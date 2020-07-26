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Во Франции экран для показа фильмов установили прямо на Сене





Аксессуар года





Парад Ferrari





Ферма на крыше





Поздравление стране





Будущему королю 7 лет





Назойливые папарацци





Пушистые нарушители порядка





С днем рождения, панда!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так События недели, которые не оставят вас без эмоций Что еще интересного и яркого произошло в мире за прошедшие семь дней, какие события не оставят вас без эмоций и о чем непременно стоит узнать — специальную...

Что еще интересного и яркого произошло в мире за прошедшие семь дней, какие события не оставят вас без эмоций и о чем непременно стоит узнать — специальную подборку для вас подготовилаАвтомобильный кинотеатр - известное развлечение. Особенно популярным оно стало во время пандемии коронавируса, когда обычные кинотеатры прекратили свою работу. Но что насчет кинотеатра на воде?Чтобы посмотреть кино, можно разместиться и на берегу в шезлонгах, а можно устроиться прямо в лодках. Первый кинопоказ устраивали для всех желающих бесплатно. А в Рио-де-Жанейро устал сидеть без дела один из местных цирков. Вдохновившись примером автокинотеатров, артисты перенесли свои выступления на открытый воздух, а посмотреть их можно из салона своего автомобиля. Выгода всем - родители, наконец, смогут сводить детей на представление, а сами артисты немного подзаработать. Из-за пандемии половина работников цирка вынужденно уволилась.Маски - уже не просто средство защиты от вируса. Этот аксессуар, действительно, можно считать самым популярным трендом в этом году. Для того, чтобы не просто защитить себя от инфекции, но и выглядеть стильно, люди готовы платить немалые деньги. В индийском штате Гуаджарат в одном из ювелирных магазинов на прилавках появились маски, украшенные россыпью настоящих бриллиантов. Цена, конечно, немалая - от полутора до пяти тысяч долларов. Зато это и неплохое вложение. Пандемия закончится, и тогда бриллианты с масок можно будет переделать в любое другое ювелирное изделие. А в Токио на продажу выставили маску, выполненную из настоящего жемчуга. Цена такой роскошной вещицы - более 8 тысяч долларов.Следующие кадры очевидно вдохновят всех автолюбителей. В Риме состоялся парад Ferrari. Он был организован клубом любителей итальянских спорткаров. Владельцы 50 сверкающих авто проехались по центру Рима, останавливаясь у легендарных мест вечного города — Колизея и Замка Святого Ангела. В параде участвовали 50 Ferrari различных моделей. Их владельцы съехались сюда со всей Италии.Удивительную ферму можно обнаружить в Париже. Дело в том, что она расположена на крыше и является крупнейшей фермой такого рода в Европе. Сады и огороды разместились над шестым этажом местного выставочного центра. Площадь городской фермы составила почти 14 тысяч квадратных метров. Здесь в высокий сезон планируют собирать более 900 килограммов фруктов и овощей ежедневно. Ферма уже обслуживает местные рестораны. Кроме того, любой желающий может арендовать здесь небольшой участок под свой личный огород — словом, для того, чтобы выращивать свои фрукты и овощи, совсем необязательно жить за городом.Еще одна крыша - на этот раз в Бельгии - стала площадкой для выступления местного диджея. Музыкант забрался на самую верхушку Атомиума — одной из главных достопримечательностей и символа Брюсселя. Он отыграл сет на высоте в более чем 100 метров, музыкальная акция была посвящена национальному празднику. Бельгия на этой неделе отмечала День присяги короля. Свое поздравление направил Королю и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Послушать диджея можно было только онлайн. Из-за пандемии коронавируса жителям Брюсселя заранее об акции не сообщалось, чтобы избежать скопления людей. И хотя вживую диджея никто не услышал, кадры получились действительно впечатляющими.Новые фото принца Джорджа опубликовал Кенсингтонский дворец в честь его семилетия. Оба снимка сделаны матерью принца - герцогиней Кембриджской Кейт Мидлтон. Судя по всему, юного наследника престола фотографировали в загородной резиденции Кейт и принца Уильяма Анмер-Холле. Семилетний именинник - будущий король Великобритании. Принц Джордж - третий в порядке наследования британского престола. Перед ним идут его дедушка принц Чарльз и отец принц Уильям.Пока Кейт с удовольствием делится с миром фотографиями сына, бывшая королевская парочка Гарри и Меган подают на папарацци в суд. Как оказалось, для того, чтобы сделать снимки их сына Арчи, журналисты запустили в небо дрон. Естественно, паре, так рьяно оберегающей свою частную жизнь, это не понравилось.Среди животных хватает нарушителей порядка. Полицейским Флориды пришлось погоняться за необычным беглецом. На улицах города Форт-Лодердейл прятался кенгуру. Животное появлялось в разных районах города, очевидцы сообщили о нем в полицию. Таких нарушителей правоохранители еще не задерживали, поэтому использовали алгоритм, применяемый при ловле бездомных собак. Кстати, кенгуру зовут Джек, его владельца уже отыскали.А в Анапе за преступлением застали котенка. Маленький вор с пачкой денег в зубах попал на камеры видеонаблюдения одного из баров курорта. Уже почти у выхода он случайно выронил награбленное. Тут-то его и поймали владельцы бара. Как оказалось, пушистый вор решил не сдаваться и снова совершил набег на выручку. Местонахождение афериста пришлось вычислять по камерам - хвостатого грабителя обнаружили под столом.Все знают, с каким трепетом в Китае относятся к пандам. Дни рождения черно-белых медведей в зоопарках Поднебесной никогда не остаются незамеченными. На этой неделе в Шанхае свои два года отмечала панда по кличке Цици. Специально для нее руководство зоопарка приготовило большой яркий торт из свежих фруктов. В добавок для медведя накрыли стол с ее любимыми угощениями.Поздравить Цици пришли и местные жители. Сейчас панда, которая при рождении весила всего 165 граммов, уже совсем большая. Несколько месяцев назад она перешла от детского рациона питания к привычному для взрослых - твердому бамбуку. Цици очень любит внимание, поэтому, когда у ее вольера собирается толпа, она с удовольствием развлекает своих гостей.