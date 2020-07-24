Тихановская поднимает города: более 1000 человек в Глубоком и нескончаемый поток людей в Новополоцке

пишет "Наша Нива", людям не хватило места на выделенной площадке, поэтому они были вынуждены стоять на провоположной стороне дороги. Как"Наша Нива", людям не хватило места на выделенной площадке, поэтому они были вынуждены стоять на провоположной стороне дороги.





В своем выступлении Тихановская рассказала об объединении штабов, а потом затронула ситуацию с коронавирусом: "Вишневый фестиваль в Глубоком сократили до одного дня, потому что в стране коронавирус, а как проводить "Славянский базар" несколько дней — коронавируса нет".









Кстати, ведущий пикета попросил присутствующих не кричать кричалок, связанных с насекомыми. "Мы не хотим, чтобы был хапун, чтобы кого-то задержали, по крайней мере до 9 августа", — пояснил он.





Сегодня у Тихановской еще два выступления — в Новополоцке и Витебске.





В Новополоцке пикет проходит прямо сейчас. Там тоже собралось реально много людей, но люди идут и идут.





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По информации штаба, прямо перед пикетом коммунальщики собирались пилить дерево на месте проведения встречи. Тем не менее, пикет проходит по расписанию. Люди скандируют: "Любім, можам пераможам"









А впереди еще Витебск ...