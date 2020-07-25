В Португалии изобрели инновационную маску против коронавируса

Источник материала: Tut.by

Ученые из Института молекулярной медицины в Лиссабоне сообщили об изобретении маски, которая не только защищает от коронавирусной инфекции, но и нейтрализует вредоносный вирус, попавший на ее поверхность, сообщает испанское издание La Razon .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как объяснил представитель института Жоао Лобо Антунеш, маска стала результатом совместной работы португальских ученых. Положительный эффект достигается благодаря нескольким водонепроницаемым слоям, из которых состоит изобретение, и особой инновационной ткани со специальным покрытием.

Как рассказал вирусолог Педро Симаш, ученые изучали свойства маски, погружая ее в раствор, в котором были молекулы коронавируса. Так они выяснили, что 99% попавших на поверхность молекул теряют свои свойства уже через час.

Антунеш добавил, что маска является многоразовой. Эксперименты, которые проводились в том числе во французском Институте Пастера, показали, что ее можно стирать не менее 50 раз.

La Razon при этом не уточняет, когда инновационная маска будет доступна обычным людям.

По данным португальского издания Jornal de Noticias , за последние сутки в Португалии были выявлены 263 новых случая заболевания коронавирусом, четыре человека (в возрасте от 70 до 80 лет) умерли. Большинство новых случаев инфицирования зафиксировано в районе Лиссабона. При этом власти указывают, что число госпитализированных по всей стране понемногу снижается и сейчас составляет 460 человек.