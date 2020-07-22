В парк-музей Сула медиков будут пускать бесплатно

Источник материала: Tut.by

Для медицинского персонала лечебных учреждений (врачей, среднего медперсонала), а также водителей подстанций скорой помощи в «Парк-музей интерактивной истории Сула» теперь бесплатный вход.

Все желающие могут посетить более 25 музеев и интерактивных локаций, покататься на бричке и драккаре, поучаствовать в обзорных экскурсиях, побывать на козотерапии, послушать концерт фисгармонии. Также побывать на представлении кукольного театра — батлейка, посетить мастер-классы по гончарству и кузнечному делу, погулять на территории парка с богатой историей, отдохнуть и насладиться красотой природы.

— В знак признательности медработникам за их профессионализм, напряженную работу без отпусков в непростое время борьбы с коронавирусной инфекцией, мы решили немного их порадовать и пригласить зарядиться энергией и силами, — рассказывает управляющая Парка-музея Анна Печенова.

Вход осуществляется по предъявлению документа: бейджа, действующей печати врача или справки с места работы с паспортом.