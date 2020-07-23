Беларусь возьмет у Международного банка реконструкции и развития 90 млн евро на борьбу с COVID-19

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко утвердил соглашение о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития для финансирования проекта по реагированию на COVID-19. Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ № 292 подписан 23 июля.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По условиям соглашения, заем МБРР в сумме 90 млн евро будет предоставлен Республиканскому научно-практическому центру медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения. Средства пойдут на закупку оборудования для отделений интенсивной терапии и реанимации, оснащения для службы скорой медицинской помощи, а также приобретение 20 компьютерных томографов, тест-систем для диагностики инфекции, средств индивидуальной защиты и лекарств.

В частности, для отделений интенсивной терапии и реанимации будут закуплены 460 аппаратов ИВЛ, 350 наркозно-дыхательных аппаратов, 200 аппаратов для высокопотоковой CPAP-терапии, 800 мониторов пациента, 30 передвижных рентген-аппаратов, 22 аппарата для заместительной почечной терапии.

Для службы скорой медицинской помощи планируется приобрести по 50 реанимобилей, транспортных аппаратов ИВЛ, модульных дефибрилляторов-мониторов, а также транспортировочных боксов.

Указом определены особенности функционирования специального счета, который будет открыт в ОАО «Белинвестбанк» для зачисления средств займа. Установлены отдельные налоговые и таможенные преференции для исполнителей мероприятий, предусмотренных соглашением, а также основания для применения таких преференций.

«Реализация соглашения позволит привлечь дополнительные финансы на комплекс мероприятий по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, а также укрепить материально-техническую базу организаций здравоохранения и повысить качество медицинской помощи», — сообщает пресс-служба президента.

Напомним, накануне глава Минздрава Владимир Караник заявил , что ситуация с коронавирусом в республике стабилизировалась: снижается не только число инфицированных, но и пациентов с диагнозом «пневмония».

По данным на 23 июля, в Беларуси зарегистрировано 66 688 случаев COVID-19. Выздоровели 59 439 человек. Умерли 519.