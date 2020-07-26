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Украина изменила критерии определения стран со значительным распространением COVID-19

26.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Украина изменила критерии определения стран со значительным распространением COVID-19

Украина изменила критерии определения стран со значительным распространением коронавируса. Соответствующий документ размещен на сайте Кабинета министров Украины, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, страной со значительным распространением коронавируса считается государство, в котором количество новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине или в котором прирост новых случаев COVID-19 за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составляет более 30%.

Перечень государств с широким распространением COVID-19 формируется Министерством здравоохранения Украины и пересматривается каждые 7 дней.

Тем, кто приезжает из неблагополучных по коронавирусу стран, после прибытия в Украину необходимо 14 дней быть в самоизоляции или предъявить отрицательный ПЦР-тест.

https://www.belta.by/

 
 
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Украина изменила критерии определения стран со значительным распространением коронавируса. Соответствующий документ размещен на сайте Кабинета министров...
 
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