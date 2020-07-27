«В Америке реально выиграть суд у президента». Белорусы c грин-картой - о том, как не смогли уехать в США

Источник материала: Tut.by

В конце апреля, когда пандемия вовсю развернулась в США, Дональд Трамп своим решением приостановил выдачу постоянных виз и грин-карт на 60 дней. По прошествии этого времени срок был продлен как минимум до конца этого года. Теперь многие люди, пострадавшие от ограничений по всему миру, участвуют в судебном иске против американского президента и госсекретаря Майка Помпео. В их числе — и белорусы, которым удалось выиграть в лотерее, проводимой американским правительством. TUT.BY поговорил с нашими соотечественниками, оказавшимися в подобной ситуации.



Фото: Reuters

«Есть люди, которые продавали жилье, поэтому мы еще не в худшем положении»

Для 26-летней Варвары и ее 27-летнего мужа переезд в США был настоящей мечтой. На протяжении шести лет они оба участвовали в лотерее на получение грин-карты — и осенью 2018 года им наконец улыбнулась удача. В следующем году Варвара узнала, что выиграла, и они с мужем стали намного ближе к реализации своих планов. Пара очень основательно готовилась к жизни в новой стране — и в плане получения новых навыков, и в плане финансов.

— Ходили на курсы английского языка. Еще посещали курсы по интернет-коммерции, которые в принципе у нас бесполезны, но в Америке применимы. Потратили огромную сумму денег на медицинское обследование и стоматологию. Мой муж уже в январе уволился, чтобы полностью посвятить себя курсам и подготовке — у него была работа, которая забирала очень много времени, и он не смог бы полноценно во все это погрузиться. С моей же работой я могла это совмещать, поэтому не уходила. Но есть люди, которые продавали жилье, поэтому мы еще не в худшем положении. — рассказала девушка.

После переезда пара планировала обосноваться в Нью-Йорке. Так как знакомых и родственников у них в США нет, решили скооперироваться с другой семьей из Беларуси, которая также выиграла в лотерее и собиралась переезжать — с ней познакомились в одном из тематических чатов для победителей лотереи и планировали вместе искать квартиру для совместного проживания. Однако уже в начале этого года стали появляться настораживающие моменты.

— Этот год был у соискателей грин-карты странным, потому что были очень большие кейс-номера (выигрышный номер в грин-лотерее, чем меньше номер, тем быстрее можно попасть на собеседование в посольство - Прим. TUT.BY), очень маленький шаг проверки номеров, документы проверяли очень медленно — год был самым тяжелым из всех. А в конце вот этот бан Трампа просто добил, — говорит Варвара.

Все планы супругов разрушили пандемия и указ Дональда Трампа о приостановке выдачи виз. Однако с большой долей вероятности пара уже не сможет получить грин-карту. Варвара теперь не надеется уехать по имеющимся документам, так как, по ее словам, с ее кейс-номером это практически невозможно — ей не успели назначить интервью — это должно было случиться в июне, а по действующим правилам пройти его необходимо до 30 сентября, иначе заявка аннулируется. Однако девушка решила помочь хотя бы тем людям, у которых, в случае отмены решения Трампа и возобновления выдачи виз, может появиться шанс.

— Я была человеком, который подтолкнул всех создать петицию на сайте Белого дома. Сначала все посмеялись, но потом поняли, что другого выхода нет. Для того, чтобы ее рассмотрели, нам нужно собрать 100 тысяч подписей, на данный момент собрано 32 тысячи. Также мы пишем адвокатам, которые подают по этому поводу иски против Трампа — в Америке же реально выиграть суд у президента. Хотя это больше касается не нас, а людей, у которых, к примеру, в определенный день должно было быть интервью, а его отменили буквально накануне.

Хотя из-за всей этой ситуации Варвара очень расстроилась, они вместе с мужем продолжат испытывать судьбу в лотерее. Также пара рассматривает и другие варианты переезда — Канаду или Китай, куда перебрались их знакомые. В любом случае, в Беларуси они оставаться не планируют.

