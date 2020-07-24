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Несгибаемая Филипповна, перспективы «писак», биатлонные близняшки и цена ковида - все за вчера

24.07.2020 07:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Если вы читаете на TUT.BY или письме в своем почтовом ящике этот обзор главных новостей и интересных текстов прошедшего четверга, то интернет в Беларуси еще не заблокировали. А то ходят слухи, мол, могут попытаться… Мы спросили IT-эксперта из России, возможно ли это сделать в принципе — и вот здесь у нас есть для вас слова надежды. Но давайте обо всем по порядку.

О ВЫБОРАХ


  • Кстати, решение о нерегистрации Виктора Бабарико уже окончательное: Верховный суд отказался возбуждать дело по жалобе. Что об этом думают адвокаты?
  • А в Могилеве вчера судили Сергея Тихановского — из-за пикета по сбору подписей за выдвижение жены. Он получил новые «сутки» (и по-прежнему выглядит очень изможденным).
  • Отвечаем на ваши вопросы по голосованию. Например: можно ли проголосовать не по месту регистрации и что для этого сделать? Ведь белорусов, которые живут и работают в одном городе, а зарегистрированы, например, у родителей в другом, немало.
  • Кстати, нам стало известно, что у некоторых из вас возникли проблемы с перечислениями пожертвований в фонды кандидатов через интернет-банкинг разных банков. Напоминаем, что при проведении такого платежа нужно обязательно указать свои личные данные, иначе деньги уйдут в государственный бюджет. Но, сообщают читатели, для этого в интернет-банке не всегда есть соответствующие графы или же эта информация туда не помещается. Спросили ЦИК, как быть в такой ситуации.
  • Знаете, что запущена платформа, которая должна обеспечить прозрачность выборов без нарушения закона? Рассказываем, в чем суть этого проекта.

ЕЩЕ ВАЖНОЕ

  • «Когда вы убираете из Совмина всех, кто хоть что-то понимал в том, как работает макроэкономика и экономика в целом, остается то, что остается. Практическая экономика — наука о балансах. И какой может быть экономика, если ею пытаются управлять люди в погонах? Примерно как в знаменитом анекдоте про прапорщика, остановившего поезд командой: „Поезд, стой! Раз-два!“» Вот здесь Сергей Чалый рассказывает, почему наша экономика снова в серьезной опасности.
  • А вы знаете во что стране уже обошлась борьба с коронавирусом? Президент вчера рассказал. Но человек, говорит он, всегда важнее денег.
  • Кстати, а как дела у людей, переболевших коронавирусом? Как восстанавливаются легкие? Возможно ли, что какие-то остаточные явления сохранятся на всю жизнь и повысят риск развития других заболеваний? Что можно сделать самому, чтобы побыстрее вернуться к прежней жизни? Спросили главного внештатного пульмонолога страны.
  • А глава ВОЗ вон считает, что мы вообще может уже никогда не вернемся к привычной жизни — коронавирус-то никуда не делся. «Мы просим всех относиться к решениям о том, куда идти, что делать и с кем встречаться, как к решениям жизни и смерти. Потому что так и есть. Это может быть не ваша жизнь, но ваш выбор может повлиять на жизнь или смерть кого-то, кого вы любите, или совершенно незнакомого человека».
  • Так, если вы смотрите БТ (или, скорее, читаете то, что там рассказывают о «деле Белгазпромбанка», на TUT.BY), то, наверное, слышали в их расследованиях, как они это сами называют, информацию о многочисленных сомнительных действиях руководства банка и его сотрудников. Вот, например, что там лежали миллионы жены российского чиновника, или работала «черная касса»… Хотите разобраться, о чем вообще речь? Объясняем.


