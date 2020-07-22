Гудбай, Америка? Отношения с США будут определяться фоном президентских выборов в Беларуси

Эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра» отмечают, что на протяжении мая-июня (время мониторинга) тема президентских выборов постепенно становилась заметным фоном для белорусско-американских отношений.





Так, 3 июня посольство США совместно с Представительством Евросоюза и посольством Великобритании выпустили совместное заявление, в котором призвали белорусские власти «принять необходимые меры для проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов и обеспечения фундаментальных свобод».





А 19 июня в официальном «Твиттере» посольства США в Беларуси было опубликовано сообщение, в котором говорилось о том, что Соединенные Штаты «поддерживают право всех белорусов на мирное участие в президентских выборах, не опасаясь запугивания», а также что «уважение основных свобод и демократии укрепляет суверенитет и независимость Беларуси и прокладывает путь к более тесным связям с США». Другими словами, Вашингтон фактически заявил о том, что ход выборов будет служить фактором углубления отношений с США.









Уже на следующий день, 20 июня, в связи с задержанием участников акций солидарности с арестованными во время сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты Соединенные Штаты призвали белорусское правительство «придерживаться своих международных обязательств уважать основополагающие свободы и позволить народу Беларуси свободно и мирно собираться, а также освободить задержанных, включая журналистов, освещающих сегодняшнее мирное собрание людей».





Учитывая все это, отмечают эксперты «Минского диалога», отношения с США в ближайшие несколько месяцев будут во многом определяться фоном президентских выборов в Беларуси и находиться в зоне высокой неопределенности. По этой причине, а также из-за периода летних отпусков и пандемии коронавируса вряд ли стоит ожидать значимых двусторонних контактов в разных форматах.







