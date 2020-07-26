Министр не прогнозирует масштабной второй волны коронавируса в Беларуси













Министр здравоохранения также отметил, что белорусская медицинская сфера готовится к возможной второй волне COVID-19:





— Надеемся, что такой масштабной второй волны у нас не будет, но в любом случае готовимся, чтобы все необходимое в системе здравоохранения было, — заявил В. Караник.





Также он подчеркнул, что пандемия подстегнула белорусских медиков активнее использовать КТ, «то есть мы поняли, насколько это важно и будем это делать гораздо быстрее».





Напомним, по данным 25 июля в Беларуси зарегистрировано 67 002 случая заражения коронавирусом, выздоровели и выписаны 60 092 пациента, умерли 530 пациентов.