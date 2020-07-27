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«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

27.07.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Помните детскую задачку «казнить нельзя помиловать», где нужно поставить запятую? Ситуацию с COVID-19 можно обрисовать, слегка перефразировав: карантин нельзя работать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

Евгений Поболовец:
Европа: карантин, нельзя работать. И Беларусь: карантин нельзя, работать.

Переживать сложные времена можно по-разному. Пандемия очень вовремя выявила слабые и сильные стороны экономик разного типа. Закрыться и уйти с рынка – решение очевидное и не самое сложное. А вот остаться, бороться за этот самый рынок, не закрывать производства, при этом постоянно отбиваясь от нападок то справа, то слева, то внутри своей страны – для этого нужны смелость и решительность.

Когда в Европе и России планируют падение ВВП, говоря о 10 %, когда после первой волны коронавируса и карантина наступает вторая волна пандемии, ты вновь и вновь оказываешься перед выбором: так вводить ли карантин снова? Останавливать ли экономику? Или хватит, отсиделись по домам уже, пора бы и о дне насущном подумать во всех смыслах этого слова?

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

Напомню, многие страны прибегали к резким шагам при начальном уровне заболевших или даже при одном подтвержденном случае заболевания COVID-19. Так было в Украине – они ввели карантин вторыми в Европе, сразу за Италией. Сегодня у соседей каждый день регистрируют по тысяче заболевших. Но Украина свой карантин продлевает до конца лета. То есть действуют логично, чего не скажешь о других странах Европы. Там некоторые уже в апреле начали убирать ограничения. Почему? Резко ухудшается экономическая обстановка. Десятки тысяч предприятий обанкротились, миллионы людей остались без работы.

И вот теперь, судя по всему, вторая волна и снова дилемма: вводить карантин или обойдется? ВОЗ снова и снова объявляет о рекордном числе заболевших за сутки. По идее именно сейчас нужны жесткие ограничения, если быть последовательным в своих решениях. Но нет. В России, к примеру, в несколько этапов уже вовсю снимают ограничения, при этом в сутки там все еще выявляют почти 6 000 новых заболевших. Напомню, первые меры ограничений вводили при уровне в 600 заболевших в сутки.

Карантин нельзя работать. Так где же ставить запятую? Ответ искал Евгений Пустовой.

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

Евгений Пустовой, корреспондент:
Крупнейший международный перевозчик Eurolines уезжает в небытие: компания не пережила кризис из-за пандемии. Людям не до международного туризма. Белорусы же сделали ставку на внутренний.

А в это время многие американцы с детьми стоят в очереди за бесплатной едой. И ее на всех не хватит – карантин сказывается. Беларусь обошлась без жестких мер и вынужденных пауз. С хлебом точно будем. И к хлебу будет.

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

Хотя, конечно, 2020 год для нашей экономики особо урожайным не назовешь. Страна экспортоориентированная – а это многое объясняет. Рынки сейчас просели. В Беларуси все негативные сценарии – в корзину. У страны уже выработаны антитела на всевозможные потрясения этого года.

Президент Беларуси: «Началась «политическая пандемия». Но вряд ли это для кого-то неожиданность»

Отсутствие паузы в работе наших предприятия – это прежде всего наличие дохода в белорусских семьях.

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

Понятно, что совсем без кризисных ситуаций не обошлось. Но всем, кто нуждался в поддержке, она была оказана. На преференции ушло полмиллиарда, и лимит не исчерпан.

Роман Головченко: экономика не останавливалась. Наибольший объём средств потребовался на доплаты

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

На плечах правительства Головченко нелегкая ноша: сложности минимизировать, падения экономики не допустить, рыночными инструментами не злоупотреблять, работу на внешнем рынке активизировать.

Александр Лукашенко: экономика в мире сжалась. Спрос на сырьё уменьшился. А мы работаем

Отсутствие серьезной экономической лихорадки в стране – успешная работа предприятий-флагманов. Вот пример – завод холодильников.

