«Волна бизнес-миграции прекратилась». Эксперты — о том, что творится с арендой квартир

Собственникам мы всегда напоминаем, что сейчас арендатор молодеет и в приоритетах у него аккуратные современные квартиры. И если ваша квартира с устаревшим морально ремонтом (а такие порой встречаются даже в современных ЖК и хороших локациях) — она используется не в полную силу. Базовый косметический ремонт позволит не только увеличить стоимость арендной платы, но и приведет более платежеспособных и надежных арендаторов.

Если квартира совсем уставшая и сдается по минимальной стоимости, велика вероятность, что ее выберут те, кто не будет ценить это жилье. А чем аккуратнее квартира изначально, тем выше вероятность, что арендаторы будут ее ценить как свое жилье, пускай и временное.