|
В Каталонии возобновили запрет на работу ночных клубов и баров
27.07.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Власти испанской Каталонии из-за очередного роста заболеваемости коронавирусом возобновили запрет на работу всех ночных клубов и баров на ближайшие две недели. Об этом
Власти страны обеспокоены растущим числом заболевших COVID-19 среди молодежи. Так, сразу же после отмены карантинных мер молодые люди в составе больших компаний начали активно посещать бары и ночные заведения. Из-за этого в 30 из 52 провинций страны наблюдается существенное увеличение числа инфицированных. В частности, существенно выросло число заболевших в Сарагосе, Барселоне и Мадриде.
В связи с этим в Барселоне были введены ограничения на посещение пляжей, а также отменены культурные и спортивные мероприятия. Людям запрещено собираться в компании из более чем 10 человек. Аналогичные меры также были введены в Андалусии, а в некоторых других провинциях страны возобновлен обязательный масочный режим.
Обеспокоенность ситуацией в других странах Западной Европы. Так, Великобритания и Норвегия ввели обязательный карантин для всех приезжающих из Каталонии, а Франция рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в этот регион Испании.
Фото: РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти испанской Каталонии из-за очередного роста заболеваемости коронавирусом возобновили запрет на работу всех ночных клубов и баров на ближайшие две недели....
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)