— Мы пробовали здесь открывать бизнес. На начальном этапе это сложно, большие налоги за поставки из других стран. Чтобы открыться в хорошем торговом центре, нужны знакомые. В общем, все плохо. Беларусь не имеет хороших связей с нормальными странами. Мы занимаемся интернет-коммерцией, но у нас нет возможности пользоваться тем же PayPal, невозможно нормально открыть счет в банке, куда приходила бы оплата из других стран. У меня два высших образования, по последнему я психолог, но работаю продавцом-консультантом, потому что, работая по специальности, на начальном этапе я буду получать 300 рублей. Я устраивалась в социальную службу поддержки инвалидов-колясочников, там получила 220 рублей. Не спорю, если есть время наработать стаж, то лет через 10 реально чего-то добиться. Но если деньги нужны сейчас, то за такую сумму просто не выживешь.

Девушка считает, что ограничения, введенные Дональдом Трампом, которые он объяснил заботой о простых американцах во время пандемии, а также сохранением для них рабочих мест, являются популизмом и не принесут пользы американской экономике.

— Финансы людей, которые едут по лотерее, проверяют на интервью, многие продают квартиры и везут с собой 100, 200, 250 тысяч долларов. Можно было сделать по-другому: люди, у кого меньше 100 тысяч долларов, не могут въехать — хотя бы так ограничить. Некоторые едут с небольшим количеством денег, но там другой момент — американцы не пойдут на ту работу, где работают иммигранты, например, таксистами или в грузовых перевозках. А у нас много людей из чата на стартовом этапе собирались работать в этих сферах. Американцы лучше будут сидеть на пособии, чем пойдут на эту работу. Мы везем деньги в страну, работаем там, куда не пойдут американцы — чем мы помешаем?

«Уже даже представляла свою жизнь там»

А вот 25-летняя минчанка Анастасия раньше не грезила о жизни в США. Участвовать в лотерее ей предложили друзья, которые тоже подавались и, по ее словам, были гораздо более мотивированы на переезд. Результаты девушка узнала примерно через полгода, когда выяснилось, что она выиграла, а ее друзья — нет.



Фото предоставлено героиней

— Первые две недели после этой новости я пребывала в шоке. К тому же тогда думала, что если выигрываешь, то сразу получаешь грин-карту — оказалось, нет. Не сказала об этом никому: ни друзьям, ни родителям. Мне казалось, что об этом не стоит никому говорить — мало ли что случится. Нас пугали тем, что если узнают, что ты победил, то начнут писать, предлагая замужество и деньги — такое случилось у моих знакомых, которые активно задавали вопросы на форумах, но меня это обошло стороной.

Анастасия обратилась в центр, который помогает победившим в лотерее заявителям с оформлением документов. С октября 2019 года начинались интервью в посольстве США в Варшаве — о дате твоего сообщают за два месяца. Судя по номеру, который Анастасия получила, она должна была попасть туда примерно в мае.

— А в марте на всех нас обрушился COVID. Всем стали отменять интервью, переносить на более поздние сроки, держать людей в неведении. Все консулы покинули американские представительства во всех городах, посольства закрылись. Все мы были в подвешенном состоянии, а усугубила все прокламация Трампа, которую он выпустил в апреле. Все ждали конца июня, так как понимали, что те, у кого успели забрать документы, проверить сканы, которые мы отправляли в консульский центр в Кентукки, должны успеть дойти до интервью.

По словам Анастасии, на подготовку документов и решение всех вопросов она потратила около 500 долларов. Всего же расходы только на получение визы, по ее подсчетам, должны были составить около двух тысяч долларов, не считая самого переезда в США и денег для жизни там на первое время.

— Я готовилась, но ничего не продавала — это было в планах уже после интервью. Пошла на курсы английского, до сих пор хожу: в конце концов, это не лишнее. Стала заниматься здоровьем, потому что там болеть очень дорого и нужно было решить все вопросы в Беларуси, чтобы там хотя бы первые несколько лет их не возникало. Просмотрела очень много блогов, каналов на YouTube — буквально погрязла в этих видео на полгода после того, как узнала о выигрыше. Пока не было известно о прокламации Трампа, сказала на работе о том, что собираюсь переезжать в США. Родителям так и не сказала, они не знают до сих пор — решила не волновать их и сказать уже по факту, когда будет виза.

Анастасия планировала переехать в Майами — там у нее есть подруга, которая готова ее принять. Девушка работает в сфере маркетинга, но считает, что устроиться по специальности на первых порах там было бы невозможно, поэтому решила с помощью подруги устроиться администратором в магазин, чтобы подтянуть язык и заработать какие-то деньги, а потом пытаться попасть в свою сферу, так как заработки в ней не сравнить с белорусскими. Сейчас она понимает, что уже вряд ли сможет реализовать эти планы.

