раз призывает граждан воздержаться от выездов за пределы Беларуси в регионы с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. С началом летнего оздоровительного сезона увеличилось число лиц, которым после возвращения необходимо находиться под медицинским наблюдением в связи с тем, что они посетили страны, в которых все еще активно регистрируются случаи COVID-19.

Интересно, что в объяснении Минздрава говорится о контактах второго уровня, хотя на данный момент они не должны находиться в изоляции и за ними не устанавливается наблюдение.