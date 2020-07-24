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Ученые рассказали, на каком расстоянии может передаваться COVID-19 на предприятиях
24.07.2020 16:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Ученые Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца, Университетской клиники Гамбург-Эппендорф и Института экспериментальной вирусологии имени Генриха Петте (Германия) рассказали, на каком расстоянии может передаваться коронавирус,
Исследователи изучили причины вспышки COVID-19 на мясокомбинате в земле Северный Рейн-Вестфалия. В результате ученые пришли к заключению, что передача коронавируса на предприятии происходила на расстоянии свыше восьми метров.
Речь идет о вспышке COVID-19 на мясокомбинате концерна Tönnies. По данным местных СМИ, там заразились более 1,5 тысяч работников.
Исследователи реконструировали произошедшие в мае события, когда распространился коронавирус. Было установлено, что он передался от одного человека нескольким другим в радиусе свыше восьми метров.
На предприятиях распространению COVID-19 на большие расстояния способствует ряд причин. В частности, низкая температура и недостаточная подача свежего воздуха.
ФОТО: iStock
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Ученые Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца, Университетской клиники Гамбург-Эппендорф и Института экспериментальной вирусологии...
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