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Репортаж: митинг Тихановской в Борисове - пришли тысячи жителей

23.07.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По дороге в город колонну кандидата в президенты останавливали сотрудники ГАИ. Проверили документы – отпустили.

Репортаж: митинг Тихановской в Борисове - пришли тысячи жителей
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Митинг прошел у универмага «Веста-Борисов».  
Вероники Цепкало на митинге не было.
Светлана Тихановская призывала не голосовать досрочно, говорила о себе, маленьких пенсиях, коронавирусе.  
Уже по традиции в Борисове также возникли проблемы с интернетом, с трансляцией со сцены. 
Мария Колесникова обратилась к силовикам: "Мы хотим, чтобы офицеры гордились своими погонами....Достаточно насилия, через насилие не станешь президентом". 

На митинге сегодня собралось «больше 3% от общего числа борисовчан». По разным оценкам, на митинг пришло от 1,5 до 5 тысяч человек. 

фото: gazetaby.com
 
 
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По дороге в город колонну кандидата в президенты останавливали сотрудники ГАИ. Проверили документы – отпустили.
 
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