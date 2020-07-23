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Более 1,5 тысячи человек переболели коронавирусом в Оршанском районе, в Полоцком - более 800
23.07.2020 08:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К 21 июля в Оршанском районе выздоровели 1583 пациента, заразившихся COVID-19,
Оршанский район
По состоянию на 8 июля в Оршанском регионе выздоровели 1251 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, за прошедшие две недели выписали еще 332 пациента.
Последний раз информацию об общем количестве людей, заразившихся коронавирусом в Оршанском районе, опубликовали в конце апреля. Тогда на 73 случая инфицирования в регионе было 5 выздоровевших и 3 умерших. То есть количество летальных исходов составляло примерно 4% от общего числа выявленных пациентов.
В поликлинике № 3 Орши можно платно пройти тестирование на антитела к Covid-19.
Полоцкий район
На 21 июля в Полоцке и Полоцком районе выявлено 836 случаев заражения COVID-19, за прошедшую неделю заболели 40 человек.
К настоящему моменту выздоровели 637 человек, 134 пациента лечатся на дому,
Следом за Новополоцком в Полоцке тоже начали делать экспресс-тесты на антитела к COVID-19, анализы берут в центральной городской больнице. Тестирование — платное, и доступно преимущественно тем, кто планирует выезд за границу.
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К 21 июля в Оршанском районе выздоровели 1583 пациента, заразившихся COVID-19. Количество тех, кто болеет сейчас, а также летальных исходов местная пресса не сообщает. В...
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