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Рубрика «Двое из Дворца»: Президент идёт в народ; судьба «Белгазпромбанка»; с чем в США едет посол Беларуси

25.07.2020 21:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рубрика «Двое из Дворца»: Президент идёт в народ; судьба «Белгазпромбанка»; с чем в США едет посол Беларуси

У Президента график насыщенный – только успевай, никаких отмен! Назначения, совещания, долгожданные открытия. Александр Лукашенко продолжает рабочие поездки по регионам. И куда бы ни приехал, Президент в череде официальных мероприятий всегда найдёт время пообщаться с людьми.

Вот так составчик: правление Нацбанка и руководство МИДа, позже ещё КГБ подтянется, а за ними – бывшие министры. Впрочем, бывшими в этот понедельник стали многие. Всё-таки кадровый день во Дворце.

Глава Администрации Президента обычно сам представляет кандидатов, но не в этот раз. Каллауру за обновлённую верхушку Нацбанка лично отвечать. Может, и ничего особенного, но о громком деле дочки российского банка сейчас из каждого утюга, внимание, как ни крути, повышенное. 

- Каковы перспективы Белгазпромбанка в Беларуси уже с таким уроном для репутации банка? 

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка:

- После определённых дискуссий с собственником мы могли бы вместе определиться с дальнейшей судьбой банка.

- С критикой вы лично, как глава Нацбанка, сталкивались со стороны России. Наверняка, вы участвовали в переговорах о дальнейшей судьбе банка? 

- Наиболее чувствительная была реакция на то первое решение, когда мы предложили вместе с собственником актуализировать состав правления. Это решение просуществовало несколько дней, мы его отменили. Введение временной администрации – это как вынужденная мера. Сейчас стороны осмысливают, как дальше действовать в данной ситуации, мы ждём от российской стороны предложений по актуализации правления.

Дело ясное, что дело тёмное, и о нём точно говорили. Неспроста ведь уже утром в список участников включили главу Госконтроля. С отмыванием денег Беларусь борется в полтора раза эффективнее России и почти в два раза успешнее, чем США. Уступить позиции, пусть бы и в рейтингах, всё равно, что годы работы впустую. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы, Павел Владимирович, головой отвечаете за ситуацию в банковском секторе. Вам были даны все полномочия и поддержка вам оказывалась всесторонняя. Но, к сожалению, надзор провалился».

Эту тему ещё дополнят. Может, и новый посол в США поможет – всё-таки спецслужбы этой страны раскрыли серые схемы российского банка. Что до оборота легального, речь почти о миллиарде долларов в торговле товарами, так все 12-ть лет дипломатической зимы новый посол этому способствовал.

- Вы в США работали и советником в посольстве и были Временным поверенным. 

Олег Кравченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол в США:

- Я сейчас вам ничего не скажу, извинитеПотом прокомментирую, сначала должно состояться.

Когда речь о суевериях, ничто человеческое дипломатам, похоже, не чуждо. А ведь уверенность в этом дне была только у экс-министра финансов. О его назначении в Великобританию Президент ещё раньше говорил.

- Министерство финансов вы решили покинуть именно по собственному желанию

Максим Ермолович, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Великобритании:

- Да, это так.

Просили назначения именно в эту страну? 

- Да, именно. 

В разговоре с дипломатами всплыли детали переговоров с российским премьером. Неделю назад ни один час они провели в этом кабинете тет-а-тет. Оказалось, политики даже Ермоловича успели обсудить.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Кстати, его рекомендует Мишустин. Очень много мне про него рассказывал. Много нового, даже то, чего я не знал». 

Среди таких персон – новый директор могилёвского «Лифтмаша» мог и затеряться. Но оказался-то продолжателем славного рода белорусских промышленников.  

Когда этих кандидатов Президент утвердил, и на смену им в кабинет вошли назначенцы в погонах, посол в США доказал, что слово держит. 

Глаза разбегаются то ли от волнения, то ли от галантности: в пресс-центре прямо женский день... нынче популярно. Тут и глава МИДа сам вызвался ответить на вопросы... хоть бы и на свои.

Владимир Макей, министр иностранных дел: «Такого пакета важных стран, такого высокого уровня назначенцев я не могу вспомнить за всю историю кадровых дней у Президента за всю мою бытность министром». 

А вот министрам далеко ходить не надо. Гомель – ведь не «заграница». Город настолько чистый, что президентский вертолёт здесь садится хоть с шумом, но без пыли. 

Кабина-то открылась, но появление этого молодого человека было слегка неожиданным… Позже покажем. Пока же внимание на другого Николая – Снопков всё равно, что с корабля на бал – из Китая сразу в Гомель. 

Обычно в регионах первым ответ держит губернатор. Но, видно, к первому вице-премьеру сейчас больше вопросов. Да и Гомель в целом город особый, здесь президентский кортеж бывает чаще, хоть и проблем меньше, чем в 90-х. Тогда, чтобы завоевать доверие этих людей, Лукашенко трудился и в политике, и в поле. На Полесье и сейчас это помнят.

У поликлиники очередь собралась… не было и восьми. Классика жанра, если бы она не была закрыта. Красную ленту при входе ещё не перерезали, но что за ней всё необходимое и даже больше, уже не секрет. Оснащение под стать областной клинике. В районной первичке установили даже компьютерный томограф, впервые.

- Это нас коронавирус научил тому, что КТ нужны повсеместно? 

Владимир Караник, министр здравоохранения:

- Это подстегнуло, то есть мы поняли, насколько это важно и будем это делать гораздо быстрее.

