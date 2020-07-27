В Каталонии возобновили запрет на работу ночных клубов и баров

Источник материала: ОНТ

Власти испанской Каталонии из-за очередного роста заболеваемости коронавирусом возобновили запрет на работу всех ночных клубов и баров на ближайшие две недели. Об этом сообщает BBC.

Власти страны обеспокоены растущим числом заболевших COVID-19 среди молодежи. Так, сразу же после отмены карантинных мер молодые люди в составе больших компаний начали активно посещать бары и ночные заведения. Из-за этого в 30 из 52 провинций страны наблюдается существенное увеличение числа инфицированных. В частности, существенно выросло число заболевших в Сарагосе, Барселоне и Мадриде.

В связи с этим в Барселоне были введены ограничения на посещение пляжей, а также отменены культурные и спортивные мероприятия. Людям запрещено собираться в компании из более чем 10 человек. Аналогичные меры также были введены в Андалусии, а в некоторых других провинциях страны возобновлен обязательный масочный режим.

Обеспокоенность ситуацией в других странах Западной Европы. Так, Великобритания и Норвегия ввели обязательный карантин для всех приезжающих из Каталонии, а Франция рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в этот регион Испании.

Фото: РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram