​​​​​​​Экспорт растет, но импорт растет быстрее: почему Беларусь теряет баланс во внешней торговле

Источник материала: ProBusiness



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Беларусь — типичная малая открытая экономика, для которой внешняя торговля играет ключевую роль. Страна производит гораздо больше, чем сама способна потребить, и зарабатывает на экспорте. Однако, чтобы выпускать эти товары и услуги, ей самой нужны импортные сырье, комплектующие и оборудование. В итоге судьба белорусской экономики во многом определяется тем, насколько успешно складывается баланс внешней торговли: когда экспорт уверенно перекрывает импорт, экономика чувствует себя устойчиво, но малейшие колебания на мировых рынках могут быстро изменить картину. «Про бизнес» заглянул в статистику, чтобы понять, что сейчас происходит во внешней торговле Беларуси и есть ли в ней баланс.

Дефицит в $ 1,3 млрд

В 2024 году Беларусь сумела нарастить внешнеторговый оборот товаров и услуг до рекордных $ 100 млрд. Экспорт составил $ 49,4 мдрд, прибавив за год 3,5%. Несмотря на жесткие торговые ограничения, сложности с международными расчетами и радикальную перестройку логистики, белорусские товары и услуги продолжают находить путь к зарубежным рынкам. Это говорит о том, что, несмотря на турбулентные условия, экономика страны не утратила способности адаптироваться и продвигать свою продукцию за границу.





На первый взгляд, ситуация во внешней торговле Беларуси выглядит обнадеживающе, если бы не одно «но»: экспорт растет, но импорт опережает его по темпам роста. В 2024 году объем закупки зарубежных товаров и услуг достиг $ 50,7 млрд, что на 6,8% больше, чем годом ранее. Это означает, что несмотря на позитивную динамику экспорта, внешнеторговый баланс страны сместился сильнее в отрицательную зону.

В итоге Беларусь завершила год с внешнеторговым дефицитом товаров и услуг в $ 1,3 млрд, тогда как в 2023 году торговля с внешним миром еще приносила небольшой профицит в $ 0,25 млрд. Если прежде отрицательное сальдо по товарам удавалось компенсировать за счет сферы услуг, то в 2024-м этот механизм дал сбой. Дефицит в товарной торговле увеличился с $ 2,5 млрд до $ 4,7 млрд, и несмотря на то, что профицит по услугам тоже вырос с $ 2,8 млрд до $ 3,4 млрд, его оказалось недостаточно, чтобы покрыть разрыв. В итоге именно торговля товарами оказалась главным источником внешнеторгового дефицита, что требует более детального анализа структуры импорта и экспорта за минувший год.

Осоебнности внешней торговли товарами

Товарная составляющая играет ключевую роль во внешней торговле Беларуси — именно на нее приходится основной объем экспортно-импортных операций. При этом традиционно торговый баланс по товарам складывается не в пользу страны: импорт превышает экспорт, формируя стабильно отрицательное сальдо. В 2024 году этот разрыв сохранялся на протяжении всего года, а его ежемесячные значения колебались от -$ 102 млн до -$ 1,131 млрд, что подчеркивает нестабильность и высокую зависимость белорусской экономики от внешних факторов.





В 2024 году экспорт белорусских товаров в большинстве месяцев превышал показатели аналогичных периодов 2023 года. Однако в четвертом квартале тенденция изменилась: на протяжении трех месяцев экспорт оказался ниже уровня прошлого года. При этом, импорт демонстрировал более устойчивый рост и практически всегда превышал показатели предыдущего года. В некоторых случаях рост здесь был особенно заметным: например, в июле импорт вырос на 19% по сравнению с июлем 2023 года, а в сентябре — сразу на 25%.

В результате за год экспорт товаров увеличился всего на 1%, тогда как импорт вырос на 6%, что заметно усугубило отрицательное сальдо внешней торговли. Чтобы глубже понять ситуацию, важно рассмотреть динамику внешнеэкономической деятельности в разрезе ключевых торговых партнеров. Национальный статистический комитет Беларуси предоставляет данные, позволяющие отдельно проанализировать торговлю со странами СНГ и государствами вне этого блока, что дает более фактурную картину происходящего.