- Цифры заболеваемости по коронавирусу пошли на спад. Каковы ваши прогнозы? Вторая волна, о которой много говорили… 

- Надеемся, что такой масштабной второй волны у нас не будет, но в любом случае готовимся, чтобы всё необходимое в системе здравоохранения было.

Министр здравоохранения в этом году самый частый представитель правительства во Дворце. А для многих гомельчан, которые собрались во дворе клиники, это знакомство первое, личное. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Всемирный банк готов нам профинансировать аж под 300 миллионов за хорошую работу с COVID-19. И все эти деньги плюс то, что мы в бюджете запланировали, мы направим в здравоохранение». 

И поменьше бы на борьбу с коронавирусом, без того полмиллиарда рублей утекло. Кто не готов экономить на отдыхе, придётся потратиться на карантин за свой счёт. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Примерно 10 дней, готовьтесь. Специалисты мне подскажут, какое решение принимать». 

Решение, может, и не популярное (как говорят в политике), так ведь и поездка эта не предвыборный тур. А для кого-то из чиновников что-то вроде мастер-класса: и недели не проходит, чтобы Президент не призывал в люди идти. 

В какой-то момент… вопросы закончились. А вот просьбы сфотографироваться не удержать! Но Гомель и здесь отличился. 

Настроение вполне себе солнечное, но тучи сгустились. Даже интересно, сколько бы ещё продолжалась эта встреча, если бы погода не подвела. 

Цены, занятость, зарплата – эти слагаемые зона ответственности экономического блока. В лицах это правительство, губернаторы, Нацбанк, законодатели и контролирующие структуры. В четверг все в сборе. На территорию Дворца заезжают автомобили только высших должностных лиц – об этом протоколе мы как-то упоминали. И по машине сразу не поймёшь, кто внутри. Кроме одной. Этот серый мерседес – премьерский! 

Роман Головченко хоть прибыл последним, слово берёт сразу. Но прежде, только посмотрите, в комнате ожидания творится то, что сейчас называют «нетворкинг» – то есть доверительное общение, чтобы работать эффективнее. В таком составе эти люди только на совещаниях сейчас и встречаются.   

- Вы в должности премьер-министра уже почти два месяца, но это всего второй визит во Дворец. Где сейчас проходят дни премьер-министра? 

Роман Головченко, премьер-министр:

- Очень пёстрая картина: в кабинете, на предприятиях, в полях. Приходится всем заниматься, сейчас наложение даже не проблемных вопросов, но острых для экономики: и выход из пандемии промышленности, и уборочная, и выборная кампания, поэтому дел хватает.

А ведь не просто так эти вопросы не стали проблемными. 

- Международные институты предрекают Беларуси по итогам года падение ВВП на 4-6%. Наше министерство экономики говорит о том, что мы выйдем в ноль, но если постараемся, то даже с небольшим плюсом. Почему такая разница в прогнозах? 

Роман Головченко, премьер-министр:

- Мы поспорим с международными институтами. Мы уже сейчас имеем гораздо лучшие результаты, чем соседние страны с более сильными экономиками. Причина одна – Глава государства принял решение, что мы не будем делать, как на западе говорят, shutdown, а потом болезненно из него выходить. Поэтому и результаты у нас более оптимистичные, чем то, что нам предрекают.

А ведь не будь он так уверен, вряд ли перед докладом Президенту было бы до смеха. Беларусь и правда сейчас дышит свободнее многих стран. 

Такие новости не всем по вкусу, но это ведь не отменяет извечного про «кушать хочется всегда». Словом, эти люди для того и работают, чтобы было и что есть, и на что купить. И ещё, кажется, у белорусских чиновников появился свой слоган. 

Этот город, если и не самый лучший на земле, во всяком случае, один из красивейших в Беларуси (по мнению Президента). Он приехал сюда вроде и по делам, а получилось на праздник. Марьиной горке – 65, по меркам города совсем ещё ребёнок, но уже знаменит. Хотя бы своими десантниками – в этой части Александр Лукашенко бывал чаще, чем в любой другой. Есть и новые места в маршруте, причём не за глухим забором, оттого и зрителей собралось. 

Это точно не о новом спорткомплексе, не подумайте, его меньше, чем за год построили. Но прежде, чем дарить, надо ведь убедиться, что подарок достойный. Под крышей «Аквамарина» есть где развернуться и борцам, и легкоатлетам из местной СДЮШОР. Даже для футболистов площадка нашлась. Не стадион, так бассейн. 

Сменить ли бутсы на купальник – теперь хоть выбор есть. Это первый бассейн в районе. Презент что надо – откроют ведь для всех. Даже стол, можно сказать, накрыли. Только вот праздновать пришли не все. Кто-то, пользуясь случаем, о личном. Детали оставим, а вот механизм раскроем. 

В такой толпе не разглядеть, но после того, как Президент сам узнаёт детали, его помощник берёт всё на карандаш. Спустя время кортеж уедет, а поручения останутся. 

Игорь Евсеев, Помощник Президента – инспектор по Минской области: «На следующей неделе я Президенту полностью доложу, так как я сам бывший генерал, это близкая мне тема, всё сделаем»

После отъезда Президента, генерала, кстати, просьбами не забрасывали, да и вопросов не задавали. Кто хотел быть услышанным, возможность нашёл. 


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Теги: знакомства, Гомель
 
 
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У Президента график насыщенный – только успевай, никаких отмен! Назначения, совещания, долгожданные открытия. Александр Лукашенко продолжает рабочие поездки по...
 
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