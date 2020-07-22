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Гудбай, Америка? Отношения с США будут определяться фоном президентских выборов в Беларуси

23.07.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Учитывая сложный характер избирательной кампании в Беларуси, возможно усиление негативной риторики со стороны официального Вашингтона. Кроме того, маловероятно, что процесс обмена послами между странами будет завершен до окончания выборов.

Гудбай, Америка? Отношения с США будут определяться фоном президентских выборов в Беларуси
Эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра» отмечают, что на протяжении мая-июня (время мониторинга) тема президентских выборов постепенно становилась заметным фоном для белорусско-американских отношений. 

Так, 3 июня посольство США совместно с Представительством Евросоюза и посольством Великобритании выпустили совместное заявление, в котором призвали белорусские власти «принять необходимые меры для проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов и обеспечения фундаментальных свобод».  

А 19 июня в официальном «Твиттере» посольства США в Беларуси было опубликовано сообщение, в котором говорилось о том, что Соединенные Штаты «поддерживают право всех белорусов на мирное участие в президентских выборах, не опасаясь запугивания», а также что «уважение основных свобод и демократии укрепляет суверенитет и независимость Беларуси и прокладывает путь к более тесным связям с США». Другими словами, Вашингтон фактически заявил о том, что ход выборов будет служить фактором углубления отношений с США. 


Уже на следующий день, 20 июня, в связи с задержанием участников акций солидарности с арестованными во время сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты Соединенные Штаты призвали белорусское правительство «придерживаться своих международных обязательств уважать основополагающие свободы и позволить народу Беларуси свободно и мирно собираться, а также освободить задержанных, включая журналистов, освещающих сегодняшнее мирное собрание людей». 

Учитывая все это, отмечают эксперты «Минского диалога», отношения с США в ближайшие несколько месяцев будут во многом определяться фоном президентских выборов в Беларуси и находиться в зоне высокой неопределенности. По этой причине, а также из-за периода летних отпусков и пандемии коронавируса вряд ли стоит ожидать значимых двусторонних контактов в разных форматах. 
 
 
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Учитывая сложный характер избирательной кампании в Беларуси, возможно усиление негативной риторики со стороны официального Вашингтона. Кроме того, маловероятно,...
 
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