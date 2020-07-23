В Таиланде режим ЧП продлили до 31 августа

Источник материала: ОНТ

Власти Таиланда приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в стране до конца августа, несмотря на низкое количество новых случаев заражения коронавирусом на протяжении последних двух месяцев, передает BBC.

Представители правительства Таиланда пояснили: режим ЧП продлевается из-за распространения COVID-19 в мире. Вместе с тем, несмотря на действие такого режима, в страну разрешается въезд некоторым категориям иностранцев и постепенно ослабляются карантинные ограничения.

Политические собрания в стране продолжат проводить. Кроме того, несмотря на режим ЧП, вводить комендантский час в Таиланде не планируют, пишет газета Bangkok Post.

ФОТО: tsn.ua





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