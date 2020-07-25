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Рубрика «Двое из Дворца»: Президент идёт в народ; судьба «Белгазпромбанка»; с чем в США едет посол Беларуси
25.07.2020 21:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
У Президента график насыщенный – только успевай, никаких отмен! Назначения, совещания, долгожданные открытия. Александр Лукашенко продолжает рабочие поездки по регионам. И куда бы ни приехал, Президент в череде официальных мероприятий всегда найдёт время пообщаться с людьми.
Вот так составчик: правление Нацбанка и руководство МИДа, позже ещё КГБ подтянется, а за ними – бывшие министры. Впрочем, бывшими в этот понедельник стали многие. Всё-таки кадровый день во Дворце.
Глава Администрации Президента обычно сам представляет кандидатов, но не в этот раз. Каллауру за обновлённую верхушку Нацбанка лично отвечать. Может, и ничего особенного, но о громком деле дочки российского банка сейчас из каждого утюга, внимание, как ни крути, повышенное.
Дело ясное, что дело тёмное, и о нём точно говорили. Неспроста ведь уже утром в список участников включили главу Госконтроля. С отмыванием денег Беларусь борется в полтора раза эффективнее России и почти в два раза успешнее, чем США. Уступить позиции, пусть бы и в рейтингах, всё равно, что годы работы впустую.
Эту тему ещё дополнят. Может, и новый посол в США поможет – всё-таки спецслужбы этой страны раскрыли серые схемы российского банка. Что до оборота легального, речь почти о миллиарде долларов в торговле товарами, так все 12-ть лет дипломатической зимы новый посол этому способствовал.
Когда речь о суевериях, ничто человеческое дипломатам, похоже, не чуждо. А ведь уверенность в этом дне была только у экс-министра финансов. О его назначении в Великобританию Президент ещё раньше говорил.
В разговоре с дипломатами всплыли детали переговоров с российским премьером. Неделю назад ни один час они провели в этом кабинете тет-а-тет. Оказалось, политики даже Ермоловича успели обсудить.
Среди таких персон – новый директор могилёвского «Лифтмаша» мог и затеряться. Но оказался-то продолжателем славного рода белорусских промышленников.
Когда этих кандидатов Президент утвердил, и на смену им в кабинет вошли назначенцы в погонах, посол в США доказал, что слово держит.
Глаза разбегаются то ли от волнения, то ли от галантности: в пресс-центре прямо женский день... нынче популярно. Тут и глава МИДа сам вызвался ответить на вопросы... хоть бы и на свои.
А вот министрам далеко ходить не надо. Гомель – ведь не «заграница». Город настолько чистый, что президентский вертолёт здесь садится хоть с шумом, но без пыли.
Кабина-то открылась, но появление этого молодого человека было слегка неожиданным… Позже покажем. Пока же внимание на другого Николая – Снопков всё равно, что с корабля на бал – из Китая сразу в Гомель.
Обычно в регионах первым ответ держит губернатор. Но, видно, к первому вице-премьеру сейчас больше вопросов. Да и Гомель в целом город особый, здесь президентский кортеж бывает чаще, хоть и проблем меньше, чем в 90-х. Тогда, чтобы завоевать доверие этих людей, Лукашенко трудился и в политике, и в поле. На Полесье и сейчас это помнят.
У поликлиники очередь собралась… не было и восьми. Классика жанра, если бы она не была закрыта. Красную ленту при входе ещё не перерезали, но что за ней всё необходимое и даже больше, уже не секрет. Оснащение под стать областной клинике. В районной первичке установили даже компьютерный томограф, впервые.
Министр здравоохранения в этом году самый частый представитель правительства во Дворце. А для многих гомельчан, которые собрались во дворе клиники, это знакомство первое, личное.
И поменьше бы на борьбу с коронавирусом, без того полмиллиарда рублей утекло. Кто не готов экономить на отдыхе, придётся потратиться на карантин за свой счёт.
Решение, может, и не популярное (как говорят в политике), так ведь и поездка эта не предвыборный тур. А для кого-то из чиновников что-то вроде мастер-класса: и недели не проходит, чтобы Президент не призывал в люди идти.
В какой-то момент… вопросы закончились. А вот просьбы сфотографироваться не удержать! Но Гомель и здесь отличился.
Настроение вполне себе солнечное, но тучи сгустились. Даже интересно, сколько бы ещё продолжалась эта встреча, если бы погода не подвела.
Цены, занятость, зарплата – эти слагаемые зона ответственности экономического блока. В лицах это правительство, губернаторы, Нацбанк, законодатели и контролирующие структуры. В четверг все в сборе. На территорию Дворца заезжают автомобили только высших должностных лиц – об этом протоколе мы как-то упоминали. И по машине сразу не поймёшь, кто внутри. Кроме одной. Этот серый мерседес – премьерский!
Роман Головченко хоть прибыл последним, слово берёт сразу. Но прежде, только посмотрите, в комнате ожидания творится то, что сейчас называют «нетворкинг» – то есть доверительное общение, чтобы работать эффективнее. В таком составе эти люди только на совещаниях сейчас и встречаются.
А ведь не просто так эти вопросы не стали проблемными.
А ведь не будь он так уверен, вряд ли перед докладом Президенту было бы до смеха. Беларусь и правда сейчас дышит свободнее многих стран.
Такие новости не всем по вкусу, но это ведь не отменяет извечного про «кушать хочется всегда». Словом, эти люди для того и работают, чтобы было и что есть, и на что купить. И ещё, кажется, у белорусских чиновников появился свой слоган.
Этот город, если и не самый лучший на земле, во всяком случае, один из красивейших в Беларуси (по мнению Президента). Он приехал сюда вроде и по делам, а получилось на праздник. Марьиной горке – 65, по меркам города совсем ещё ребёнок, но уже знаменит. Хотя бы своими десантниками – в этой части Александр Лукашенко бывал чаще, чем в любой другой. Есть и новые места в маршруте, причём не за глухим забором, оттого и зрителей собралось.
Это точно не о новом спорткомплексе, не подумайте, его меньше, чем за год построили. Но прежде, чем дарить, надо ведь убедиться, что подарок достойный. Под крышей «Аквамарина» есть где развернуться и борцам, и легкоатлетам из местной СДЮШОР. Даже для футболистов площадка нашлась. Не стадион, так бассейн.
Сменить ли бутсы на купальник – теперь хоть выбор есть. Это первый бассейн в районе. Презент что надо – откроют ведь для всех. Даже стол, можно сказать, накрыли. Только вот праздновать пришли не все. Кто-то, пользуясь случаем, о личном. Детали оставим, а вот механизм раскроем.
В такой толпе не разглядеть, но после того, как Президент сам узнаёт детали, его помощник берёт всё на карандаш. Спустя время кортеж уедет, а поручения останутся.
После отъезда Президента, генерала, кстати, просьбами не забрасывали, да и вопросов не задавали. Кто хотел быть услышанным, возможность нашёл.
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Рубрика «Двое из Дворца»: Президент идёт в народ; судьба «Белгазпромбанка»; с чем в США едет посол Беларуси
У Президента график насыщенный – только успевай, никаких отмен! Назначения, совещания, долгожданные открытия. Александр Лукашенко продолжает рабочие поездки по...
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