«Торпедо-БелАЗ» разгромил «Энергетик-БГУ»

Источник материала: Tut.by

26 июля завершается 19-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В Молодечно «автозаводцы» из Жодино крупно обыграли «Энергетик-БГУ».

В субботу Брест после коронавируса. Януш забил сотый гол и оформил дубль">«Ислочь» без проблем разобралась с чемпион из Бреста, который пропускал два тура из-за коронавируса. А форвард «Ислочи» Николай Януш оформил дубль, забив сотый гол в высшей лиге.

В Бобруйске «Неман» обыграл местную «Белшину» с минимальным счетом, продлив серию без поражений до 10 игр. Минское «Динамо» с минимальным счетом одолело «Городею».

24 июля в Бресте «Рух» упустил победу над «Славией» на последней добавленной минуте, ведя по ходу матча со счетом 3:1. «Витебск» уверенно обыграл дома «Слуцк» .

26 июля пройдут три встречи:

«Энергетик-БГУ» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:4

Молодечно. 26 июля. Городской стадион.

Судьи: А. Кульбаков (Гомель), О. Маслянко (Брест), А. Ковалев (Осиповичи).

«Энергетик-БГУ»: Садовский (Лесько, 69) — Гирс, Шкурдюк, Свирепа, Сокол, Мусаханян (Мавату, 51) — Носко (к) — Башилов (Совпель, 70), Умаров — Юдчиц, Бакич.

«Торпедо-БелАЗ»: Козлов — Устинов, Яшин, Бордачев, Павлюковец — Премудров — Хачатурян (к), Рамос (Степанов, 78), Велозу (Николаевич, 70) — Антилевский (Афанасьев, 64), Мореше.

Голы: 1:0 — Гирс (31). 1:1 — Премудров (42). 1:2 — Премудров (49, с пенальти). 1:3 — Афанасьев (65). 1:4 — Николаевич (81).

Предупреждения: Премудров (50), Павлюковец (72).

Удаление: Юдчиц (47).

Обескровленные «студенты» продолжают падение. Они открыли счет в матче на 31-й минуте, отличился Дмитрий Гирс, замкнувший подачу Шохбоза Умарова. Но уже к концу первого тайма гости сравняли счет, гол забил Кирилл Премудров.

В начале второго тайма хозяева остались вдесятером, был удален Евгений Юдчтц, а пенальти в ворота «студентов» реализовал Премудров. После этого все вопросы были сняты, а на 65-й минуте Михаил Афанасьев, вышедший только что на замену, забил третий гол.

После этого взятия ворот тренер «студентов» решил сменить вратаря и еще ряд игроков, но изменить ход игры не получилось. Более того, «автозаводцы» на 80-й минуте добили противника, сделав счет неприличным — 1:4. Отличился Никита Николаевич.

«Энергетик-БГУ» терпит третье поражение подряд, причем в двух последних матчах «студенты» первыми забивают, но не могут удержать победу.

БАТЭ — ФК «Минск» — 0:0

Матч начался.

«Шахтер» — ФК «Смолевичи», 20.00.

Трансферные новости

Полузащитник «Шахтера» Аздрен Лулаку покинул солигорский клуб. Как сообщает пресс-служба, контракт был расторгнут по соглашению сторон. Лулаку провел 16 матчей за «Шахтер», в которых забил один гол и сделал четыре голевые передачи.

Нападающий «Торпедо-БелАЗа» Валерий Горбачик передан в аренду «Лиепае». Срок действия соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки «Шахтер» 18 34 БАТЭ 18 34 «Неман» 18 34 «Динамо» (Минск) 19 30 «Торпедо-БелАЗ» 19 30 «Витебск» 19 29 «Энергетик-БГУ» 19 29 «Динамо» (Брест) 17 26 «Рух» 19 26 «Ислочь» 19 26 «Славия» 18 23 «Слуцк» 18 21 ФК «Городея» 19 19 ФК «Минск» 16 18 ФК «Смолевичи» 17 14 «Белшина» 19 10

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу