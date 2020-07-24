Ученые рассказали, на каком расстоянии может передаваться COVID-19 на предприятиях

Источник материала: ОНТ

Ученые Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца, Университетской клиники Гамбург-Эппендорф и Института экспериментальной вирусологии имени Генриха Петте (Германия) рассказали, на каком расстоянии может передаваться коронавирус, пишет РИА Новости со ссылкой на сайте Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца.

Исследователи изучили причины вспышки COVID-19 на мясокомбинате в земле Северный Рейн-Вестфалия. В результате ученые пришли к заключению, что передача коронавируса на предприятии происходила на расстоянии свыше восьми метров.

Речь идет о вспышке COVID-19 на мясокомбинате концерна Tönnies. По данным местных СМИ, там заразились более 1,5 тысяч работников.

Исследователи реконструировали произошедшие в мае события, когда распространился коронавирус. Было установлено, что он передался от одного человека нескольким другим в радиусе свыше восьми метров.

На предприятиях распространению COVID-19 на большие расстояния способствует ряд причин. В частности, низкая температура и недостаточная подача свежего воздуха.

ФОТО: iStock









Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram