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В Таиланде режим ЧП продлили до 31 августа

23.07.2020 11:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Таиланде режим ЧП продлили до 31 августа

Власти Таиланда приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в стране до конца августа, несмотря на низкое количество новых случаев заражения коронавирусом на протяжении последних двух месяцев, передает BBC.

Представители правительства Таиланда пояснили: режим ЧП продлевается из-за распространения COVID-19 в мире. Вместе с тем, несмотря на действие такого режима, в страну разрешается въезд некоторым категориям иностранцев и постепенно ослабляются карантинные ограничения.  

Политические собрания в стране продолжат проводить. Кроме того, несмотря на режим ЧП, вводить комендантский час в Таиланде не планируют, пишет газета Bangkok Post. 

ФОТО: tsn.ua


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Власти Таиланда приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в стране до конца августа, несмотря на низкое количество новых случаев заражения...
 
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