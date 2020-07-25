Украина меняет правила отнесения стран к неблагополучным по ситуации с COVID-19. Кого пустят?

Источник материала: Tut.by

В Украине изменили критерии, согласно которым страны будут относить к благополучным или нет по эпидемиологической ситуации с COVID-19. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров Украины. Такое решение повлияет на правила въезда граждан других стран в Украину.



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Согласно постановлению, государством с широким распространением COVID-19 является государство, в котором имеется один из следующих признаков:

количество новых случаев регистрации болезни COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине;

прирост новых случаев регистрации болезни COVID-19 в государстве за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составляет более 30%.

В постановлении также указывается, что граждане, прибывающие из эпидемиологически неблагополучных стран, обязаны 14 дней провести в самоизоляции. Контролировать их будут с помощью мобильного приложения «Действие». От самоизоляции освободят, если будет отрицательным ПЦР-тест на коронавирус. Его необходимо сделать либо сразу после пересечения государственной границы Украины, либо не раньше, чем за 48 часов до въезда в страну.

В случае если человек по каким-то причинам не может или отказывается установить мобильное приложение «Действие», он подлежит обязательной обсервации. В документе прописано, что транспортировка к месту обсервации осуществляется за личный счет, а пребывание там должно быть предусмотрено страховым полисом, обязательным для иностранцев.

Что с Беларусью

По данным на 16 июля, Беларусь находится в списке неблагополучных стран: показатель новых случаев регистрации болезни COVID-19 на 100 тысяч населения составляет у нас 90,84. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины. Это значит, что граждане Беларуси обязаны проходить 14-дневную самоизоляцию, либо сделать ПЦР-тест.

В нашей стране на сегодняшний день подтверждено 67 002 случая COVID-19. Прирост за сутки — 156 новых инфицированных. В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1106 новых случаев заболевания. Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии — 63 929.

Постановление вступает в силу с 1 августа. Ранее Украина относила государства к неблагополучным, если в нем количество активных случаев коронавируса превышало отметку в 55 больных на 100 тысяч населения.