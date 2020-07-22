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Минздрав объяснил впечатляющие цифры по коронавирусу, которые озвучила Лидия Ермошина
22.07.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Объясняя, зачем ограничивать количество наблюдателей на избирательном участке, глава ЦИК Лидия Ермошина сказала, что в стране сейчас около 41 тысячи белорусов являются контактами первого уровня либо заражены COVID-19 и находятся на карантине — и это не считая тех, кто в настоящее время в больницах. Минздрав в своем телеграм-канале
По
Однако при этом 22 июля Лидия Ермошина
Для сравнения: 24 апреля, когда заболевших в сутки был 751 человек, Минздрав
Вот как это объяснил Минздрав:
— Озвученные ЦИК данные касаются лиц, которые на сегодняшний день находятся под всеми видами медицинского наблюдения. В эту группу входят инфицированные COVID-19 пациенты (в том числе находящиеся в стационарах), контакты первого уровня (которые не болеют, но находятся на домашнем карантине, так как могут быть переносчиками заболевания), контакты второго уровня и еще одна группа — граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидобстановкой. Министерство здравоохранения в очередной раз призывает граждан воздержаться от выездов за пределы Беларуси в регионы с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. С началом летнего оздоровительного сезона увеличилось число лиц, которым после возвращения необходимо находиться под медицинским наблюдением в связи с тем, что они посетили страны, в которых все еще активно регистрируются случаи COVID-19.
Интересно, что в объяснении Минздрава говорится о контактах второго уровня, хотя на данный момент они не должны находиться в изоляции и за ними не устанавливается наблюдение.
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Объясняя, зачем ограничивать количество наблюдателей на избирательном участке, глава ЦИК Лидия Ермошина сказала, что в стране сейчас около 41 тысячи белорусов...
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