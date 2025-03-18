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«Волна бизнес-миграции прекратилась». Эксперты — о том, что творится с арендой квартир

18.03.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

После серьезного роста цен в течение нескольких месяцев в начале марта на рынке аренды стало заметно небольшое снижение — упал спрос, а соответственно и цены на съемные квартиры. Значит ли это, что цены теперь пойдут вниз или это временное падение, Realt спросил у специалистов.


«Происходит трансформация спроса» 

— За прошлый год, напомню, мы зафиксировали поднятие стоимости аренды на 10-15%. Спрос был не только от белорусов, но и от приезжих арендаторов. Мы говорили о «бизнес-миграции» — в Беларусь на работу приезжали люди из других стран. И вот в феврале и начале марта эта волна бизнес-миграции прекратилась, — комментирует руководитель отдела аренды агентства недвижимости «Твоя столица» Маргарита Почицкая. — Сейчас можно сказать, что на рынке аренды затишье и происходит трансформация спроса. 

Последние несколько лет мы наблюдаем интерес покупателей к новостройкам со свежим ремонтом. Из-за увеличивающегося предложения на рынке купли-продажи таких вариантов появляется все больше и для аренды. И сейчас, пожалуй, каждая третья квартира — это или новостройка, или вторичка с аккуратным свежим ремонтом. Арендаторы уже пришли к пониманию, что они не хотят арендовать квартиры с морально устаревшим ремонтом. Раньше такие варианты тоже были интересны арендаторам, но многие понимали, что не потянут, а сейчас уже говорят открыто. Сегодня каждый второй запрос звучит так: денег у меня немного, на какую квартиру с наиболее свежим ремонтом я могу рассчитывать? В топе у арендаторов сейчас Минск-Мир, район Грушевки и Новая Боровая. 


Если говорить о самых бюджетных квартирах — здесь самое главное стоимость, выбирать не приходится. Но иногда мы слышим высказывания арендаторов, что они не могут найти ничего дешевле 250 долларов. Дело в том, очень сложно изучить варианты по всему Минску либо он привязан к конкретной локации. Если расширить угол поиска до района или хотя бы микрорайона, то всегда можно найти варианты. Например, у нас в базе есть квартиры и по 200 долларов. И это не убитые варианты, а просто бюджетные квартиры. 


Собственникам мы всегда напоминаем, что сейчас арендатор молодеет и в приоритетах у него аккуратные современные квартиры. И если ваша квартира с устаревшим морально ремонтом (а такие порой встречаются даже в современных ЖК и хороших локациях) — она используется не в полную силу. Базовый косметический ремонт позволит не только увеличить стоимость арендной платы, но и приведет более платежеспособных и надежных арендаторов.

Если квартира совсем уставшая и сдается по минимальной стоимости, велика вероятность, что ее выберут те, кто не будет ценить это жилье. А чем аккуратнее квартира изначально, тем выше вероятность, что арендаторы будут ее ценить как свое жилье, пускай и временное. 


«Предпосылок к снижению нет» 

— Март в этом году на рынке аренды выдался вполне стандартным. Мы констатируем небольшое снижение цен — на 5-7% в связи с тем, что упал спрос. Собственники и агенты небольшим понижением стоимости пытаются привлечь внимание к своим объектам, — говорит агент по операциям с недвижимостью Haus Estate Святослав Завгородний. — Но я отмечу, что такое снижение связано лишь с сезонностью, но никак не с особенностями рынка. Хоть уже и календарная весна, но погода держится достаточно холодная, даже выпал снег. Из-за этого переезжать людям не очень комфортно. А чем менее комфортно людям переезжать, тем сильнее они стараются этого избежать — соответственно спрос падает. 

Те, кто планирует переезд, откладывают его на более позднюю весну. Можно предположить, что спрос на арендное жилье снова повысится уже в ближайшее время — эти 5-7% снова вернутся к стоимости и мы увидим ценник, который закрепился еще в конце прошлого года.

Предпосылок к дальнейшему снижению на рынке аренды я не наблюдаю. Рынок недвижимости в целом, и аренды в частности, сезонный. Обычно снижение спроса и цен мы наблюдаем в декабре и январе. 

Но в этом сезоне собственники не спешили зимой с понижением стоимости, потому что это было сразу после пика сезона. Сейчас же  некоторые квартиры уже успели долго постоять в рекламе, а еще добавилось достаточно много новых недорогих объектов.  


Некоторые собственники начали переживать, что они теряют на аренде, но я всем клиентам не устаю повторять: это элементарная сезонность. Скоро лето, а именно летом люди часто переезжают из одной квартиры в другую, возвращаются из-за границы  или приезжают из других стран на постоянное место жительства. Лучший вариант для собственника, если выселение арендаторов выпадает на лето — самый пик заинтересованности на рынке аренды.

 
Теги: Минск
 
 
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После серьезного роста цен в течение нескольких месяцев в начале марта на рынке аренды стало заметно небольшое снижение — упал спрос, а соответственно и цены на...
 
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