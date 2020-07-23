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Лукашенко рассказал, во сколько стране обошлась борьба с коронавирусом

23.07.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Борьба с коронавирусом обошлась бюджету страны почти в полмиллиарда рублей, рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет газета «Звязда». 23 июля глава государства проводит совещание с руководством экономического блока страны. Напомним, Беларусь не закрывалась на карантин.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Любой ценой мы не должны допустить, чтобы эти сложности перенеслись на наших людей и чтобы люди их на себе почувствовали. Белорусы должны знать, что, например, борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету в полмиллиарда рублей, — заявил на совещании президент.

Он пояснил, что в эту сумму входят «и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики».

— Но человек всегда важнее денег, — сказал Лукашенко.

В Беларуси выросло число инфицированных за сутки. По данным на 22 июля, в нашей стране зафиксирован 66 тыс. 521 случай COVID-19, выздоровел 59 061 человек, умерли — 513. Глава ЦИК Лидия Ермошина сказала, что в стране сейчас около 41 тысячи белорусов находятся на карантине (контакты первого уровня и зараженные) плюс еще люди в больницах. В Минздраве пояснили, что эти данные касаются лиц, которые на сегодняшний день находятся под всеми видами медицинского наблюдения. Глава ведомства 22 июля заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране.

 
 
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- Но человек всегда важнее денег, - сказал Лукашенко.
 
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