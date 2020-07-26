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В Беларуси проводятся международные научные исследования применения ДНК-вакцины против рака

26.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси проводятся международные научные исследования применения ДНК-вакцины против рака

Состоялась встреча министра здравоохранения Владимира Караника с руководителем РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова доктором медицинских наук Сергеем Поляковым, его заместителем доктором медицинских наук Сергеем Красным и директором биотехнологической компании из Бостона CureLab Oncology, Inc. Алексом Шнейдером.

На встрече обсудили снижение смертности в Беларуси от заболеваемости злокачественными опухолями.

«Если взять соотношение заболеваемости злокачественными опухолями к смертности, еще 20 лет назад этот показатель достигал 65%, сейчас — чуть выше 30%. То есть две трети пациентов справляются с недугом и продолжают жить дальше», — отметил Владимир Караник.

В Беларуси проводятся международные научные исследования применения ДНК-вакцины против рака, сообщил сегодня директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова доктор медицинских наук Сергей Поляков.

«В Беларуси проводятся международные научные исследования применения терапевтической ДНК-вакцины «Еленаген» в сочетании с химиотерапией при запущенных, устойчивых к стандартному лечению опухолях», — сказал Сергей Поляков.

По его словам, белорусские онкологи провели комплексный поиск по всему миру наиболее перспективных направлений иммунотерапии в онкологии и выбрали ДНК-вакцину «Еленаген».

«Были оценены сотни потенциальных противоопухолевых средств по следующим критериям: высокая безопасность, усиление эффекта химиотерапии, экономическая целесообразность будущего продукта и его доступность для системы здравоохранения, а также научная новизна. ДНК-вакцина удовлетворяет всем этим критериям», — отметил директор РНПЦ.

В доклинических исследованиях препарата было обнаружено, что достигается высокий противоопухолевый эффект. Проведены обширные исследования безопасности. В целом введение вакцины «Еленаген» не сопровождалось какими-либо значимыми побочными эффектами. В исследовании расширенной первой фазы было показано, что даже примененный без сочетания с другими лекарствами «Еленаген» останавливал прогрессию заболевания на срок более 2 месяцев у пациентов, для которых были исчерпаны все стандартные методы лечения. Ожидаемый эффект применения заключается в том, что в сочетании с «Еленаген» стандартные методы лечения дадут больший эффект, чем примененные сами по себе.

По информации заместителя директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова доктора медицинских наук, профессора Сергея Красного, белорусские ученые разработали исследовательский протокол, который прошел рецензирование в ведущих онкологических центрах: Нью-Йоркском университете и MD Andersоn Cancer Center (США). С участием признанных мировых экспертов в области онкологии в течение 2019 года научный протокол был доработан и окончательную версию теперь используют в научных исследованиях. Исследование единогласно одобрено Министерством здравоохранения Беларуси.

«Еленаген» был разработан CureLab Oncology, Inc. — биотехнологической компанией из Бостона, которая и предоставила продукт белорусским коллегам. Со слов генерального директора компании доктора Алекса Шнейдера, изначально планировалось начать вторую фазу клинических исследований вакцины в США и многих других странах. Но после изучения представленного белорусской стороной научного протокола, а также ознакомления с уровнем онкологических учреждений было решено начать исследования с Беларуси с дальнейшим подключением ведущих мировых онкологических центров.

Научно-исследовательский проект по изучению эффективности применения химиоиммунотерапии с использованием вакцины «Еленаген» был начат в апреле этого года в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова и Минском городском клиническом онкологическом диспансере.

В проект было решено включить пациентов с запущенными формами злокачественных опухолей. Пациенты на поздней стадии болезни с триплетнегативным раком молочной железы, яичников, желудка и поджелудочной железы с помощью компьютерной программы распределяются на две группы и получают либо стандартную химиотерапию, либо химиотерапию в сочетании с новым лекарственным средством «Еленаген». Для каждого типа онкологического заболевания группы пациентов будут сравниваться по множеству клинических параметров. В ряде ситуаций можно ожидать значительную регрессию опухоли, при которой появится возможность проведения хирургического лечения. Основным критерием оценки эффективности лечения будет увеличение общей выживаемости пациентов.

На данный момент в научно-исследовательский проект включено 15 из запланированных 160 пациентов. Врачи наблюдают лечебный эффект. Переносимость химиоиммунотерапии в сочетании с «Еленаген» хорошая. Команда ученых, проводящих исследование в Беларуси, поддерживает постоянный контакт и обменивается информацией со своими коллегами из США, Европейского союза и Израиля.

По информации БелТА

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