— Не могу сказать, что я не расстроилась: уже была продумана тактика, были договоренности с людьми, уже даже представляла свою жизнь там. Но, зная ситуацию с коронавирусом, вполне допускала, что могут быть отмены. Поэтому расстроилась, но не сильно.

Она считает, что, если бы не решение Трампа, пандемия затормозила бы процесс, но не смогла бы отменить все планы — по ее признанию, сейчас она уже продавала бы вещи.

— Мигранты — это тоже привлечение налогов. Я не могу сказать, что наш приезд как-то сильно ударил бы по их рынку, потому что у нас не так много людей, которые по факту проходят интервью. Я понимаю, если бы приостановили переезд по браку или иным основаниям, даже рабочие визы. Но данная программа принята законом, на нее выделяется большой бюджет, и она не продлевается, хотя люди потратили уже большое количество денег. Но давайте говорить объективно: это была цель Трампа с самого начала, как только он стал президентом. Он сделал для себя хорошо, но не подумал о людях. Мигранты по этой лотерее рынок не испортили бы. Тем более первые две недели или около месяца пришлось бы тратить деньги, а не зарабатывать их, ведь люди живут в отелях, ищут работу.



Фото: Reuters

«Трамп перед новыми выборами показывает, что выполняет свои обещания»

29-летний минчанин Артур около 10 лет пробовал участвовать в лотерее грин-карт, а удача улыбнулась ему в позапрошлом, 2018 году — узнал об этом он весной 2019 года. За несколько лет до этого грин-карту удалось выиграть его родственникам, так что он планомерно шел к своей цели — переезду в Соединенные Штаты. Судя по номеру, приглашения на интервью он ожидал не раньше апреля — и именно тогда вышел указ Дональда Трампа.



Фото предоставлено героем

— Пока ситуация повернулась не в лучшую сторону. Я участвую в петиции на сайте Белого дома. Тут хитрый момент: официально все не отменили, такого постановления нет, но при этом все на тормозах. Проверить нас обязаны, но если до 30 сентября ничего не происходит, тогда все, срок вышел. Сейчас у меня еще относительно легкая ситуация, потому что я не успел оформиться, продать имущество, уйти с работы и прочее. Есть и такие истории, и там — ух! — все значительно хуже.

В рамках подготовки к поездке Артур также начал учить английский, изучать законы и то, как все устроено в Америке, подписался на большое количество тематических каналов.

— Я чувствовал и тогда, и сейчас, что мне это нужно и я от этого не отказываюсь. Вбухивал все свои силы в это. Начал копить деньги, потому что нужны немалые средства на первое время. Я, скорее всего, буду в русском комьюнити, а там немного другие зарплаты, другие условия, даже с грин-картой. Мне нравится логистика и снабжение. Можно рассмотреть и детские мечты: полицейский или пожарный — я изучил, как это у них работает, это очень приемлемо. Но в целом целью было попасть туда. У меня там уже 20 лет живет тетя, в Нью-Йорке, поэтому я знаю, куда и к кому я еду. Русскоязычное население в основном едет в Калифорнию: Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сакраменто. Тетя когда узнала, что я выиграл, прилетела сюда и начала меня наставлять: мол, сами американцы часто работают в Нью-Йорке 20−30 лет, потому что высокий уровень зарплат, а ближе к пенсии разъезжаются по штатам.

Артур считает, что решение Трампа отражается не только на грин-картах, но на всей американской визовой системе, а для лотереи это крайне нестандартная ситуация. Он не передумал переезжать, хотя сильно расстроился из-за отмены всех планов.

— Фундамент этой страны был построен иммигрантами, и это продолжается и продолжалось бы, если бы не этот год. Поэтому слова Трампа о том, что они им не так нужны и американцы выживут без них — это слишком. Но я понимаю, почему он так говорит. На выборах он вышел победителем за счет того, что его команда поддерживала лозунг «Америка для белых» и прочее. Трамп перед новыми выборами показывает, что выполняет свои обещания, причем под конец своего первого срока для большего эффекта. А ведь грин-карты — это не только лотерея, но и воссоединение семей и прочее. Это огромное количество людей, на них все это отразилось. Но если рассуждать с позиции пандемии, то это, мне кажется, правильный ход.

