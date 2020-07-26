Заместитель председателя райисполкома Евгений Чичкан пообщался с жителями д. Синявская Слобода

Источник материала: Полымя

На встречу с заместителем председателя райисполкома Евгением Чичканом собралось около 50 жителей Синявской Слободы, которые смогли не только узнать о жизни района в целом, но и задать волнующие их вопросы.





Общение с коренными жителями деревни и приезжими горожанами Евгений Чичкан начал с темы, которая на протяжении последних нескольких месяцев волнует всех и каждого – заболеваемость COVID-19.

– На сегодняшний день в Кореличском районе наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация, – отметил заместитель председателя райисполкома. – В этом заслуга и медиков, которые находились на передовой борьбы с коронавирусом, и всех тех, кто сознательно относился к сложившийся ситуации, стараясь свести к минимуму контакты с родственниками и друзьями. С начала пандемии медработниками района были закуплены все необходимые средства индивидуальной защиты. Нельзя не сказать слова благодарности организациям, предприятиям, всем тем, кто оказал спонсорскую помощь на закупку масок, перчаток, защитных костюмов для медиков района, а также руководству сельхозпредприятий Кореличчины, которые всегда идут навстречу и при необходимости выделяют транспортные средства.

В преддверие важнейшего политического события в стране заместитель председателя призвал жителей Синявской Слободы исполнить свой гражданский долг и прийти на избирательный участок. Не остался без внимания вопрос информационного сопровождения предстоящих выборов в сети интернет. Евгений Чичкан призвал присутствующих избирательно подходить и не верить всему, что опубликовано на просторах всемирной сети.





Вторая часть встречи носила характер прямого диалога. Каждый из присутствующих смог задать представителям местной вертикали власти волнующие вопросы. На встрече также присутствовал председатель Еремичского сельсовета Пётр Анатольевич Наумович, который как никто другой знает о повседневных заботах и проблемах местных жителей. Состояние дорог, ассортимент продуктов, в частности, хлеба в автолавке, вывоз мусора – все озвученные вопросы взяты на контроль.

Служба информации «Полымя»