Региональные контрасты внешней торговли

Основной объем белорусского экспорта по-прежнему ориентирован на страны СНГ — на их рынки приходится две трети всех поставок. Оставшаяся треть распределяется между другими регионами. В первой половине 2024 года доля экспорта в страны СНГ сохранялась на уровне 2023 года, однако во второй половине года она значительно выросла.

Ключевым рынком для белорусского экспорта в рамаках СНГ остается Россия, которая стабильно занимает лидирующую позицию среди всех торговых партнеров. В 2024 году этот тренд только укрепился: основная часть внешнеторгового оборота Беларуси по-прежнему была сосредоточена внутри СНГ, что подчеркивает роль данного региона как главного потребителя белорусской продукции.





Импорт: баланс между СНГ и остальным миром

В отличие от экспорта, структура импорта Беларуси более сбалансирована: примерно половина поступает из стран СНГ, вторая половина — из государств вне этого региона. В 2024 году динамика импорта демонстрировала разнонаправленные тренды. В первой половине года доля поставкок из стран СНГ заметно превышала показатели 2023 года, но во второй половине ситуация изменилась, и доля импорта из этого региона начала снижаться.

Ключевым фактором роста общего импорта в 2024 году стало резкое увеличение закупок из стран вне СНГ во второй половине года. Белорусский бизнес активно пополнял запасы европейских товаров перед очередным раундом ужесточения внешнеэкономических ограничений. Тем не менее, импорт из СНГ, прежде всего из России, также показал заметный прирост. По итогам года закупки из стран СНГ выросли на 8%, а импорт из стран вне СНГ увеличился на 3%, что подчеркивает сохраняющуюся потребность белорусской экономики в импорте из обоих направлений.





Сальдо внешней торговли: различия по рынкам

Ключевым итоговым показателем внешней торговли является сальдо — разница между экспортом и импортом. Анализ динамики сальдо внешней торговли Беларуси в 2023 и 2024 годах по рынкам СНГ и странам вне этого региона показывает важные различия между ними.

Торговый баланс со странами СНГ в последнее время складывался в пользу Беларуси. В 2023 году наиболее высокие положительные значения наблюдались в первой половине года, тогда как в 2024 году пик положительного сальдо пришелся на второе полугодие. Это говодит о том, что, несмотря на сложные внешнеэкономические условия, Беларусь находит точки для сохранения устойчивых позиции во внешней торговле, продолжая наращивать экспорт в регионе СНГ.





Баланс торговли вне СНГ: углубление дефицита

В отличие от торговли со странами СНГ, внешнеторговый баланс Беларуси с государствами вне этого региона в последние два года остается отрицательным. В первой половине 2024 года дефицит торговли со странами вне СНГ был ниже аналогичных показателей 2023 года, что создавало иллюзию некоторой стабилизации. Однако во втором полугодии ситуация резко ухудшилась: отрицательное сальдо внешней торговли товарами со странами вне СНГ существенно превысило показатели прошлого года. В результате Беларусь не смогла компенсировать этот разрыв даже за счет положительного сальдо во внешней торговле со странами СНГ, что и привело к общему дефициту внешнеторгового баланса в 2024 году.

Страновая структура внешней торговли Беларуси

Ключевым внешнеэкономическим партнером Беларуси остается Российская Федерация. По итогам 2024 года совокупный товарооборот и объем услуг между Беларусью и Россией достиг рекордного уровня в $ 57,6 млрд, что на 7,4% превышает показатели предыдущего года. Основу белорусского экспорта в Россию по-прежнему составляет продукция обрабатывающей промышленности, доля которой в общем объеме поставок составляет 97%. В частности, по итогам 2024 года на 8,4% увеличились поставки пищевой продукции, включая мясо и молочные продукты. Также отмечается рост экспорта вычислительной, электронной и оптической аппаратуры на 13,1%, а транспортных средств и оборудования — на 5,3%.

