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Правозащитник: Выборы перестали быть выборами, превратившись в спецоперацию

22.07.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЦИК на своем заседании 22 июля обсудил вопрос по ограничению количества наблюдателей в участковых избирательных комиссиях, связав это с пандемией коронавируса.

Правозащитник: Выборы перестали быть выборами, превратившись в спецоперацию
фото носит иллюстративный характер
Как отметила сегодня председатель ЦИК Лидия Ермошина, во время досрочного голосования члены избиркомов находятся в тесных помещениях, а сейчас продолжается эпидемия коронавируса, а за ними наблюдают наблюдатели, которые якобы «командуют, что им делать». 

В Германии, рассказала она, пригрозили запретить проводить выборы, так как помещение не соответствует нормам социального дистанционирования.


Что важное сказала председатель ЦИК?

Ермошина предложила в основной день голосования, 9 августа, уменьшить количество наблюдателей до пяти одновременно и не более 50% от состава комиссии, во время досрочного голосования, в целом – не более трех одновременно. Приоритет будут иметь те наблюдатели, кто был аккредитован раньше.

Координатор кампании ”Правозащитники за свободные выборы" Владимир Лабкович заявил, что выборы потеряли свои последние атрибуты избирательной кампании:

"Сегодняшнее решение ЦИК - это фактически полное перечеркивание уже последних избирательных процедур в стране. Это возражает принципу гласности, который предусмотрен ст 13 ИК. Сейчас власти проводят выборы со своими избирательными комиссиями и своими наблюдателями, а при такой структуре невозможно вообще говорить ни о каких стандартах свободных, справедливых и демократических выборов.

Досадно, что Ермошина прикрывается инструкцией Минздрава, будто бы заботясь о здоровье людей, но в другом она не хитрит, так как все они боятся морального давления на членов УИК. 


Трудно фальсифицировать выборы, когда за тобой следят много людей. Это ответ на ту активность общества и желание наблюдать за выборами. Власти боятся любой общественной активности, и отвечают на это своими привычными методами.

Сначала власти закрыли УИК до 24 июля, не проводя работу по аккредитации наблюдателей, затем через черный вход накачали участки своими фейковыми наблюдателями из провластных организаций, а затем сделали формальность в виде сегодняшнего решения.

Фактически выборы потеряли свои последние атрибуты избирательной кампании и перешли в стадию спецоперации по сохранению статус-кво в стране".
 
 
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ЦИК на своем заседании 22 июля обсудил вопрос по ограничению количества наблюдателей в участковых избирательных комиссиях, связав это с пандемией коронавируса.
 
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