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«В понедельник я показала квартиру, а уже в пятницу получила деньги». История быстрой продажи двушки в пятиэтажке
17.03.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В продажах (будь то торты, платья или квартиры) в первую очередь важна скорость. Ведь десерт может испортиться, мода измениться, а квадратные метры подешеветь. И несмотря на то, что срок годности у квартир огромен, быстрая продажа для них не менее актуальна, чем для тортиков. Так, сегодня оперативно найти покупателя — означает, успеть продать квартиру по выгодной стоимости, ведь средняя цена проданных в Минске квартир за январь 2025 года составила рекордные 1647 $/м². Быстро и выгодно решить вопрос с квадратными метрами помогает
«Рекламировать мою квартиру агент начала еще в подъезде»
Минчанка Надежда недавно успешно продала родительскую квартиру в Минске. Папа женщины был летчиком, и еще в советские годы получил жилье в пятиэтажном доме в районе улицы Пушкинской. После ухода родителей Надежда некоторое время сдавала наследственную двушку в аренду, а потом решила ее продать.
— Несмотря на то, что это советская пятиэтажка, сама квартира хорошая. Чешский проект, 8-метровая кухня, комнаты площадью 14 и 18 метров. Я не сомневалась, что покупатель найдется быстро, но самостоятельно заниматься продажей было страшно. Неизвестно, на каких людей ты нарвешься и не останешься ли потом без квартиры и без денег. Все-таки лучше привлечь к делу специалистов.
В конце прошлого года Надежда обратилась в одно из минских агентств, но продажа затянулась. За 2 с лишним месяца агенту удалось провести всего 4-5 показов, к тому же женщине всё время приходилось напоминать об обновлении рекламы на площадках.
— Меня удивило то, что на просмотрах агент в основном молчал. Он никак не акцентировал внимание на плюсах квартиры, ничего не рассказывал о ее особенностях. Когда я на это тактично указала, агент ответил, что не хочет вмешиваться в процесс — люди, мол, должны сами всё рассмотреть.
Через несколько месяцев женщина расторгла договор с предыдущим агентством и обратилась в
— Меня порадовало, что Ольга (новый агент) начала рекламировать мою квартиру, как только зашла в подъезд: «А ведь это чешский проект, да это же такая редкость, ой, посмотрите, как тут чисто». И так далее. Она узнала от меня, что в подъезде живут семьи бывших летчиков из Мачулищей и Степянки, то есть — культурные люди, и рассказала это потенциальным покупателям. В квартире Ольга также быстро сориентировалась и смогла подчеркнуть все достоинства моей двушки.
Результат грамотной работы нового агента не заставил себя долго ждать. Люди согласились на покупку уже после первой встречи. При оформлении документов рядом с Надеждой также были специалисты агентства недвижимости «Квартирный баланс».
— Мне очень понравились девушки, которые работали со мной на оформлении бумаг. Они буквально за руку провели меня по всем инстанциям, со всеми договорились, всё подписали. Мне ни о чем беспокоиться не пришлось. Можно было бы вообще оформить доверенность, и тогда мое присутствие было бы вовсе не нужно, но так как продажа была быстрой, решили ездить вместе. Получилось, что от первого показа до получения денег прошло всего 5 дней. В понедельник мы показали квартиру, а уже в пятницу подписали сделку. После этого поехали в банк, где я получила свои деньги. Причем агент заранее уточнила, какая валюта для меня предпочтительнее. В итоге все мои пожелания были выполнены, на обменном курсе я ничего не потеряла. На следующий день я предоставила данные счетчиков, а потом девушки прямо мне домой привезли бумаги, что квартира принята, счетчики проверены, долгов по коммуналке нет. Это было важно, чтобы в будущем ко мне не было никаких претензий. Я от души благодарна специалистам «Квартирного баланса» за помощь в продаже.
«Мы даем кооперативу реальные варианты, а он нам — реальных покупателей»
Для того чтобы узнать, как агентство недвижимости «Квартирный баланс» справляется с продажами различных объектов, мы уже во второй раз отправляемся в офис агентства (предыдущий репортаж можно прочитать
О главном преимуществе агентства, которое помогает быстро найти покупателя на квартиру, нам рассказал соучредитель АН «Квартирный баланс» Владимир Шахов:
— Благодаря партнерству с
Владимир отмечает, что сделки с участием членов кооператива «Жилищный баланс» проходят четко и быстро. Ведь это давно отлаженный механизм. Если с документами на квартиру всё в порядке, а стороны договорились о цене, то сделка может пройти буквально за пару дней. Также надо сказать, что
Начать работу с агентством и запустить квартиру в продажу можно абсолютно бесплатно. Продавец должен будет оплатить услуги агентства (естественно — по утвержденным Минюстом тарифам) только после завершения сделки.
