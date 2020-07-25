ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Украина меняет правила отнесения стран к неблагополучным по ситуации с COVID-19. Кого пустят?

25.07.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Украине изменили критерии, согласно которым страны будут относить к благополучным или нет по эпидемиологической ситуации с COVID-19. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров Украины. Такое решение повлияет на правила въезда граждан других стран в Украину.


Фото: Reuters

Согласно постановлению, государством с широким распространением COVID-19 является государство, в котором имеется один из следующих признаков:

  • количество новых случаев регистрации болезни COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине;
  • прирост новых случаев регистрации болезни COVID-19 в государстве за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составляет более 30%.

В постановлении также указывается, что граждане, прибывающие из эпидемиологически неблагополучных стран, обязаны 14 дней провести в самоизоляции. Контролировать их будут с помощью мобильного приложения «Действие». От самоизоляции освободят, если будет отрицательным ПЦР-тест на коронавирус. Его необходимо сделать либо сразу после пересечения государственной границы Украины, либо не раньше, чем за 48 часов до въезда в страну.

В случае если человек по каким-то причинам не может или отказывается установить мобильное приложение «Действие», он подлежит обязательной обсервации. В документе прописано, что транспортировка к месту обсервации осуществляется за личный счет, а пребывание там должно быть предусмотрено страховым полисом, обязательным для иностранцев.

Что с Беларусью

По данным на 16 июля, Беларусь находится в списке неблагополучных стран: показатель новых случаев регистрации болезни COVID-19 на 100 тысяч населения составляет у нас 90,84. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины. Это значит, что граждане Беларуси обязаны проходить 14-дневную самоизоляцию, либо сделать ПЦР-тест.

В нашей стране на сегодняшний день подтверждено 67 002 случая COVID-19. Прирост за сутки — 156 новых инфицированных. В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1106 новых случаев заболевания. Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии — 63 929.

Постановление вступает в силу с 1 августа. Ранее Украина относила государства к неблагополучным, если в нем количество активных случаев коронавируса превышало отметку в 55 больных на 100 тысяч населения.
«Сижу в кафе, все столики заняты». Как белорусы добираются до Одессы и отдыхают во время COVID-19

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Украина относила государства к неблагополучным, если в нем количество активных случаев коронавируса превышало отметку в 55 больных на 100 тысяч населения.
 
Новости дня
Новости
 
Что происходит с легкими после COVID-19 и есть ли риск рака? Интервью с главным пульмонологом Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика