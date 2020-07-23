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Опыт «ЛеанГрупп»: как выживает бизнес во время пандемии

24.07.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Последние несколько месяцев стали для бизнеса настоящим испытанием – пандемия COVID-19 вынудила компании всего мира перестроить, а некоторые из них и вовсе остановить свою деятельность. «ЛеанГрупп», одному из крупнейших производителей упаковки в Европе, удалось не только выйти из этого кризиса с минимальными потерями, но и разработать на основе полученного опыта стратегию мониторинга состояния сотрудников.

Компания «ЛеанГрупп» базируется в Минске, где работает около 350 человек, а также в Екатеринбурге – там занято еще около сотни сотрудников. Производственные линии работают круглосуточно и без выходных. Поэтому карантин, который 16 марта был введен в «ЛеанГрупп» на время пандемии коронавируса, мог стать большим потрясением для всего персонала. Но не стал – благодаря своевременно принятому плану антикризисных действий.

"Глобально мы не изменили свой подход к производству, так как согласно международным стандартам наши работники обязаны носить защитные халаты, а в отдельных случаях еще и маски, обрабатывать руки. Но после введения карантина мы связались со своими клиентами, партнерами и конкурентами, обменялись мнениями и составили план действий, чтобы усилить меры безопасности. Разработанная в Минске модель была применена и для Екатеринбурга", – отметили в «ЛеанГрупп».

Как защитить свою команду?

Сохранить человеческий ресурс и минимизировать возможность распространения COVID-19 среди сотрудников – главные задачи, которые поставила перед собой компания на период пандемии. Для этого было решено:

  • Запретить вход на территорию всем, кроме сотрудников, без специального разрешения.
  • Установить входной температурный контроль и направлять сотрудников с повышенной температурой в медпункт.
  • Ввести обязательный перчаточно-масочный режим.
  • Выдавать маски разного цвета на производстве (для контроля смены масок каждые 3 часа), проводить видеомониторинг и разработать систему штрафов за невыполнение правил безопасности.
  • Пересмотреть рабочий график и сократить каждую рабочую смену на производстве на час – для дезинфекции помещений.
  • Разделить сотрудников офиса в каждом отделе на две непересекающиеся смены: поочередно часть работает удаленно, часть в офисе.
  • Установить время для дезинфекции кухни, гардероба и других мест возможного скопления людей.
  • Все встречи – совещания, планерки – перенести в онлайн-формат.
  • Продлить рабочий день медпункта.
  • Провести опрос коллектива, чтобы выяснить, мог ли кто-то из сотрудников стать контактами первого и второго уровня. При необходимости направлять их в трудовой отпуск.

В итоге за последние четыре месяца только у 6 сотрудников компании из 460 был диагностирован COVID-19. В Екатеринбурге пока не выявлено ни одного случая.

Необходимо отметить, что в «ЛеанГрупп» всегда уделяли особое внимание заботе о здоровье сотрудников. На предприятии на постоянной основе действует медицинский пункт, где на полную ставку работают врач-терапевт и медсестра. Помимо этого, ежегодно проводится диспансеризация для всех сотрудников компании, что позволяет непрерывно следить за их состоянием здоровья. Но еще более важным направлением в политике компании является профилактическая работа по предупреждению проблем со здоровьем, благодаря которой, например, ежегодно уменьшается количество курящих сотрудников. Эффективные и действенные меры, применявшиеся в «ЛеанГрупп» еще до карантина, помогли компании оперативно и действенно среагировать на вызовы пандемии.

Возможные риски и неизбежные потери

"Два часа, на которые в целом уменьшились рабочие смены, – это 8% потерянной эффективности для производства. Но в том случае, если бы вся смена заболела, потеря составила бы уже 25%. Так что в «ЛеанГрупп» сознательно пошли на снижение производственных мощностей, чтобы не рисковать ничьим здоровьем", – рассказала заместитель директора по оперативному управлению Ольга Сивая.

По этой же причине пришлось отменить ряд стратегически важных командировок и перевести все переговоры в онлайн-формат. Большинство профессиональных выставок, которые являются для многих компаний источником новых контактов, также отменились и были перенесены.

Из-за закрытия границ на время пандемии больше двух месяцев пришлось ждать поставку оборудования, запланированную на апрель. Но еще в марте компания закупила с запасом на три месяца комплектующие и сырье. Это позволило обеспечить бесперебойную поставку продукции для клиентов. Причем некоторые из них даже увеличили количество своих заявок на упаковку, потому что перепрофилировались на выпуск антисептиков – с марта по май спрос на них заметно вырос.

Несмотря на ограничения, введенные в связи с карантином на территории Российской Федерации, завод в Екатеринбурге не прекратил свою деятельность, так как является поставщиком упаковки для продукции первой необходимости. Именно поэтому все поставки для компании Unilever (ранее – завод «Калина» в Екатеринбурге) в рамках эксклюзивного контракта были осуществлены в полном объеме и точно в срок.

Такие меры позволили «ЛеанГрупп» сбалансировать производство и сохранить в полном объеме зарплаты для своих сотрудников.

Прогнозы: бизнес после пандемии

С 1 июля «ЛеанГрупп» вернулась к привычному режиму работы, но любые встречи по-прежнему проходят только онлайн. Некоторые меры безопасности, введенные из-за карантина, в компании решили применять на постоянной основе: температурный режим на входе, общий мониторинг состояния здоровья и практика удаленной работы, которая уже налажена и доказала свою эффективность. Все это поможет обеспечить бесперебойную работу производства в случае второй волны COVID-19, а также во время сезонных вспышек ОРВИ.

Теперь главный вопрос для бизнеса состоит в том, насколько быстро сможет восстановиться потребность в его продукции и платежеспособность населения. Спрогнозировать это сложно, хотя уже сейчас очевидно, что спрос будет снижаться. Но, как отмечают в «ЛеанГрупп», опыт, полученный во время пандемии, помог подготовиться и к такой ситуации.

 
Теги: Минск
 
 
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Последние несколько месяцев стали для бизнеса настоящим испытанием – пандемия COVID-19 вынудила компании всего мира перестроить, а некоторые из них и вовсе...
 
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