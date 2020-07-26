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Инициативы Минска находят отклик в международных организациях
26.07.2020 19:50 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСправляться с возникшими экстренными ситуациями всегда легче сообща. И членство Беларуси в международных организациях не раз себя оправдало. Помощь в борьбе с COVID-19, чернобыльская программа, реконструкция дорог. Беларусь реализовала немало масштабных международных проектов, и каждая новая инициатива - плод долгих переговоров и взаимных обязательств. Об истории помощи и партнерства - Алексей Потапов.
75 лет: в 2020 году юбилей членства Беларуси в ООНС тех пор как Беларусь стала сооснователем ООН, прошло почти 75 лет. За это время республика становилась членом не одного международного объединения. Это вообще довольно по-белорусски - решать проблемы коллегиально, по-соседски. Периодически Минск выдвигает мировые инициативы, которые находят отклик в международных организациях. В ответ те помогают Беларуси реализовывать проекты.
Далеко ходить не надо. ВОЗ и Евросоюз помогают медикам средствами защиты. А Всемирный банк не так давно начал переводить на белорусские счета средства на борьбу с коронавирусом. Общая сумма помощи - 90 миллионов евро. Куда их направят, спросили у Минздрава.
Международную помощь направят на развитие региональных клиникВладимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси: "Первое - это частичная компенсация тех расходов, которые были потрачены на средства индивидуальной защиты. Второе - это модернизация реанимационных блоков, для того чтобы они соответствовали всем современным требованиям".
И третье - оборудование сети опорных клиник в регионах. В основе - концепция золотого часа: именно за такое время помощь должен получить пациент в любой точке страны на любом необходимом оборудовании.
Минтранс начнет подготовку специалистов и сертификацию дорог по мировым стандартамПандемия, конечно, проблема острая, но вопрос безопасности движения тоже никто не отменял - нужна модернизация. История дорожного сотрудничества Беларуси с мировыми банками началась в далеком 97-м.
Александр Головнев, начальник главного управления автодорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: "Первый кредит был Европейского банка развития и реконструкции. Он успешно реализован. Условиями реализации было введение платы на дороге".
С помощью нее кредит вовремя погасили, а на выходе страна получила под ключ обновленную М1. Годы идут - с ними новые переговоры.
Александр Головнев, начальник главного управления автодорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: "Проект реконструкции дороги М7. Это кредит Европейского инвестиционного банка. Всего объем кредита - 110 миллионов евро. Из них 25 миллионов идут на реконструкцию пункта пропуска "Каменный Лог", остальное на реконструкцию дороги".
Упор сделают не только на ремонт дорог и мостов. Часть средств Евробанка развития обещают направить на сертификацию безопасности дорог и обучение специалистов по международным стандартам. Для этого на базе Минтранса планируют создать администрацию по управлению дорогами.
ПРООН: У Беларуси важная роль в борьбе за сохранение климатаОкружающая среда - еще одна давняя тема диалога с миром. Устанавливать экоконтакты с Беларусью ООН начала еще после Чернобыля. Но в СССР помощи из-за рубежа остерегались.
Сейчас за плечами Программы развития ООН и Минска не один год сотрудничества в помощи загрязненным районам.
Александра Соловьева, постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси: "Мы говорим о чернобыльских районах как возрождающихся. 70 тысяч человек в чернобыльских районах были поддержаны. Около 12 миллионов долларов США были направлены на поддержку".
Большая часть денег уходит на поддержку предпринимательства в пострадавших регионах, еще часть средств международные организации выделяют на оздоровление детей в Европе. Вообще Чернобыль трудно отвести на второй план, но XXI век - время новых вызовов. Не замечать их мир позволить себе больше не может.
Александра Соловьева, постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси: "У Беларуси есть важная роль. И те климатические обязательства, которые взяла Беларусь и подняла свою планку в области национально определяемых вкладов в уменьшение выбро¬сов парниковых газов, - хороший пример".
В ПРООН пообещали и дальше поддерживать страну в сохранении болот и торфяников - ведь они поглощают CO2. А также в расширении энергетики без выбросов. Следующей новой страницей партнерства станет информатизация.
Для ее развития в республике под эгидой ПРООН создадут лабораторию новаций. Похожие уже действуют в других странах.
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Справляться с возникшими экстренными ситуациями всегда легче сообща. И членство Беларуси в международных организациях не раз себя оправдало. Помощь в борьбе с...
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