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Белорусский рынок труда приходит в себя после ограничений из-за пандемии
23.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Коронавирус повлиял на белорусский рынок труда. Кто-то выстоял, несмотря на страшные прогнозы, а кто-то спешно отправился
Сейчас запись в этот салон красоты на недели вперед. А весной из-за коронавируса клиенты массово отменяли визиты. Чтобы спасти бизнес, молодые предприниматели все силы бросили на его раскрутку в соцсетях. Клиентов вернули и приумножили, вышли в плюс.
«Нужно сделать так, чтобы те 20%, которые отменились в этом месяце, компенсировались в следующем. И мы стали работать на это. Стали активнее предлагать свои услуги», – рассказал предприниматель Антон Галкин.
Но так повезло не всем. В пандемию многие белорусы перестали посещать театры, музеи, кино и кафе. Некоторые заведения перешли на сокращенный график работы, а сотрудники задумались о смене деятельности.
«Обращение к нашему банку вакансий очень сильно выросло. За полгода более восьми миллионов человек зашли на сайт посмотреть какие-либо вакансии», – отметил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси Олег Токун.
Самые популярные запросы: юрист, бухгалтер и экономист. На белорусском рынке труда их достаточно, поэтому найти им работу непросто. Кто-то вынужден переквалифицироваться на востребованные сейчас специальности. Например, в сфере IT.
Вчерашних официантов и турагентов в этом образовательном центре учат на программистов, тестировщиков, веб-дизайнеров, бизнес-аналитиков. Преподаватели уверены: эти специальности можно освоить с нуля. Знание английского поможет трудоустроиться быстрее.
«Если мы говорим про профессию тестировщика, английский у вас есть, то вы специалист, который интересен работодателю. Вы можете приходить на собеседование и претендовать на позицию «тестировщик уровня джуниор», – сказала начальник отдела по работе с клиентами Образовательного центра программирования и высоких технологий Наталья Хаханова.
Получить новую профессию в Беларуси можно и бесплатно. В Госслужбе занятости готовят швей, продавцов, каменщиков и секретарей – больше ста специальностей. Но главное – гарантированное трудоустройство. Во время обучения слушатели даже получают стипендию. За последние полгода в стране такие курсы окончили больше двух тысяч человек.
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Многие люди были вынуждены переквалифицироваться на востребованные специальности.
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