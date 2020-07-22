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«Ожидаем, что это сочетание продлит жизнь». Как действует ДНК-вакцина против рака и как её испытывают в Беларуси
22.07.2020 19:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ДНК-вакцину против рака испытывают в Беларуси. Лечение проходят уже 15 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так называемые ДНК-вакцины сейчас разрабатывают многие фармацевты мира. Выбор сделали в пользу разработки Бостонской биотехнологической компании.
Доклинические исследования показали хороший результат, при этом введение вакцины не дает каких-либо значимых побочных эффектов. Это новые возможности в лечении онкозаболеваний, для которых были исчерпаны все стандартные методы. Препарат заставляет собственную иммунную систему противостоять клеткам опухоли. Научный проект стартовал в апреле.
Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:
Говорить о каких-то отдаленных результатах еще, конечно, рано, но мы не навредили – это точно. Мы надеемся, что результаты будут весьма и весьма обнадеживающими.
Алекс Шнейдер, директор Бостонской биотехнологической компании:
Начинаем давать наш препарат совместно со стандартными лекарствами химиотерапии. Мы ожидаем, что это сочетание продлит жизнь, при этом качественную, пациентов.
Белорусская медицина сегодня обладает всем необходимым для того, чтобы продлевать жизнь и спасать тех, кто столкнулся с онкологией. Еще 20 лет назад две трети пациентов с таким диагнозом умирали, сейчас это чуть больше 30 %.
Медики намерены идти дальше в борьбе и с другими недугами. К примеру, вакцина от коронавируса в ближайшее время может появиться в Беларуси.
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«Ожидаем, что это сочетание продлит жизнь». Как действует ДНК-вакцина против рака и как её испытывают в Беларуси
Новости Беларуси. ДНК-вакцину против рака испытывают в Беларуси. Лечение проходят уже 15 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инновационный...
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