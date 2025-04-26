«Темпы продаж рекордные». Рассказываем, почему недвижимость на Северном Кипре стала так популярна

− Недавно к нам обратилась супружеская пара из Германии. Они нашли недорогую квартиру на вторичном рынке с видом на море — казалось бы, отличная возможность. Но после первичной юридической проверки выяснилось, что титул не был полностью оформлен из-за наследственного спора, на объекте числилось обременение от банка, предыдущий владелец не оплатил налоги.

Они были в шаге от серьезной ошибки. Но благодаря нашему опыту мы оперативно предложили альтернативу — готовую квартиру в сданном комплексе с чистыми документами, полной меблировкой и рассрочкой на 12 месяцев. Мы организовали просмотр уже на следующий день, согласовали индивидуальные условия рассрочки, и, сэкономив время, клиенты не успели разочароваться, а мы сработали оперативно. Поскольку они были уже настроены на покупку, мы, имея большую базу объектов, смогли в краткие сроки подобрать апартаменты конкретно под их запросы всего за 3 дня. Теперь они не только счастливо живут у моря, но и активно рекомендуют нас своим друзьям.