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

Совсем недавно здесь похвалились Президенту, мол, белорусскую продукцию разметают. И примеров таких немало.

«Керамин»: порядка 80% сегодня экспортные рынки возвращаются

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

Некоторые критикуют: не все складно получается со складами. Они загружены, в том числе из-за пандемии. Но уже сейчас экспорт потихоньку растет, а падения ВВП нет.

Премьер-министр Беларуси: мы потеряли в ВВП гораздо меньше, чем наши страны-соседи с более сильными экономиками

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

Евгений Пустовой:
Созданная система здравоохранения и управляемость власти сдержали вирусный напор. Образно говоря, экономика обошлась без ИВЛ. Сейчас количество заболевших снижается и люди готовы ехать даже на отдых. Есть за что. Но…

Президент Беларуси: «Я поддерживаю медиков, которые советуют в этом году отдыхать только в Беларуси»

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

Беларусь туристическая для многих соотечественников – непрочитанная книга.

«На память оставил». Показываем, что Жерар Депардье нарисовал в агроусадьбе под Минском

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

Александр Иценко:
Всегда есть, куда поехать. Здесь озера такие, вы что. За четыре года мы проехали по озерам. Особенно нам понравилось под Барановичами.

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

Светлана Иценко:
С детьми это зелена зона, где деревья, где много воздуха. Вот, например, здесь.

Семья Иценко из Украины. На ПМЖ в Беларусь переехала четыре года назад. Здесь и себя нашли, и открыли совсем другую Беларусь. Не ту, что на ангажированных сайтах и телеканалах показывают.

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

Александр Иценко:
Исходя из того, что все познается в сравнении, мы видим эти плюсы. То есть колорит Беларуси в том, что они не отказались от тех наработок, которые остались нам от советского времени. И при этом они модернизировали. То есть в этом плане, конечно, я думаю, мы знаем человека, который это все дело сделал.

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

Вряд ли такие комментарии покажут в своих стримах блогеры. Картинка не та. Не те акценты. Ведь пример успешный, и не без государственного участия.

Реальную ситуацию и проблемы власть изучает. Вместо ярких и эпатажных выходок – содержательный сбор волнующих электорат вопросов. Это мейнстрим политики Лукашенко.

Александр Лукашенко: работа всех государственных служащих – идти к людям и с ними разговаривать

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

Евгений Пустовой:
У Нины Железновой железное правило – быть там, где горячо. Сейчас в полях, глядя в глаза героям дня – комбайнерам.

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

Если способствует погода и комбайн идет, тогда и приятно убирать.

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

Нам главное хлеб убрать, чтобы все было хорошо. Погода чтобы была.

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

О комбайнерах и нянечках на совещании с чиновниками вспоминал и Президент. Приоритет для правительства – зарплаты, занятость и цены. Задача губернаторам – больше инициативы.

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

Александр Лукашенко: вы знаете, какая это адская работа – отвечать за чужих детей? Некоторые из них 1000 рублей не получают

Евгений Пустовой:
Пристоличное хозяйство «Озерицкий-Агро». Зарплата в 1,5-2 тысячи здесь норма у тех, кто реально работает. Именно зарабатывают. Заработать может и весь аграрный комплекс страны. Урожай не подвел. Во время пандемии белорусы сели на тракторы и в поле.

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

Президент Беларуси: «Небывалый урожай, такого никогда не было в истории Беларуси»

Шевелиться – главный посыл Президента правительству. Остаться на уровне прошлого года – это самый примитивный сценарий, надо прирасти. Пандемия не в счет. Настроение должно быть рабочим, как сейчас у аграриев.

«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии

Добры колас не ляжа, а цяжкі – падымем!

Люди в материале: Евгений Поболовец, Евгений Пустовой, Светлана Иценко, Александр Иценко, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Помните детскую задачку «казнить нельзя помиловать», где нужно поставить запятую? Ситуацию с COVID-19 можно обрисовать, слегка перефразировав:...
 
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