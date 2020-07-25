Вот такие у нас домохозяйки! Светлана Тихановская дала интервью ВВС на английском языке

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Среди героев сюжета – министр здравоохранения Владимир Караник.





– В нашей стране есть свобода выражения мнений, – заявил глава Минздрава в интервью ВВС.





На уточняющий вопрос журналистки о том, является ли разгон мирной акции свободой выражения мнений, Караник ответил:





– Такие ситуации в Европе, которые во многих странах, происходят с использованием слезоточивого газа и водометов. Поэтому по поводу реакции на несанкционированное уличное мероприятие, по-моему, в нашей стране она еще не особо жесткая.



