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Число заражений коронавирусом в мире превысило 16 млн

26.07.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Количество человек в мире, у который обнаружили заражение коронавирусом, превысило 16 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.


Фото: Reuters

Всего положительный тест на COVID-19 сдали 16 046 986 человек. Из них 4,17 млн приходятся на США, еще 2,39 млн заразились в Бразилии, 1,38 млн — в Индии. Четвертое место по количеству инфицированных занимает Россия, в стране выявили 806,7 тыс. больных (данные оперативного штаба на утро 25 июля), на пятом месте ЮАР с 434,2 тыс. заражений. Коронавирус выявили в 188 странах или территориях.

Также количество умерших после перенесенного COVID-19 в мире достигло отметки 644 528. Больше всего смертей зафиксировано в США (146,4 тыс.), Бразилии (86,4 тыс.), Великобритании (45,8 тыс.), Мексике (42,6 тыс.) и Италии (35,1 тыс.).

Помимо этого 9,26 млн человек вылечились от заражения коронавирусом.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала очередной рекордный суточный прирост заражений в мире. По данным организации, за сутки инфекцию подтвердили у более 284 тыс. человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован 18 июля, до этого — 17 июля.

Напомним, по состоянию на 25 июля в Беларуси зафиксировано 67 002 случая COVID-19 с начала пандемии.
 
 
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Количество человек в мире, у который обнаружили заражение коронавирусом, превысило 16 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
 
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Число заражений коронавирусом в мире превысило 16 млн
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