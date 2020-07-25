ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Ислочь» легко обыграла Брест после коронавируса

25.07.2020 21:04 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

25 июля проходят матчи 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В Минск к «Ислочи» приехал чемпион из Бреста, который пропускал два тура из-за коронавируса. Этот простой самым ужасным образом отразился на форме гостевой команды, которая проиграла «волкам». А форвард «Ислочи» Николай Януш оформил дубль, забив сотый гол в высшей лиге.

Брест после коронавируса" alt="«Ислочь» легко обыграла Брест после коронавируса" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/07/1595700251688855.jpg" style="width: 750px; height: 500px;">

Фото: «Ислочь»

Вчера в Бресте «Рух» упустил победу над «Славией» на последней добавленной минуте, ведя по ходу матча со счетом 3:1. «Витебск» уверенно обыграл дома «Слуцк» и взлетел на четвертое место в турнирной таблице.

Лидеры чемпионата сыграют против аутсайдеров, которые ведут борьбу за выживание и выходят на каждый матч, как на последний. Легко никому не будет.

Отметим матч в Молодечно, где два амбициозных клуба, шумевших в начале турнира, сойдутся между собой. «Энергетик-БГУ» сыграет против «Торпедо-БелАЗа».

25 июля состоятся три игры:

«Ислочь» — «Динамо-Брест» — 2:0

Минск. 25 июля. Стадион «Трактор».

Судьи: С. Гораютин, С. Гуща, Д. Жук.

«Ислочь»: Хаткевич — Концевой, Кузьменок, Янушкевич — Карпович, Патоцкий (Макась, 29), Комаровский, Стивен — Янсане, Юсов (Папуш, 68), Януш (Гаврилов, 92+).

«Динамо-Брест»: Павлюченко (Игнатович, 28) — Веретило (к), Кики, Павловец, Печенин — Кривец (Милевский, 60), Кисляк — Савицкий (Лаптев, 81), Седько, Гордейчук — Диалло.

Голы: 1:0 — Януш (30). 2:0 — Януш (53).

Предупреждения: Патоцкий (2), Павловец (7), Кисляк (15), Плют (тренер «Ислочи», 41), Кривец (41), Стивен (45), Макась (50). Печенин (56), Милевский (67), Кики (74), Диалло (95+).

Перед игрой трудно было предположить, в какой форме предстанут брестчане перед «волками». Часть игроков занимались индивидуально, некоторые провели время в больнице, в коллектив влились новички. Перед тренерским штабом стояла тяжелая задача — фактически за неделю надо было привести этот коктейль в боевое состояние.

Спортивные журналисты накануне матча отмечали это и сделали прогноз на то, что Бресту будет тяжело, а многие ставили на победу «волков». И они не ошиблись в своих прогнозах.

«Ислочь» легко обыграла Брест после коронавируса

Николай Януш забил 100-й и 101-й гол в высшей лиге! Артем Милевский пока не в форме. Коллаж из фото «Ислочи» и «Динамо-Бреста»

«Ислочь» неудачно начала второй круг, потерпев три поражения подряд. Но для амбициозной команды Виталия Жуковского «Динамо» в этом году хороший раздражитель, с которым у него свои счеты. Вспомним весеннюю зарубу в Кубке, а также матч первого круга, в котором победили брестчане.

Тренерский штаб динамовцев понимал, что надо быстро забить и не пропустить. Поэтому гости сразу ринулись вперед, много владея мячом и проводя атаки. Но «Ислочь» была к этому готова, выдержала натиск и затем постепенно перехватила инициативу.

На 25-й минуте вратарь «Динамо-Бреста» получил повреждение и был заменен. Возможно, это стало поворотным моментом матча.

«Ислочь» легко обыграла Брест после коронавируса

Фото: «Ислочь»

На 30-й минуте «Ислочь» открыла счет. Случилось это после розыгрыша углового. Дмитрий Комаровский навесил, а Николай Януш отправил мяч в сетку. Это был сотый гол форварда в высшей лиге!

Во втором тайме опытный нападающий оформил дубль. Мог зайти и на хет-трик, но судья зафиксировал положение вне игры.

Игра Бреста после перерыва не сильно поменялась. Команде явно пропуск двух туров пошел во вред. Хозяева уверенно довели матч до победного конца и догнали брестчан по очкам, у них теперь по 26 баллов.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  25 июля проходят матчи 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В Минск к «Ислочи» приехал чемпион из Бреста, который пропускал два тура из-за коронавируса. Этот...
 
Новости дня
Новости
 
Португальские ученые разработали маску, нейтрализующую коронавирус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика