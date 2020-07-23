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Лукашенко рассказал, во сколько стране обошлась борьба с коронавирусом
23.07.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Борьба с коронавирусом обошлась бюджету страны почти в полмиллиарда рублей, рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет газета «Звязда». 23 июля глава государства проводит совещание с руководством экономического блока страны. Напомним, Беларусь не закрывалась на карантин.
— Любой ценой мы не должны допустить, чтобы эти сложности перенеслись на наших людей и чтобы люди их на себе почувствовали. Белорусы должны знать, что, например, борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету в полмиллиарда рублей, — заявил на совещании президент.
Он пояснил, что в эту сумму входят «и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики».
— Но человек всегда важнее денег, — сказал Лукашенко.
В Беларуси выросло число инфицированных за сутки.
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- Но человек всегда важнее денег, - сказал Лукашенко.
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