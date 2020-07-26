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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты в США и Европе не удается взять под контроль Некоторым регионам Европы и США пора выделять бюджет для восстановления после массовых беспорядков. Вашингтон уже отсчитал более 60 миллионов долларов, нужных для...

Некоторым регионам Европы и США пора выделять бюджет для восстановления после массовых беспорядков. Вашингтон уже отсчитал более 60 миллионов долларов, нужных для дополнительных отрядов полицейских в города - эпицентры преступности и мародерства.И неудивительно: протесты в США уже два месяца не удается взять под контроль. А в Сербии, где протестующие так и не смогли выдвинуть единый список требований, хоть и пошли беспорядки на спад, но столица Белград еще долго будет восстанавливать свои фасады. Сотни пострадавших, десятки задержанных, сумма ущерба превысила миллион евро.Похожая ситуация и в Болгарии. Там между собой спорят не то президент и премьер-министр, не то внешнеполитические игроки. Премьера Бойко Борисова чуть было не отправили в отставку, но пока правительство отделалось "сдачей" пяти министров.Вникла в глубинные причины манифестаций и оценила, насколько серьезно влияют протестные движения на политические и электоральные процессы,Разгоревшуюся протестную искру вот уже второй месяц не могут потушить в регионах, подконтрольных демократам. Да и зачем, когда можно раздуть пламя беспорядков: в Портленде сам мэр города присоединился к протестующим и разделил с ними порцию слезоточивого газа. Перед демократией все равны.Но почему же тогда демократы отказываются от спасительной посылки Трампа в виде 75 тысяч федеральных силовиков, продолжая обвинять его во всех бедах США? Неужели команда Байдена решила воспользоваться двухпартийностью выборной системы, переманив на свою сторону сомневающихся под гулом протестов избирателей?Когда 18 американских продемократических корпораций жертвуют сотни тысяч долларов в фонд протестного движения "Блэк Лайф Метерс".Подумаешь, те против полиции, тюрем и правопорядка. Подумаешь, движение приобрело налет расизма - белых здесь не жалуют. Уже неудивительно, что в трамповских планах сохранить Америку великой появляется надежда на нового кандидата - чернокожего рэпера Канье Уэста. Быть может, именно он откусит лакомый кусок электорального пирога, забрав голоса темнокожих избирателей у Джо Байдена.В болгарском рецепте протестов замешаны не только яйца, которыми закидали здание правительства страны, но и евроскептицизм населения, недоверие к правительству, коррупционные скандалы, и все это приготовлено на газу из того самого "Турецкого потока" - блюдо весьма санкционное.Бойко пытаются запугать премьера Бойко за стремление закончить строительство болгарской части газопровода. Вотум недоверия, протесты, призывы к отставке - тут вроде как должно быть не до заигрывания с восточными партнерами постсоветского пространства. Да и болгарские президентские выборы не за горами.Во всех 15 городах участники - в основном уязвимая перед протестными призывами в соцсетях молодежь. Нечто похожее в регионе уже было в 2018 в Словакии, которая не пожелала принимать мигрантов вместе со всей Европой.Рецепт борьбы с коронавирусом и карантином по-сербски специфичен. Средства защиты - дубинки и камни. Дистанция - доверительная.Официальная причина сербского торжества несогласных - недовольство карантинными мерами и возможным введением комендантского часа. Президент Вучич свой народ услышал - новую порцию ограничений так и не подал. Но в неутихающем гуле протестов сам президент так и не получил конкретных требований и предложений.Недавний триумф правящей коалиции Вучича на парламентских выборах огорчил оппозицию, правых радикалов, анархистов, антиглобалистов и прозападные элементы. Вот и вылилась их печаль на площади Белграда, ведь только в столице сконцентрировано столь энергичное меньшинство противников действующей власти.И пусть в толпе, бунтующей с усталостью от коронакризиса, замечены представители оппозиционного "Альянса за Сербию". Те самые, что еще в прошлом году пытались разогнать волну демонстраций до отставки Вучича. Результаты говорят сами за себя. Сербский выбор пал на политическую устойчивость, обладающую эффектом антитела при социально-экономических осложнениях от коронавируса. А преодолеть их - миссия под силу лишь грамотному лидеру, который явно не станет бороться за власть в стычках и погромах на собственных же улицах.