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Владимир Караник: Такой масштабной второй волны COVID-19 у нас не будет
26.07.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Вторая волна коронавируса в Беларуси будет менее масштабной, чем первая.
Глава Минздрава Владимир Караник / Tut.by
Такую надежду выразил глава Минздрава Владимир Караник телеканалу
"Надеемся, что такой масштабной второй волны у нас не будет, но в любом случае готовимся, чтобы всё необходимое в системе здравоохранения было".
Тем временем число подтверждённых случаев коронавируса в мире превысило 16 миллионов. От болезни умерло 644 528 человек. К тому же ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки — прирост заболевших составил 284 тыс. человек.
По официальным данным, на 25 июля в Беларуси выявлено 67 002 случая COVID-19 (прирост за сутки — 156 больных). Александр Лукашенко ни раз заявлял, что Беларусь коронавирус победила. При этом из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации для белорусов по-прежнему закрыты границы стран-соседей и большинства стран Евросоюза, передает
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Вторая волна коронавируса в Беларуси будет менее масштабной, чем первая.
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