Артур уже заполнил новую анкету для лотереи, сможет ее отправить в октябре.

— Просто хочется уехать, есть желание что-то поменять, а не сидеть в четырех стенах.

«Отделались легким испугом, но большим расстройством»

Екатерине 33 года, ее мужу — 34. Когда она еще была студенткой, пробовала участвовать в лотерее грин-карт. Но в 2018 году в ней неожиданно выиграл ее муж. Супруги разволновались, так как у обоих есть работа, квартира и некоторая финансовая стабильность, но вскоре наступила стадия принятия, и они начали готовиться к серьезным изменениям в своей жизни, записавшись на курсы английского и вкладывая деньги в обучение.



Фото предоставлено героиней

— Решили все-таки попробовать, так как моя подруга детства с мужем переехала пять лет назад в город Портленд в штате Орегон — сказали, чтобы мы приезжали, а они нам помогут. Она все это время рассказывала, как там хорошо: сама она в декрете, трое детей, работает только муж, но им хватало на жизнь, они не жили от зарплаты до зарплаты. Причем человек работает не где-нибудь в IT, а помогает собирать заказы на Amazon. А здесь у нас с мужем высшее образование, оба работаем, но во многом себя ущемляем. Я экономист, заканчивала «нархоз», работаю в банковской сфере. В США я бы этим не смогла заниматься. Муж у меня инженер, работает в полиграфии, так что, возможно, что-то нашел бы по своей специальности. А я думала про курсы IT, хотя бы что-то минимальное. В Портленде есть филиал Intel — я уже была готова пойти на сборку микросхем, если бы меня приняли. Но, естественно, потом искала бы что-то более серьезное, не останавливалась в развитии — там можно было бы воплотить свои мечты.

Пара занималась документами, высылала необходимые сканы, а в январе им сообщили, что предварительная часть закончена и осталось ждать приглашения на собеседование. Они ожидали, что информация появится 15 марта, но из-за пандемии начали закрывать границы, а в апреле Трамп приостановил выдачу виз.

— Я уже практически уволилась с работы. У мужа контракт до августа этого года, поэтому думали, что он просто доработает до этого момента. Откладывали деньги, нам начали помогать родственники. С недвижимостью решили пока ничего не делать — у кого-то получается, у кого-то нет, это тоже своеобразная лотерея. Конечно, настраивались на то, что все получится. Есть знакомые, которые вложились по-крупному — около двух тысяч долларов с человека, — а в итоге из-за всей этой ситуации ничего не получили. Мы же не успели толком ничего оформить и поэтому отделались легким испугом, но большим расстройством.

Кроме всех неприятностей, которые доставили паре ограничения Трампа, все это негативно сказалось и на планировании семьи.

— У нас пока нет детей, и тут небольшая проблема. Когда мы узнали о выигрыше, то приостановили вопрос с деторождением, потому что понимали, что если я забеременею, то будет очень тяжело переехать. И сейчас продолжаем быть в подвешенном состоянии. У славян там заведено, что жены не работают, но даже если у нас будет так же, то в первое время не хочется все взваливать на плечи мужа, а хочется поддержать его.

Девушка не хотела бы оставаться в Беларуси, так как видит в ней много недостатков, которые не были изжиты еще со времен СССР.

— В Беларуси, если работать где-то на госпредприятии, везде есть кумовство, все приводят своих родственников, целые семейные подряды. Человека ценят меньше, чем личные связи. Это, видимо, пережитки советской эпохи. Чего-то добиться, если ты простой человек без всяких связей, у нас тяжеловато. У нас нет свободы, которой бы хотелось.

Екатерина в курсе разбирательств, которые ведут юристы, с парой уже связывались люди из-за рубежа, также пострадавшие от введения ограничений и готовившие исковое требование. Девушка говорит, что ей известно о том, что из-за какого-то недочета его пересмотр назначили на 17 сентября. Они с мужем также подписали петицию на сайте Белого дома. По ее словам, если петиция будет рассмотрена и разбирательства примут серьезный оборот, то они с мужем примут в этом посильное участие.

Она считает, что американский президент только навредил экономике США своими решениями.

— Коренные американцы не пойдут заниматься уборкой, обслуживанием. На этих позициях работают иммигранты. Из-за решения Трампа может начать страдать сфера обслуживания. Также государство не получит доход за выдачу виз. А нелегалы как проникали туда всеми способами, так и продолжат.