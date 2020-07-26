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Протесты в США и Европе не удается взять под контроль

27.07.2020 06:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Некоторым регионам Европы и США пора выделять бюджет для восстановления после массовых беспорядков. Вашингтон уже отсчитал более 60 миллионов долларов, нужных для дополнительных отрядов полицейских в города - эпицентры преступности и мародерства.

И неудивительно: протесты в США уже два месяца не удается взять под контроль. А в Сербии, где протестующие так и не смогли выдвинуть единый список требований, хоть и пошли беспорядки на спад, но столица Белград еще долго будет восстанавливать свои фасады. Сотни пострадавших, десятки задержанных, сумма ущерба превысила миллион евро.  

Похожая ситуация и в Болгарии. Там между собой спорят не то президент и премьер-министр, не то внешнеполитические игроки. Премьера Бойко Борисова чуть было не отправили в отставку, но пока правительство отделалось "сдачей" пяти министров.

Вникла в глубинные причины манифестаций и оценила, насколько серьезно влияют протестные движения на политические и электоральные процессы, Мария Петрашко.


Разгоревшуюся протестную искру вот уже второй месяц не могут потушить в регионах, подконтрольных демократам. Да и зачем, когда можно раздуть пламя беспорядков: в Портленде сам мэр города присоединился к протестующим и разделил с ними порцию слезоточивого газа. Перед демократией все равны.

Дональд Трамп, президент США: "Портленд полностью вышел из-под контроля. Когда у вас 22 убийства и 88 случаев стрельбы только в Чикаго, это немыслимо. Это хуже, чем в Афганистане".

Но почему же тогда демократы отказываются от спасительной посылки Трампа в виде 75 тысяч федеральных силовиков, продолжая обвинять его во всех бедах США? Неужели команда Байдена решила воспользоваться двухпартийностью выборной системы, переманив на свою сторону сомневающихся под гулом протестов избирателей?

Протесты в США и Европе не удается взять под контроль


Уильям Барр, генпрокурор США: "Силы самых разных политических убеждений вовлечены в подстрекательство и участие в насилии". 

Когда 18 американских продемократических корпораций жертвуют сотни тысяч долларов в фонд протестного движения "Блэк Лайф Метерс". 

Подумаешь, те против полиции, тюрем и правопорядка. Подумаешь, движение приобрело налет расизма - белых здесь не жалуют. Уже неудивительно, что в трамповских планах сохранить Америку великой появляется надежда на нового кандидата - чернокожего рэпера Канье Уэста. Быть может, именно он откусит лакомый кусок электорального пирога, забрав голоса темнокожих избирателей у Джо Байдена.

Протесты в США и Европе не удается взять под контроль


В болгарском рецепте протестов замешаны не только яйца, которыми закидали здание правительства страны, но и евроскептицизм населения, недоверие к правительству, коррупционные скандалы, и все это приготовлено на газу из того самого "Турецкого потока" - блюдо весьма санкционное.

Майк Помпео, государственный секретарь США: "Мы ясно даем понять, что не допустим, чтобы компании и дальше поддерживали и поощряли негативное влияние России. Убирайтесь из этих проектов сейчас же или рискуете столкнуться с последствиями".

Бойко пытаются запугать премьера Бойко за стремление закончить строительство болгарской части газопровода. Вотум недоверия, протесты, призывы к отставке - тут вроде как должно быть не до заигрывания с восточными партнерами постсоветского пространства. Да и болгарские президентские выборы не за горами.

Во всех 15 городах участники - в основном уязвимая перед протестными призывами в соцсетях молодежь. Нечто похожее в регионе уже было в 2018 в Словакии, которая не пожелала принимать мигрантов вместе со всей Европой. 

Рецепт борьбы с коронавирусом и карантином по-сербски специфичен. Средства защиты - дубинки и камни. Дистанция - доверительная.

Официальная причина сербского торжества несогласных - недовольство карантинными мерами и возможным введением комендантского часа. Президент Вучич свой народ услышал - новую порцию ограничений так и не подал. Но в неутихающем гуле протестов сам президент так и не получил конкретных требований и предложений.

Александр Вучич, президент Сербии: "Они пытаются оправдать это как протест против карантинных мер, но по их действиям и позиции ясно, что это не имеет никакого отношения к коронавирусу. Нет тайной причины и нет комендантского часа, так почему же они это делают? Результаты выборов им не нравятся?"

Недавний триумф правящей коалиции Вучича на парламентских выборах огорчил оппозицию, правых радикалов, анархистов, антиглобалистов и прозападные элементы. Вот и вылилась их печаль на площади Белграда, ведь только в столице сконцентрировано столь энергичное меньшинство противников действующей власти.

Протесты в США и Европе не удается взять под контроль


И пусть в толпе, бунтующей с усталостью от коронакризиса, замечены представители оппозиционного "Альянса за Сербию". Те самые, что еще в прошлом году пытались разогнать волну демонстраций до отставки Вучича. Результаты говорят сами за себя. Сербский выбор пал на политическую устойчивость, обладающую эффектом антитела при социально-экономических осложнениях от коронавируса. А преодолеть их - миссия под силу лишь грамотному лидеру, который явно не станет бороться за власть в стычках и погромах на собственных же улицах.

 
 
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Некоторым регионам Европы и США пора выделять бюджет для восстановления после массовых беспорядков. Вашингтон уже отсчитал более 60 миллионов долларов, нужных для...
 
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