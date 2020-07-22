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В ВОЗ рассказали, когда люди смогут получить вакцину от коронавируса

22.07.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В ВОЗ рассказали, когда люди смогут получить вакцину от коронавируса

Первые вакцины от COVID-19 люди смогут получить не раньше начала 2021 года. Такое мнение высказал Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает РИА Новости. 

По его словам, несмотря на значительный прогресс в разработке вакцины от COVID-19, нужно реалистично смотреть на возможные сроки её получения. «При реалистичном сценарии, люди начнут получать вакцины не раньше первой половины следующего года», – заявил Райан. 

Он также отметил, что Организация в данный момент ведет активную работу надо обеспечением всеобщего доступа к вакцине. «Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех», – резюмировал Райан. 

Напомним, согласно последним данным в мире выявлено более 14,5 млн случае заражения COVID-19. От заболевания уже скончались более 607 тыс. человек. 

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

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Первые вакцины от COVID-19 люди смогут получить не раньше начала 2021 года. Такое мнение высказал Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области...
 
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