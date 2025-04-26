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«Темпы продаж рекордные». Рассказываем, почему недвижимость на Северном Кипре стала так популярна
26.04.2025 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В последние годы интерес к недвижимости за рубежом среди инвесторов и тех, кто ищет дачу у моря, значительно вырос. Особое внимание привлекает Северный Кипр — регион с мягким климатом, доступными ценами и развивающейся инфраструктурой. Какие тенденции наблюдаются на рынке недвижимости Северного Кипра сегодня? Почему эта территория привлекает все больше иностранных покупателей? Об этом мы поговорили с Еленой Каленской — действующим брокером местной компании GP Real Estate.
«Пик активности приходится на весну и осень»
− За последние полтора года спрос на недвижимость Северного Кипра заметно вырос. Это связано сразу с несколькими факторами: нестабильностью в других регионах, ростом интереса к инвестициям в курортную недвижимость, а также развитием инфраструктуры на самом острове. Особенно активно рынок повел себя после 2022 года — сегодня хорошие объекты разбираются еще на этапе котлована. Темпы продаж у застройщиков — рекордные, а интерес к Северному Кипру со стороны иностранных покупателей продолжает расти.
Елена отмечает, что динамика роста рынка имеет сезонный характер, но в целом объемы продаж увеличиваются из года в год.
− Пик активности приходится на весну (март–май) и осень (сентябрь–ноябрь). Это связано с погодой, туристическим сезоном и запуском новых проектов. Также в эти периоды проходят выставки, инвестиционные туры и различные акции от застройщиков.
По данным аналитического отдела GP Real Estate, объем сделок на первичном рынке Северного Кипра за последний год увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость квадратного метра жилья выросла на 15-20%.
«Иностранных покупателей на первичном рынке сегодня более 80%»
— Основной спрос сейчас идет от граждан России, Казахстана, Украины, стран Европы (особенно Германии и Польши), а также Ирана и стран Персидского залива. В последние месяцы очень активен рынок с турецкой стороны. Если говорить о доле, то иностранных покупателей на первичном рынке сегодня более 80%. Местные жители в основном покупают вторичку либо жилье за пределами курортных зон.
Елена объясняет такой высокий процент иностранных покупателей комбинацией факторов: относительно низкими ценами по сравнению с аналогичными европейскими направлениями, простотой процедуры покупки и возможностью оформления ВНЖ при приобретении недвижимости.
− Сейчас в тренде комплексы с развитой внутренней инфраструктурой: бассейны, СПА, фитнес-залы, рестораны, коворкинги, закрытая территория. Особым спросом пользуются проекты на первой и второй линии от моря. Также заметен рост интереса к виллам и пентхаусам с видами на море, особенно среди инвесторов, которые планируют сдачу в аренду и перепродажу.
Опираясь на свой 11-летний опыт работы на рынке, Елена привела пятерку наиболее популярных жилых комплексов на Северном Кипре прямо сейчас:
Grand Sapphire — масштабный проект, разбитый на три очереди: уже сданный
По словам Елены, средний бюджет покупки для иностранных инвесторов составляет от 100 до 250 тысяч евро. При этом наблюдается тенденция к росту запросов на объекты премиум-класса стоимостью от 300 тысяч евро и выше.
− Наш клиент — это человек от 30 до 55 лет, часто с опытом инвестиций, или предприниматель. Он ищет либо надежный актив с доходностью выше банковских инструментов, либо недвижимость для отдыха и переезда. Также на рынке много семей с детьми, фрилансеров и digital-специалистов, которые рассматривают Северный Кипр как альтернативу Турции или Дубаю.
Елена отмечает, что за последний год значительно выросла доля покупателей, которые приобретают недвижимость не только как инвестицию, но и для личного использования — для переезда или в качестве второго дома.
«При краткосрочной аренде доходность может доходить до 10–12%»
− Рассрочка — это одна из сильных сторон рынка Северного Кипра. Почти все застройщики предлагают беспроцентную рассрочку до конца строительства (в среднем 1–2 года), а иногда и после сдачи объекта. Первоначальный взнос — от 30 до 40%. Есть гибкие графики платежей. Также возможна индивидуальная рассрочка под клиента, особенно на старте продаж.
По словам Елены, такие гибкие условия оплаты делают недвижимость Северного Кипра особенно привлекательной для инвесторов, которые могут диверсифицировать свои вложения, не замораживая сразу крупные суммы.
− При долгосрочной аренде можно рассчитывать на 5–7% годовых в валюте, при краткосрочной (в сезон) — доходность может доходить до 10–12%. При перепродаже на этапе строительства возможна капитализация от 20 до 40% за 1,5–2 года, в зависимости от проекта и стадии входа. Всё зависит от грамотного подбора объекта и момента входа.
«Иностранец может владеть не более чем одним объектом без регистрации компании»
− Покупка недвижимости за рубежом всегда связана с определенными особенностями. На Северном Кипре среди ключевых нюансов: юридические ограничения — иностранец может владеть не более чем одним объектом без регистрации компании; валютные риски — сделки могут заключаться в турецких лирах, фунтах или евро, и важно понимать, как это влияет на финальную стоимость; документы на собственность — не каждый объект имеет чистый титул и зарегистрирован в кадастре.
Елена поделилась интересным кейсом из своей практики:
− Недавно к нам обратилась супружеская пара из Германии. Они нашли недорогую квартиру на вторичном рынке с видом на море — казалось бы, отличная возможность. Но после первичной юридической проверки выяснилось, что титул не был полностью оформлен из-за наследственного спора, на объекте числилось обременение от банка, предыдущий владелец не оплатил налоги.
Они были в шаге от серьезной ошибки. Но благодаря нашему опыту мы оперативно предложили альтернативу — готовую квартиру в сданном комплексе с чистыми документами, полной меблировкой и рассрочкой на 12 месяцев. Мы организовали просмотр уже на следующий день, согласовали индивидуальные условия рассрочки, и, сэкономив время, клиенты не успели разочароваться, а мы сработали оперативно. Поскольку они были уже настроены на покупку, мы, имея большую базу объектов, смогли в краткие сроки подобрать апартаменты конкретно под их запросы всего за 3 дня. Теперь они не только счастливо живут у моря, но и активно рекомендуют нас своим друзьям.
Елена подчеркивает, что профессиональное юридическое сопровождение — это ключ к безопасной покупке.
− Наша система юридического сопровождения работает в несколько этапов. Сначала проводится первичная экспертиза — мы проверяем репутацию застройщика и историю всех его проектов. Затем выполняется документальный аудит — тщательный анализ свидетельств о собственности, разрешений на строительство, кадастровых документов, финансовой отчетности компании-застройщика. И наконец, обеспечивается персональное сопровождение — ваш юрист подготовит и проверит все договоры, проконтролирует расчеты, обеспечит своевременную регистрацию сделки и будет вашим представителем в государственных органах.
Подводя итоги, можно сказать, что рынок недвижимости Северного Кипра сейчас переживает период активного роста. Доступные цены, гибкие условия оплаты, высокая доходность и привлекательный климат делают этот регион одним из самых перспективных направлений для инвестиций в курортную недвижимость. Однако, как подчеркивает эксперт, важно подходить к покупке с профессиональной поддержкой, чтобы избежать юридических и финансовых рисков.
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В последние годы интерес к недвижимости за рубежом среди инвесторов и тех, кто ищет дачу у моря, значительно вырос. Особое внимание привлекает Северный Кипр —...
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