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Данные ЦИК об эпидситуации в Беларуси прокомментировали в Минздраве

22.07.2020 15:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Данные ЦИК об эпидситуации в Беларуси прокомментировали в Минздраве

Озвученные Центризбиркомом Беларуси данные об эпидемиологической ситуации прокомментировали в Минздраве.

Напомним, что в среду, 22 июля, председатель ЦИК объявил о решении уменьшить число наблюдателей на участках для голосования во время выборов из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Кроме того, специалисты министерства призвали белорусов воздержаться от выездов за пределы Беларуси в регионы с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.

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Озвученные Центризбиркомом Беларуси данные об эпидемиологической ситуации прокомментировали в Минздраве. Напомним, что в среду, 22 июля, председатель ЦИК объявил...
 
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