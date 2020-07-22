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«Ожидаем, что это сочетание продлит жизнь». Как действует ДНК-вакцина против рака и как её испытывают в Беларуси

22.07.2020 19:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ДНК-вакцину против рака испытывают в Беларуси. Лечение проходят уже 15 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инновационный проект реализуют белорусские медики вместе с американскими коллегами.

«Ожидаем, что это сочетание продлит жизнь». Как действует ДНК-вакцина против рака и как её испытывают в Беларуси

Так называемые ДНК-вакцины сейчас разрабатывают многие фармацевты мира. Выбор сделали в пользу разработки Бостонской биотехнологической компании.

«Люди со злокачественной опухолью не должны считать, что это тотальная ситуация. Во многих случаях от неё можно избавиться»

Доклинические исследования показали хороший результат, при этом введение вакцины не дает каких-либо значимых побочных эффектов. Это новые возможности в лечении онкозаболеваний, для которых были исчерпаны все стандартные методы. Препарат заставляет собственную иммунную систему противостоять клеткам опухоли. Научный проект стартовал в апреле.

«Ожидаем, что это сочетание продлит жизнь». Как действует ДНК-вакцина против рака и как её испытывают в Беларуси

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:
Протокол, который мы разработали, планирует включение 160 пациентов. Уже в настоящий момент набрано 15 пациентов, у которых использовался этот препарат. Мы видим хорошую переносимость как минимум.

Говорить о каких-то отдаленных результатах еще, конечно, рано, но мы не навредили – это точно. Мы надеемся, что результаты будут весьма и весьма обнадеживающими.

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«Ожидаем, что это сочетание продлит жизнь». Как действует ДНК-вакцина против рака и как её испытывают в Беларуси

Алекс Шнейдер, директор Бостонской биотехнологической компании:
В опухоли меняется ее внутренняя структура, меняется таким образом, что клетки иммунной системы теперь могут – вот, опухоль – лучше войти, а войдя – более эффективно работать.

Начинаем давать наш препарат совместно со стандартными лекарствами химиотерапии. Мы ожидаем, что это сочетание продлит жизнь, при этом качественную, пациентов.

«Ожидаем, что это сочетание продлит жизнь». Как действует ДНК-вакцина против рака и как её испытывают в Беларуси

Белорусская медицина сегодня обладает всем необходимым для того, чтобы продлевать жизнь и спасать тех, кто столкнулся с онкологией. Еще 20 лет назад две трети пациентов с таким диагнозом умирали, сейчас это чуть больше 30 %.

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Медики намерены идти дальше в борьбе и с другими недугами. К примеру, вакцина от коронавируса в ближайшее время может появиться в Беларуси.

Люди в материале: Алекс Шнейдер, Сергей Поляков, Владимир Караник

 
 
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Новости Беларуси. ДНК-вакцину против рака испытывают в Беларуси. Лечение проходят уже 15 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инновационный...
 
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