В свою очередь, из России в Беларусь поставляются природный газ, нефть, металлы, уголь, легковые автомобили и широкий спектр других товаров. Особого внимания заслуживает рост взаимного товарооборота агропромышленной продукции на 15%, до более чем $ 8 млрд. Это свидетельствует о расширении объемов поставок белорусской мясо-молочной продукции в Россию, а также об увеличении ввоза в Беларусь российских растительных масел, рыбы, фруктов и других сельскохозяйственных товаров.

В условиях отсутствия официальной белорусской (равно как и российской) статистики по внешней торговле с другими странами с 2022 года, основным источником информации остаются так называемые зеркальные данные — сведения, публикуемые странами-контрагентами Беларуси. Эти данные официально агрегируются международными организациями, такими как ООН и Всемирная торговая организация , что позволяет формировать более четкую картину внешнеэкономической деятельности страны.

Среди других значимых торговых партнеров Беларуси, согласно зеркальной статистике, в 2024 году выделяются Китай, Казахстан, Польша и Турция, которые продолжают играть важную роль в структуре внешней торговли страны.





Инвестиции, сырье, потребительские товары

Вся внешняя торговля товарами подразделяется на три ключевых сегмента: инвестиционные товары, промежуточные товары и потребительские товары. Упрощенно инвестиционные товары включают в себя ввоз оборудования и технологий, промежуточные — сырье и материалы, необходимые для дальнейшего производства, а потребительские товары представляют собой готовую продукцию, поступающую на рынок для розничных продаж.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, основу внешней торговли страны составляют именно промежуточные товары. Второе место занимает внешняя торговля потребительскими товарами, которые, в свою очередь, делятся на продовольственные и непродовольственные. Такая структура отражает зависимость экономики от импорта сырья и материалов, а также значительную роль потребительского сектора в общем товарообороте.





Изменения в структуре внешней торговли

Динамика экспорта и импорта в 2024 году показала разнонаправленные тенденции в разных товарных категориях. Так экспорт инвестиционных товаров сократился на 2%, а экспорт промежуточных товаров упал на 3,6%. В то же время, потребительские товары стали единственным сегментом, демонстрирующим рост экспорта: он увеличился на 7,6%.

Импорт же, напротив, вырос по всем направлениям, но с разной интенсивностью. Ввоз зарубежных инвестиционных товаров в 2024 году увеличился на 1,8%, импорт промежуточных товаров — на 2,5%, а импорт потребительских товаров сразу на 14,1%. Такая картина указывает на растущий спрос на импортную продукцию для внутреннего потребления и реэкспорта, что усилило дисбаланс внешней торговли.

Сальдо внешней торговли: углубление дефицита

В результате такой динамики сальдо по инвестиционным товарам сократилось более чем в два раза — с $ 331 млн в 2023 году до $ 145 млн в 2024 году. Дефицит по промежуточным товарам углубился с $ 4 млрд до $ 5,4 млрд, что может говорить о нарастающей зависимости белорусской промышленности от импортного сырья. Однако наиболее ощутимые изменения произошли в сегменте потребительских товаров: отрицательное сальдо здесь выросло втрое — с $ 413 млн в 2023 году до $ 1,3 млрд в 2024 году.

Разница в динамике продовольственных и непродовольственных товаров также была заметной. Экспорт продовольственных товаров в 2024 году вырос на 15,9%, тогда как экспорт непродовольственных товаров снизился на 0,7%. В то же время импорт обоих сегментов увеличился, но с разной скоростью: продовольственный импорт вырос на 10%, а импорт непродовольственных товаров прибавил 15,6%. Такая тенденция говорит о том, что внутренний рынок Беларуси продолжает оставаться зависимым от зарубежных поставок, особенно в сфере непродовольственных товаров.





Финальный баланс: влияние товарной структуры на внешнюю торговлю

Изменения как в экспорте, так и импорте существенно повлияли на итоговый внешний торговый баланс Беларуси. Положительное сальдо в торговле продовольственными товарами увеличилось с $ 2,7 млрд в 2023 году до $ 3,4 млрд в 2024 году. Однако этот рост не смог компенсировать растущий дефицит в других категориях. Так в сегменте непродовольственных товаров отрицательное сальдо углубилось с $ 3,2 млрд до $ 4,6 млрд, что отражает стремительное увеличение импорта в этой категории.