«В понедельник я показала квартиру, а уже в пятницу получила деньги». История быстрой продажи двушки в пятиэтажке

«Рекламировать мою квартиру агент начала еще в подъезде»

Минчанка Надежда недавно успешно продала родительскую квартиру в Минске. Папа женщины был летчиком, и еще в советские годы получил жилье в пятиэтажном доме в районе улицы Пушкинской. После ухода родителей Надежда некоторое время сдавала наследственную двушку в аренду, а потом решила ее продать.

— Несмотря на то, что это советская пятиэтажка, сама квартира хорошая. Чешский проект, 8-метровая кухня, комнаты площадью 14 и 18 метров. Я не сомневалась, что покупатель найдется быстро, но самостоятельно заниматься продажей было страшно. Неизвестно, на каких людей ты нарвешься и не останешься ли потом без квартиры и без денег. Все-таки лучше привлечь к делу специалистов.

В конце прошлого года Надежда обратилась в одно из минских агентств, но продажа затянулась. За 2 с лишним месяца агенту удалось провести всего 4-5 показов, к тому же женщине всё время приходилось напоминать об обновлении рекламы на площадках.

— Меня удивило то, что на просмотрах агент в основном молчал. Он никак не акцентировал внимание на плюсах квартиры, ничего не рассказывал о ее особенностях. Когда я на это тактично указала, агент ответил, что не хочет вмешиваться в процесс — люди, мол, должны сами всё рассмотреть.