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Романчук: в 2021 году у нас образуется ситуация, близкая к дефолту

25.07.2020 20:18 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Падение валютной выручки увеличивает угрозы для девальвации рубля до 3 рублей за доллар.

Романчук: в 2021 году у нас образуется ситуация, близкая к дефолту
Экономист Ярослав Романчук прогнозирует, насколько упадет белорусская экономика в этом году и какой будет курс доллара, сравнивает правительство Румаса и новое правительство Головченко и заявляет, что сегодня все инструменты давления — в руках Кремля и Путина.

- На фоне естественного интереса политическими процессами все как-то забыли, что же происходит с белорусской экономикой. Тем временем даже официальные цифры говорят о рецессии, падении валового внутреннего продукта.

- Да, рецессия углубляется, притом белорусская экономика попала в рецессию еще до коронавируса. Растет долговая ловушка, ухудшается финансовое состояние предприятий. За 5 месяцев года падение экспорта товаров превышает 20 процентов.

Прогноз Министерства экономики (якобы в этом году по итогам года не будет падения производства) радикально отличается от тех прогнозов, которые дают международные финансовые структуры и независимые экономисты. Это просто нереально, невозможно, что Беларусь на фоне коронавируса покажет результаты, лучше Европы, где ждут существенного падения.

Белорусское правительство ведет себя как страус, скрывающий голову в песок. Только наша птица прячет голову в статистические отчеты и говорит, что все хорошо. Можно подытожить, что экономика вообще для власти сейчас отошла на второй план.

- А ваш прогноз - сколько будет падение ВВП по итогам года?

- Минимум 5 процентов ВВП мы потеряем, и, думаю, эта цифра будет ближе к 10 процентам. Валовой внутренний продукт в 2019 году был 63,2 миллиарда долларов. Думаю, хорошо, если по итогам этого года останется 53-55 миллиардов долларов. И это будет означать, что ВВП в 2020 году станет меньше, чем он был в 2010-м. И это четкий ответ на вопрос, работает ли белорусская модель и в правильном ли направлении идет страна.

Что касается инфляции, то здесь многое зависит от конфликта между Нацбанком и помощником президента аграрием Валерием Бельским. Именно Бельский стоит во главе рабочей группы по разработке Банковского кодекса, и он сторонник того, чтобы как можно больше денег печатать и вбрасывать в экономику.

Что будет с курсом? Мы видим, как за полугодие денежная база увеличилась на 35 процентов. И при падении валютной выручки на 20 процентов это, безусловно, увеличивает угрозы для девальвации белорусского рубля до 3 рублей за доллар. Это опять зависит от того, кто победит в битве - или Бельский с аграрными баронами и строителями, или председатель Нацбанка Каллаур со своей командой прагматиков-монетаристов.

- Недавняя смена главы правительства также недолго оставалась в главных заголовках СМИ на фоне избирательной кампании. Чем проявило себя новое правительство? Можно ли уже сейчас говорить, какова будет экономическая политика премьера Головченко?

- Правительство - это технический исполнитель, администратор. Недавно мне понравилось, как Головченко охарактеризовал состояние Минского тракторного завода, сказав, что лучше было бы этот завод построить на новом месте, а не ремонтировать то, что есть. У меня есть на руках документ по поводу планов правительства на новую пятилетку, 2021-25 годы. Это вообще нельзя назвать экономическим документом. Это какие-то пожелания, хотелки, согласно которым ВВП в 2025 году должен составить сто миллиардов долларов. То есть, чтобы этого достичь, Беларусь должна эти 5 лет расти быстрее, чем Китай в свои лучшие годы.

Но я не вижу ни одного источника для такого оптимизма. Захотелось Лукашенко сделать такой пиар-ход во время избирательной кампании, и Головченко как человек в погонах просто выполнил задание. Удивительно, что основной источник в этом проекте — именно те проекты модернизации, которые уже были провалены. И те регионы, где нет никаких оснований говорить о каких-то прорывах. Поэтому это фантазии и утопии.

Все это будет делаться за счет людей. Будет инфляционный, девальвационный налог. Все больше денег в руках чиновников. Железобетонной остается мощь аграрных баронов, красных директоров, номенклатурных чиновничьих кланов.

- Попробуем посмотреть более стратегически на перспективы белорусской экономики. Если Лукашенко и после этой избирательной кампании останется главой Беларуси - что в долгосрочном смысле ждет белорусскую экономику?

- Лукашенко за свои 25 лет никогда не говорил, что он либерал, демократ. Поэтому его железобетонность в экономике вполне предсказуема, и это источник наибольшей опасности для страны. В 2021 году у нас образуется ситуация, близкая к дефолту. Прежде всего в отношениях с Россией. Мы видим, что Беларусь не платит за газ, долги до 300 миллионов долларов. Еще будет большой долг за Белорусскую АЭС. Еще неизвестно, чем закончится и сколько будет стоить фактическая национализация «Белгазпромбанка».

Таким образом, все инструменты давления сейчас в руках Кремля и Путина. И будет принуждение к подписанию "дорожных карт", с которыми вновь приезжал российский премьер Мишустин. Я не знаю, согласится ли Лукашенко на то, чтобы попробовать другую модель, послушать настоящих экономистов, вынужден ли будет постепенно сдавать суверенитет Беларуси. Это та дилемма, которая обострится в конце этого года.

- После выборов 2015 года были довольно жаркие дискуссии, пойдет ли Лукашенко вместе с новым правительством на экономические реформы. В течение последних месяцев Лукашенко уже несколько раз очень четко заявил, что никаких реформ не будет. Что тогда ждет белорусскую экономику? Попадет ли Беларусь в какую-то ловушку бедности, из которой долго не сможет выбраться?

- Представлять правительство Румаса как правительство реформаторов - это был хороший пиар, имевший мало отношения к реальности. Румас - мое наибольшее разочарование последних 10 лет. Но именно он свернул диалог с бизнес-сообществом, ничего не сделал для диверсификации экономики. Румас - это утраченные возможности.

Сегодня, если посмотреть на людей в погонах в руководстве страны (Головченко, Сергиенко), то для них главное - "навести порядок" в экономике. Ведь пока в белорусской экономике никто ни за что не отвечает.

Единственная надежда, набат, который должен звонить Лукашенко в уши — это его семья, дети, внуки, которые должны сказать ему: «Нам же в этой стране еще жить». Остается надеяться только на какие-то эмоциональные вещи.

Россия имеет очень конкретные рычаги, они будет работать через кредиты, ВПК, промышленность, давление на Лукашенко будет увеличиваться, чтобы подписать все «дорожные карты». А он будет стремиться, как в 1999 году, подписывать какие—то документы - но при этом вилять хвостом и не выполнять того, что подпишет.

Перевод с бел. — EX-PRESS.BY
 
 
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Падение валютной выручки увеличивает угрозы для девальвации рубля до 3 рублей за доллар.
 
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