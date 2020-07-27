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«Спуску, мужики, не будет». Как Беларусь справляется с экономическими последствиями пандемии
27.07.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Помните детскую задачку «казнить нельзя помиловать», где нужно поставить запятую? Ситуацию с COVID-19 можно обрисовать, слегка перефразировав: карантин нельзя работать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец:
Переживать сложные времена можно по-разному. Пандемия очень вовремя выявила слабые и сильные стороны экономик разного типа. Закрыться и уйти с рынка – решение очевидное и не самое сложное. А вот остаться, бороться за этот самый рынок, не закрывать производства, при этом постоянно отбиваясь от нападок то справа, то слева, то внутри своей страны – для этого нужны смелость и решительность.
Когда в Европе и России планируют падение ВВП, говоря о 10 %, когда после первой волны коронавируса и карантина наступает вторая волна пандемии, ты вновь и вновь оказываешься перед выбором: так вводить ли карантин снова? Останавливать ли экономику? Или хватит, отсиделись по домам уже, пора бы и о дне насущном подумать во всех смыслах этого слова?
Напомню, многие страны прибегали к резким шагам при начальном уровне заболевших или даже при одном подтвержденном случае заболевания COVID-19. Так было в Украине – они ввели карантин вторыми в Европе, сразу за Италией. Сегодня у соседей каждый день регистрируют по тысяче заболевших. Но Украина свой карантин продлевает до конца лета. То есть действуют логично, чего не скажешь о других странах Европы. Там некоторые уже в апреле начали убирать ограничения. Почему? Резко ухудшается экономическая обстановка. Десятки тысяч предприятий обанкротились, миллионы людей остались без работы.
И вот теперь, судя по всему, вторая волна и снова дилемма: вводить карантин или обойдется? ВОЗ снова и снова объявляет о рекордном числе заболевших за сутки. По идее именно сейчас нужны жесткие ограничения, если быть последовательным в своих решениях. Но нет. В России, к примеру, в несколько этапов уже вовсю снимают ограничения, при этом в сутки там все еще выявляют почти 6 000 новых заболевших. Напомню, первые меры ограничений вводили при уровне в 600 заболевших в сутки.
Евгений Пустовой, корреспондент:
А в это время многие американцы с детьми стоят в очереди за бесплатной едой. И ее на всех не хватит – карантин сказывается. Беларусь обошлась без жестких мер и вынужденных пауз. С хлебом точно будем. И к хлебу будет.
Хотя, конечно, 2020 год для нашей экономики особо урожайным не назовешь. Страна экспортоориентированная – а это многое объясняет. Рынки сейчас просели. В Беларуси все негативные сценарии – в корзину. У страны уже выработаны антитела на всевозможные потрясения этого года.
Отсутствие паузы в работе наших предприятия – это прежде всего наличие дохода в белорусских семьях.
Понятно, что совсем без кризисных ситуаций не обошлось. Но всем, кто нуждался в поддержке, она была оказана. На преференции ушло полмиллиарда, и лимит не исчерпан.
На плечах правительства Головченко нелегкая ноша: сложности минимизировать, падения экономики не допустить, рыночными инструментами не злоупотреблять, работу на внешнем рынке активизировать.
Отсутствие серьезной экономической лихорадки в стране – успешная работа предприятий-флагманов. Вот пример – завод холодильников.
Совсем недавно здесь похвалились Президенту, мол, белорусскую продукцию разметают. И примеров таких немало.
Некоторые критикуют: не все складно получается со складами. Они загружены, в том числе из-за пандемии. Но уже сейчас экспорт потихоньку растет, а падения ВВП нет.
Евгений Пустовой:
Беларусь туристическая для многих соотечественников – непрочитанная книга.
Александр Иценко:
Светлана Иценко:
Семья Иценко из Украины. На ПМЖ в Беларусь переехала четыре года назад. Здесь и себя нашли, и открыли совсем другую Беларусь. Не ту, что на ангажированных сайтах и телеканалах показывают.
Александр Иценко:
Вряд ли такие комментарии покажут в своих стримах блогеры. Картинка не та. Не те акценты. Ведь пример успешный, и не без государственного участия.
Реальную ситуацию и проблемы власть изучает. Вместо ярких и эпатажных выходок – содержательный сбор волнующих электорат вопросов. Это мейнстрим политики Лукашенко.
Евгений Пустовой:
Если способствует погода и комбайн идет, тогда и приятно убирать.
Нам главное хлеб убрать, чтобы все было хорошо. Погода чтобы была.
О комбайнерах и нянечках на совещании с чиновниками вспоминал и Президент. Приоритет для правительства – зарплаты, занятость и цены. Задача губернаторам – больше инициативы.
Евгений Пустовой:
Шевелиться – главный посыл Президента правительству. Остаться на уровне прошлого года – это самый примитивный сценарий, надо прирасти. Пандемия не в счет. Настроение должно быть рабочим, как сейчас у аграриев.
Добры колас не ляжа, а цяжкі – падымем!
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Новости Беларуси. Помните детскую задачку «казнить нельзя помиловать», где нужно поставить запятую? Ситуацию с COVID-19 можно обрисовать, слегка перефразировав:...
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