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Более 1,5 тысячи человек переболели коронавирусом в Оршанском районе, в Полоцком - более 800

23.07.2020 08:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К 21 июля в Оршанском районе выздоровели 1583 пациента, заразившихся COVID-19, пишет «Аршанская газета». Количество тех, кто болеет сейчас, а также летальных исходов местная пресса не сообщает. В Полоцком районе выявлено 836 случаев заражения, за прошедшую неделю заболели 40 человек.


Фото: pixabay.com

Оршанский район

По состоянию на 8 июля в Оршанском регионе выздоровели 1251 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, за прошедшие две недели выписали еще 332 пациента.

Последний раз информацию об общем количестве людей, заразившихся коронавирусом в Оршанском районе, опубликовали в конце апреля. Тогда на 73 случая инфицирования в регионе было 5 выздоровевших и 3 умерших. То есть количество летальных исходов составляло примерно 4% от общего числа выявленных пациентов.

В поликлинике № 3 Орши можно платно пройти тестирование на антитела к Covid-19.

Полоцкий район

На 21 июля в Полоцке и Полоцком районе выявлено 836 случаев заражения COVID-19, за прошедшую неделю заболели 40 человек.

К настоящему моменту выздоровели 637 человек, 134 пациента лечатся на дому, пишет «Полацкі веснік». Количество госпитализированных издание по-прежнему не сообщает.

Следом за Новополоцком в Полоцке тоже начали делать экспресс-тесты на антитела к COVID-19, анализы берут в центральной городской больнице. Тестирование — платное, и доступно преимущественно тем, кто планирует выезд за границу.

 
 
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К 21 июля в Оршанском районе выздоровели 1583 пациента, заразившихся COVID-19. Количество тех, кто болеет сейчас, а также летальных исходов местная пресса не сообщает. В...
 
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