  • И еще немного о БТ. Несколько дней назад белорусская певица Руся — вокалистка группы Šuma — рассказала, что ее песню без разрешения использовали в рекламе, которую показывают на телеканале «Беларусь-5». Но больше самого прецедента Марину Шукюрову (это настоящее имя певицы) удивил ответ Белтелерадиокомпании (БТРК) на ее возмущение. Что случилось и почему она намерена судиться?
  • Но пресса, как вам известно, бывает разная. И как раз вчера президент Лукашенко высказал недовольство работой независимых СМИ. Ну не то они пишут, что нужно! «Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай. Небывалый урожай на полях сегодня стоит. Снимите, расскажите, сфотографируйте комбайнера-тысячника. У нас за три дня тысячники появились! Расскажите об этих простых людях — работягах, которые кормят страну», — посоветовал он «писакам». Некоторые, похоже, утомили власть настолько, что их даже можно, по мнению Лукашенко, «выдворить из страны». В Союзе журналистов России ему сразу ответили.
  • Еще вчера Лукашенко снова говорил о средних зарплатах: мол, достигнут тот минимум, который был обещан. Но нам кажется, что есть нюансы.
  • А в суде Советского района Минска вчера одно за другим рассматривали административные дела тех, кто был задержан в очереди в Symbal.by. Что происходило вечером 23 июня, на суде рассказывали сотрудники ОМОНа и сами покупатели — и это совершенно разные версии.
  • Кстати, слышали запись из РУВД, где милиционеры учат друг друга оформлять задержанных на уличных акциях? МВД прокомментировало ее появление.
  • А вот здесь можно почитать историю задержанного 14 июля велосипедиста Максима. Он встретил 25-летие в отделении милиции. «Я стоял на коленях в автозаке и думал: я хочу продолжать добиваться честных выборов. А в милиции собрались такие умные и светлые ребята — айтишники, предприниматели, которые двигают страну вперед. В общем, из нас можно было бы сделать отличный стартап», — говорит сейчас парень.


ИНТЕРЕСНОЕ

  • Продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства. И вот вам история Светланы, у которой родилась дочь с очень редким диагнозом — синдромом Франческетти. Отсутствие нижней челюсти, тугоухость (у малышки отсутствовали дырочки в ушах), проблемы с сердцем, ногами и руками — это все свалилось на счастливую маму. С таким заболеванием врачи в Беларуси тогда не сталкивались, и Светлане приходилось собирать информацию по крупицам. Как она справилась и что сейчас с ее Эльвирой?
  • Родители, даже если вам еще совсем не хочется думать о школе, то вынуждены все равно рассказать вам, когда в этом учебном году начнутся занятия (и когда уже наконец следующие каникулы). Держитесь — впереди еще целый месяц лета!
  • Кстати, сегодня абитуриентам начинают выдавать сертификаты, с 25-го вузы принимают документы. Вот здесь кратко все, что сейчас важно помнить будущим студентам. Кстати, в этом году на 300 баллов ЦТ не написал никто.
  • А британскому принцу Джорджу исполнилось семь — и в Twitter Кенсингтонского дворца появились его новые официальные фотографии. Смотрите, какой милый! Снимала, кстати, мама.

О СПОРТЕ

  • У нас есть большое интервью с главными биатлонными близняшками страны! Елена и Ирина Кручинкины перешли в из российского в белорусский биатлон в 2018 году, когда Домрачева и Скардино завершили карьеру, а федерация экстренно искала им замену. За два сезона красавицы-близняшки освоились на Кубке мира, стали своими в сборной Беларуси, а Елена даже успела завоевать золото ЧЕ в Раубичах и финишировать с красно-зеленым флагом. Читайте, какое место биатлонистки сегодня называют домом, за что благодарны Беларуси и почему они на самом деле очень разные.


Все новости четверга, 23 июля

Кстати, сегодня же пятница! Может, завтра рвануть в путешествие по Брестской области, м? (Выбор-то, куда рвануть, пока у нас невелик — хотя некоторые вон и до Одессы добираются и там отдыхают). Вот вам крутой маршрут, который заведет в самую настоящую пущу — Беловежскую, познакомит с последним пристанищем короля Речи Посполитой, удивит концентрацией исторических объектов на один квадратный километр и пронзит сердце красотой часовен, храмов, усадеб. Домой вы вернетесь с зарядом мощи (от настоящих белорусских зубров), неотступности (совсем как у Каменецкой башни) и любви к Беларуси, которая не перестает нас вдохновлять и воодушевлять. Поехали! Ну, а если вы все же на дачу, то вот здесь у нас есть для вас пару классных идей.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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