— Помимо базы реальных покупателей, собственник получает и все преимущества работы с профессионалами. Мы берем на себя переговоры с покупателями, показы, торг и так далее. К тому же, мы активно рекламируем объект не только на известных площадках, но и непосредственно среди членов кооператива. Информация о квартирах появляется как в наших соцсетях, так и в соцсетях нашего партнера. К примеру, только в Инстаграме у «Жилищного баланса» около 150 тысяч подписчиков! Получается, что мы даем кооперативу реальные варианты, а он нам — реальных покупателей. Получается, что обе стороны получают взаимную выгоду (win-win).
Обо всех особенностях работы с АН «Квартирный баланс» продавцы квартир могут узнать на специальной презентации. Первая такая встреча состоялась в феврале, и несколько собственников уже заключили договоры с агентством недвижимости. Кстати, на презентации продавцам предложили скидку на услуги агентства в размере 10%.
— На встрече мы рассказали о том, почему работать с «Квартирным балансом» выгодно, ответили на все волнующие людей вопросы. Конечно, многим нравится именно наша связка с «Жилищным балансом». Так, одна из женщин пришла для того, чтобы продать свою квартиру, а потом вступить в кооператив для покупки более просторного жилья. Отмечу, что за 11 лет на работы на рынке недвижимости кооператив зарекомендовал себя в качестве надежного партнера. Все сделки с кооперативом проходят быстро, прозрачно и четко.
«Я не меньше собственника заинтересована продать его квартиру подороже»
О том, как подготовить жилье к продаже, нам рассказала агент по операциям с недвижимостью Ольга Тумаш. Кстати, именно она помогла быстро продать квартиру Надежды:
— Да, продажа действительно состоялась после первого показа. Квартиру в районе Пушкинской приобрела молодая семья с ребенком. Ребят даже не смутил пятый этаж без лифта. Они немного переживали, как ребенок будет таскать наверх самокат, но когда узнали о собственной кладовой в подвале, то их сомнения отпали. Покупатели оценили хороший проект и то, что никто не будет ходить у них над головой. Да, у семьи возникли некоторые вопросы к ремонту в санузле, но мы смогли аргументированно ответить и обосновать стоимость.
— Сколько показов нужно для того, чтобы продать стандартную квартиру?
— Бывает по-разному. Может быть и три, и четыре, и десять. Для того чтобы сократить количество показов, мы вместе с продавцом определяем конкурентную цену и помогаем подготовить квартиру к продаже. К примеру, эту двушку нам удалось продать даже чуть-чуть выше рынка. Кстати, некоторые думают, что агенты уговаривают собственников сбросить цену, но это не так. На всех переговорах о торге мы выступаем на стороне продавца. Я не меньше собственника заинтересована продать его квартиру подороже, ведь от этого будет зависеть моя комиссия, — открыто объясняет специалист.
«Не стоит выкладывать фото санузлов с шампунями-кремами и кухонь с грязной посудой»
— А расскажите, как подготовить квартиру к продаже?
— Квартира должна быть хорошо убрана и максимально обезличена. То есть, лучше убрать со стен фотографии, иконы и так далее. А то бывает, что на показ приходит молодая пара, а в квартире на них отовсюду смотрят портреты пожилых родственников собственника. Это продаже точно не поможет.
После уборки нужно сделать хорошие фотографии. Для этого нужно освободить квартиру от лишнего, впустить больше света, убрать из кадра посторонние вещи —одежду, обувь, полотенца, посуду и так далее. Ведь некоторые собственники порой не заморачиваются — выкладывают фотографии санузлов со своими шампунями-кремами, кухонь с грязной посудой и так далее. Так делать не нужно. Мы должны подчеркнуть достоинства квартиры, сделать акцент на деталях ремонта и так далее.
Дальше необходимо составить хорошее описание. В объявлении важно указать не только метраж и количество комнат, но и рассказать про микрорайон, про транспорт, про школы и магазины рядом. Потенциальный покупатель, прочитав объявление, уже должен понимать, сколько времени у него займет путь до гипермаркета или до остановки. Ну а главное — я бы посоветовала собственникам довериться специалистам по недвижимости. Они помогут и грамотно составить объявление, и подготовить документы, и выгодно провести сделку. Это сэкономит уйму времени, к тому же, вы будете спокойны за результат.
Встреча пройдет 19 марта в 18.00 в офисе компании по адресу: Минск, БЦ Delphi на Хоружей, 4 (этаж 2, офис 202). Уточнить детали можно по телефону +375 (33) 680−00−91. Также вы можете заказать обратный звонок от представителей АН «Квартирный баланс».
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«В понедельник я показала квартиру, а уже в пятницу получила деньги». История быстрой продажи двушки в пятиэтажке
В продажах (будь то торты, платья или квартиры) в первую очередь важна скорость. Ведь десерт может испортиться, мода измениться, а квадратные метры подешеветь. И...
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