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Инициативы Минска находят отклик в международных организациях

26.07.2020 19:50 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Справляться с возникшими экстренными ситуациями всегда легче сообща. И членство Беларуси в международных организациях не раз себя оправдало. Помощь в борьбе с COVID-19, чернобыльская программа, реконструкция дорог. Беларусь реализовала немало масштабных международных проектов, и каждая новая инициатива - плод долгих переговоров и взаимных обязательств. Об истории помощи и партнерства - Алексей Потапов

75 лет: в 2020 году юбилей членства Беларуси в ООН

С тех пор как Беларусь стала сооснователем ООН, прошло почти 75 лет. За это время республика становилась членом не одного международного объединения. Это вообще довольно по-белорусски - решать проблемы коллегиально, по-соседски. Периодически Минск выдвигает мировые инициативы, которые находят отклик в международных организациях. В ответ те помогают Беларуси реализовывать проекты.

Далеко ходить не надо. ВОЗ и Евросоюз помогают медикам средствами защиты. А Всемирный банк не так давно начал переводить на белорусские счета средства на борьбу с коронавирусом. Общая сумма помощи - 90 миллионов евро. Куда их направят, спросили у Минздрава.

Международную помощь направят на развитие региональных клиник

Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси: "Первое - это частичная компенсация тех расходов, которые были потрачены на средства индивидуальной защиты. Второе - это модернизация реанимационных блоков, для того чтобы они соответствовали всем современным требованиям".

И третье - оборудование сети опорных клиник в регионах. В основе - концепция золотого часа: именно за такое время помощь должен получить пациент в любой точке страны на любом необходимом оборудовании.

Минтранс начнет подготовку специалистов и сертификацию дорог по мировым стандартам

Пандемия, конечно, проблема острая, но вопрос безопасности движения тоже никто не отменял - нужна модернизация. История дорожного сотрудничества Беларуси с мировыми банками началась в далеком 97-м. 

Александр Головнев, начальник главного управления автодорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: "Первый кредит был Европейского банка развития и реконструкции. Он успешно реализован. Условиями реализации было введение платы на дороге".

С помощью нее кредит вовремя погасили, а на выходе страна получила под ключ обновленную М1. Годы идут - с ними новые переговоры.

Александр Головнев, начальник главного управления автодорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: "Проект реконструкции дороги М7. Это кредит Европейского инвестиционного банка. Всего объем кредита - 110 миллионов евро. Из них 25 миллионов идут на реконструкцию пункта пропуска "Каменный Лог", остальное на реконструкцию дороги".

Упор сделают не только на ремонт дорог и мостов. Часть средств Евробанка развития обещают направить на сертификацию безопасности дорог и обучение специалистов по международным стандартам. Для этого на базе Минтранса планируют создать администрацию по управлению дорогами.

ПРООН: У Беларуси важная роль в борьбе за сохранение климата

Окружающая среда - еще одна давняя тема диалога с миром. Устанавливать экоконтакты с Беларусью ООН начала еще после Чернобыля. Но в СССР помощи из-за рубежа остерегались. 

Сейчас за плечами Программы развития ООН и Минска не один год сотрудничества в помощи загрязненным районам. 

Инициативы Минска находят отклик в международных организациях


Александра Соловьева, постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси: "Мы говорим о чернобыльских районах как возрождающихся. 70 тысяч человек в чернобыльских районах были поддержаны. Около 12 миллионов долларов США были направлены на поддержку".

Большая часть денег уходит на поддержку предпринимательства в пострадавших регионах, еще часть средств международные организации выделяют на оздоровление детей в Европе. Вообще Чернобыль трудно отвести на второй план,  но XXI век - время новых вызовов. Не замечать их мир позволить себе больше не может. 

Александра Соловьева, постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси: "У Беларуси есть важная роль. И те климатические обязательства, которые взяла Беларусь и подняла свою планку в области национально определяемых вкладов в уменьшение выбро¬сов парниковых газов, - хороший пример". 

В ПРООН пообещали и дальше поддерживать страну в сохранении болот и торфяников - ведь они поглощают CO2. А также в расширении энергетики без выбросов. Следующей новой страницей партнерства станет информатизация.

Для ее развития в республике под эгидой ПРООН создадут лабораторию новаций. Похожие уже действуют в других странах.

 
Теги: Минск
 
 
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Справляться с возникшими экстренными ситуациями всегда легче сообща. И членство Беларуси в международных организациях не раз себя оправдало. Помощь в борьбе с...
 
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